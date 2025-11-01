కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక నిర్వాసితులకు రెండోసారి పరిహారం: నిమ్మల
పోలవరం విలీన మండలం వేలేరుపాడులో పర్యటించిన మంత్రి నిమ్మల - పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిర్వాసితులకు భూసేకరణ, పునరావాస పరిహారం చెక్కుల పంపిణీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2025 at 6:29 PM IST
Nimmala Ramanaidu Distributed Cheques to Polavaram Residents: పోలవరం ప్రాజెక్టును జగన్ మోహన్ రెడ్డి తన పాలనలో గాలికి వదిలేసి, ఇప్పుడు ప్రాజెక్టుపై అవాస్తవాలు, అసత్యాలు మాట్లాడుతున్నారని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అన్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్వాసితులకు న్యాయం చేసింది, చేస్తుంది కూటమి ప్రభుత్వం మాత్రమే అని నిమ్మల రామానాయుడు స్పష్టం చేశారు.
ఏలూరు జిల్లా వేలేరుపాడు మండలం వేలేరుపాడులో పర్యటించిన ఆయన, పోలవరం భూసేకరణ, పునరావాసానికి సంబంధించిన పరిహారం పంపిణీ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. వేలేరుపాడులో నిర్వాసితులకు పరిహారం చెక్కులు పంపిణీ చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో పోలవరం నిర్మాణానికి ఇస్తున్న ప్రాధాన్యతని నిర్వాసితులకు కూడా ఇస్తున్నామని మంత్రి గుర్తుచేశారు.
41.15 కాంటూరు పరిధి వరకు దాదాపు పరిహారం పూర్తయిందని, మిగిలిన వారికి త్వరలోనే పరిహారం అందిస్తామని స్పష్టం చేశారు. సర్వేలో లోపాల కారణంగా అనర్హులుగా ఉన్న వారికి కూడా న్యాయం చేస్తామని అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో నిర్వాసితులకు తాజాగా పంపిణీ చేసిన నిధులతో కలిపి రూ.2600 కోట్ల అందించామని గుర్తుచేశారు.
వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఒక్క రూపాయి కూడా నిర్వాసితులకు ఇవ్వని జగన్, మానవత్వం లేని వ్యక్తిగా మిగిలాడనీ పేర్కొన్నారు. త్వరలో కాలనీల నిర్మాణాన్ని సైతం త్వరితగతిన పూర్తి చేసి అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ చిత్రపటాలకు నిర్వాసితులతో కలిసి మంత్రి నిమ్మల పాలాభిషేకం చేశారు.
కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక నిర్వాసితులకు రెండోసారి పరిహారం ఇస్తున్నామని మంత్రి నిమ్మల అన్నారు. 2016లో పునరావాసం కింద నిర్వాసితులకు రూ.700 కోట్లు పంపిణీ చేశామని, ఈ ఏడాది జనవరిలో రూ.900 కోట్ల పరిహారం పంపిణీ చేసినట్లు గుర్తు చేశారు. ఇవాళ మరో రూ.1000 కోట్లు పంపిణీ చేశామని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు వెల్లడించారు. ప్రాజెక్టు నిర్మాణంతో పాటే సమాంతరంగా నిర్వాసితులకు సమప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని అన్నారు. అంతకుముందు వేలేరుపాడు పర్యటనకు వచ్చిన మంత్రి నిమ్మల, ఎమ్మెల్యేలు బాలరాజు, శిరీష, అధికారులకు గిరిజన సంప్రదాయాలతో స్థానికులు ఘన స్వాగతం పలికారు.
"ఈ కూటమి ప్రభుత్వం పోలవరం ప్రాజెక్టుని పూర్తి చేయడానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తుందో, ఆ ప్రాజెక్టు కోసం ఆస్తులు, భూములు కోల్పోయిన నిర్వాసితులకు కూడా అంతే ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. నిర్వాసితుల కుటుంబం అంతా సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. అందుకే ఈ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన సంవత్సర కాలంలోనే జనవరిలో రూ.900 కోట్ల పరిహారం పంపిణీ చేశాము. ఇవాళ మరో రూ.1000 కోట్లు పంపిణీ చేస్తున్నాము. 2016లో పునరావాసం కింద నిర్వాసితులకు రూ.700 కోట్లు పంపిణీ చేశాము. గతంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి తాడేపల్లి ప్యాలస్లోనే ఉండేవారు. దాని వలన పోలవరం నిర్వాసితులు కూడా ఇబ్బందులు పడ్డారు. కొంతమందికి అర్హత ఉన్నా అనర్హులుగా చూపించారు. దీనివలన అనేక సమస్యలు వస్తున్నాయి. దీంతో ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వంలో అర్హులందరికీ పరిహారం అందిస్తాము".-నిమ్మల రామానాయుడు, మంత్రి
