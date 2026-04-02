జగన్ ఇంకా అమరావతిపై విషం చిమ్ముతున్మారు: మంత్రి నారాయణ

అమరావతికి చట్టబద్ధత రావటంతో అనుమానాలు తొలిగాయి - రైతుల కోరిక మేరకు చట్టబద్ధత కోసం సీఎం కృషి చేశారన్న మంత్రి - మావిగన్ అనేది పిచ్చి ప్రతిపాదన- ప్రజల్ని గందరగోళ పరచడమే జగన్ ఎజెండా

Minister Narayana Visit Vudhandarayunipalem
Published : April 2, 2026 at 1:48 PM IST

Updated : April 2, 2026 at 2:32 PM IST

Minister Narayana Visit Vudhandarayunipalem : రాజధాని అమరావతిపై జగన్‌ ఇంకా విషం చిమ్ముతున్నారని మంత్రి నారాయణ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మావిగన్ అనేది పిచ్చి ప్రతిపాదన అని అన్నారు. ప్రజల్ని గందరగోళ పరచడమే జగన్ ఎజెండా అని మంత్రి నారాయణ మండిపడ్డారు. ఉద్దండరాయునిపాలెంలో అమరావతి శంకుస్థాపన ప్రదేశంలో పనులను మంత్రి నారాయణ పరిశీలించారు. అమరావతికి చట్టబద్ధత లభించినందుకు కేంద్రానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నామని అన్నారు. రాజధాని రైతుల పోరాటం నేడు ఫలించిందని తెలిపారు.

అమరావతి పేరు పలకటానికి జగన్ ఇష్టపడట్లేదు : 11 సీట్లకు జగన్ పరిమితమైనా మార్పు రాలేదని విమర్శించారు. ఇప్పటికీ అమరావతి పేరు పలకటానికి జగన్ ఇష్టపడట్లేదని మండిపడ్డారు. జగన్ మావిగన్ అంటే చిన్నపిల్లల సైతం నవ్వుకుంటున్నారన్నారు. కేంద్రం చేసే చట్టాలు రాష్ట్రాలు పాటించాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. కొత్తగా వచ్చిన వారు తాము మారుస్తామంటే కుదరదని అన్నారు. ఇక అమరావతిని కదిలించడం ఎవరివల్లా కాదని మంత్రి నారాయణ స్పష్టం చేశారు.

"జగన్​కు మతి స్థిమితం ఉందో లేదో నాకు తెలియట్లేదు. ఎందుకంటే నిన్న లోక్​సభ అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు ఆమోదం తెలిపింది. ఈరోజు రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టారు. బిల్లు ఆమోదం అవుతుంది మెజార్టీ ఉంది. ఈ సమయంలో జగన్ వ్యాఖ్యలు చేయడం సరికాదు. అమరావతికి చట్టబద్ధత రావటంతో అనుమానాలు తొలిగాయి. రైతుల కోరిక మేరకు చట్టబద్ధత కోసం సీఎం కృషి చేశారు. జగన్ ఇంకా అమరావతిపై విషం చిమ్ముతున్మారు. మావిగన్ అనేది పిచ్చి ప్రతిపాదన. ప్రజల్ని గందరగోళ పరచడమే జగన్ ఎజెండా." - మంత్రి నారాయణ

సంబరాలు : ఈరోజు రాజ్యసభలో అమరావతి రాజధాని బిల్లు ఆమోదం పొందనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ రాజధానికి శంకుస్థాపన చేసిన ఉద్దండరాయునిపాలెనికి సీఎం చంద్రబాబు వెళ్లనున్నారు. నీరు-మట్టి ఉంచిన పవిత్ర ప్రాంతానికి వెళ్లి అక్కడ కొద్దిసేపు గడపనున్నారు. మంత్రులు, కూటమి పార్టీల నేతలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. ఉద్దండరాయునిపాలెంలో రైతులు, ప్రజలతో కలిసి సంబరాల్లో సీఎం పాల్గొంటారు. ఈ సందర్భంగా అమరావతికి పార్లమెంటులో ఆమోదం తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంబరాలకు కూటమి పార్టీలు పిలుపు నిచ్చాయి.

ఎన్డీఏ నేతలతో చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ : అమరావతికి పార్లమెంటులో ఆమోదం పొందుతున్న సందర్భంగా ఎన్డీఏ నేతలతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. "ఇవాళ రాజ్యసభలో అమరావతి బిల్లు ఆమోదం పొందబోతోంది. కేంద్ర సహకారంతో పార్లమెంట్‌లో బిల్లు ఆమోదం పొందుతోంది. ఐదేళ్ల పాటు రాజధాని లేకుండా చేశారు. ఇప్పుడు మావిగన్ అని మాట్లాడుతున్నారు. అమరావతి పట్ల వారికున్న ద్వేషానికి ఇది పరాకాష్ట. అమరావతి పేరు పలకడానికే జగన్ ఇష్టపడరు. అందుకే మావిగన్ అని వింత పేరును తీసుకొచ్చారు. గతంలోనూ ఎస్‌ఆర్‌ఎం అమరావతి అని ఉంటే ఎస్‌ఆర్‌ఎంగా మార్పించారు. అమరావతి పేరు వింటేనే జగన్‌కు కంపరంగా ఉండి నిత్యం విషం కక్కుతున్నారు.

