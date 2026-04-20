తల్లి, చెల్లి, బాబాయ్ జగన్కు ఎవరైనా ఒకటే: మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు
జగన్ క్రిమినల్ రాజకీయాలపై ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు ఆలోచించాలని చెప్పిన మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు - తన ధన దాహానికి, అధికార దాహానికి ఎవరు అడ్డొచ్చినా జగన్ తట్టుకోలేరని విమర్శ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 5:31 PM IST
Minister Nimmala Rama Naidu Comments on YS Jagan: పాము తన గుడ్లును తానే చంపుకు తిన్నట్లుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యవహారం ఉందని జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ధ్వజమెత్తారు. తన ధనదాహం, అధికార దాహానికి ఎవరు అడ్డొచ్చినా తల్లైనా, చెల్లైనా, బాబాయ్ అయినా ఎవరైనా ఒకటేనని అన్నారు. జగన్ క్రిమినల్ రాజకీయాలని వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు ఆలోచించుకోవాలని సూచించారు.
పెద్ద దస్తగిరి హత్య, బాబాయ్ హత్య, జగన్ కారు చక్రాల కింద నలిగిన కార్యకర్త ఇలా ఎన్నో ఉదాహరణలు జగన్ నైజాన్ని బహిర్గతం చేస్తున్నాయని తెలిపారు. అలానే తాము మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తే చంపేస్తాం, నరికేస్తాం అని అంటున్నారని అటువంటి హింసాత్మక ధోరణి కలిగిన వాళ్లు రాజకీయాల్లో ఉండే అర్హత లేదని అన్నారు. అలానే కూటమి ప్రభుత్వంలో రాష్ట్రానికి కంపెనీలు వస్తుంటే జగన్ మాత్రం అధికారంలోకి వస్తే వాటిని రాష్ట్రం నుంచి తరిమేస్తామని బెదిరిస్తున్నారని మంత్రి నిమ్మల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
జగన్ సన్నిహితుడు నిత్యానంద రెడ్డి సొంత పార్టీకి చెందిన దస్తగిరిని హత్య చేయటం వారి స్వార్ధాన్ని తెలుపుతోందని మండిపడ్డారు. తాడేపల్లిలో తనకున్న అనుబంధంలో భాగంగానే దస్తగిరి హత్య జరిగిందని ఆరోపించారు. హింసా రాజకీయాలు నడిపే వారికి రాష్ట్రంలో చోటు లేదని హెచ్చరించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు విజ్ఞతతో ఆలోచించి వైఎస్సార్సీపీకి చోటు లేకుండా చేయాలని మంత్రి నిమ్మల కోరారు. అదే విధంగా నిత్యానందరెడ్డి, దస్తగిరి హత్యలతో వైఎస్సార్సీపీ వైఖరి ఏమిటో తెలుస్తోందని మండిపడ్డారు. తాడేపల్లితో ఉన్న అనుబంధం వల్లే కబ్జాలు, సెటిల్మెంట్లు చేశారని ఇంక వైఎస్సార్సీపీ నేతలు డబ్బు కోసం దారుణంగా హత్యలు చేశారని మంత్రి నిమ్మల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
''హింసా రాజకీయాలు నడిపే వారికి రాష్ట్రంలో చోటు లేదు. తాడేపల్లితో ఉన్న అనుబంధం వల్లే కబ్జాలు, సెటిల్మెంట్లు చేశారు. ఇంక వైఎస్సార్సీపీ నేతలు డబ్బు కోసం దారుణంగా హత్యలు చేశారు. నిత్యానందరెడ్డి, దస్తగిరి హత్యలతో వైసీపీ వైఖరి ఏమిటో తెలుస్తోంది. జగన్ క్రిమినల్ రాజకీయాలపై ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు ఆలోచించాలి. ఆఖరికి తల్లి, చెల్లి, బాబాయ్ జగన్కు ఎవరైనా ఒకటే. తన ధన దాహానికి, అధికార దాహానికి ఎవరు అడ్డొచ్చినా జగన్ తట్టుకోలేరు. పాము తన పిల్లలను తానే తిన్నట్లు జగన్ వైఖరి ఉంది''- నిమ్మల రామానాయుడు, మంత్రి
నరికేస్తాం, చంపేస్తామనే ఉన్మాదంతో రాజకీయాలు - జగన్పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డ మంత్రి నిమ్మల
జగన్కు ఇదేం రాక్షస మనస్తత్వం - ఉద్యోగాలు వస్తాయంటే అడ్డుకుంటాననడం సైకోయిజమే: మంత్రులు