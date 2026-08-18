జనగణన పూర్తయితేనే మున్సిపాలిటీలుగా మార్పు - అసెంబ్లీలో మంత్రి నారాయణ స్పష్టత
25 వేల కన్నా ఎక్కువ జనాభా ఉన్న పంచాయతీల అంశంపై మంత్రి నారాయణ సమాధానం - అలాంటి వాటిని పురపాలక సంఘాలుగా స్థాయికరించే ప్రతిపాదన ఏదీ లేదన్న మంత్రి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 12:02 PM IST
Minister Narayana in Panchayat Upgrade : రాష్ట్రంలో 25 వేల కంటే ఎక్కువ జనాభా కలిగిన ప్రధాన గ్రామ పంచాయతీలను మున్సిపాలిటీలు (పురపాలక సంఘాలు)గా మార్చే అంశంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇచ్చింది. ప్రస్తుతానికి పంచాయతీలను మున్సిపాలిటీలుగా మార్చే ప్రతిపాదన ఏదీ ప్రభుత్వం వద్ద లేదని రాష్ట్ర పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారాయణ అసెంబ్లీలో స్పష్టం చేశారు. అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యే ప్రశాంతిరెడ్డి అడిగిన ప్రశ్నకు మంత్రి సమాధానమిస్తూ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలను వివరించారు.
జనాభా లెక్కల ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకూ: దేశవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో జనాభా లెక్కల ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. ఈ జనాభా గణన ప్రక్రియ 2027 మార్చి 31 నాటికి పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం జనాభా లెక్కల ప్రక్రియ ముగిసే వరకు దేశంలో ఎక్కడా కూడా గ్రామాలు, పట్టణాల ప్రాంతాల విషయంలో ఎలాంటి మార్పులు చేయవద్దని కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచించిందని చెప్పారు.
ఉన్నతీకరించే అంశాన్ని పరిశీలిస్తాం: కేంద్ర మార్గదర్శకాల నేపథ్యంలో, జనాభా లెక్కల ప్రక్రియ పూర్తిగా ముగిసే వరకు రాష్ట్రంలో అధిక జనాభా కలిగిన గ్రామ పంచాయతీలను మున్సిపాలిటీలుగా మార్చే అవకాశం లేదన్నారు. 2027 మార్చి 31 తర్వాతే కేవలం జనాభా సంఖ్య ఆధారంగానే కాకుండా, ఆయా ప్రాంతాల పట్టణీకరణ పరిస్థితులు, జనాభా పెరుగుదల వేగం, అక్కడ అందుబాటులో ఉన్న మౌలిక వసతులు, పరిపాలనా అవసరాలను సమగ్రంగా పరిశీలిస్తామన్నారు. ఆ తర్వాతే నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉన్నతీకరణపై తదుపరి నిర్ణయాలు ఉంటాయని మంత్రి వెల్లడించారు.
"25 వేలకు మించి జనాభా ఉన్నా పురపాలక సంఘాలుగా చేసే ప్రతిపాదన లేదు. జనాభా లెక్కల ప్రక్రియ 2027 మార్చి 31 వరకు జరుగుతుంది. అప్పటివరకూ మార్పులు చేయవద్దని కేంద్రం సూచించింది. ఆ తర్వాత మున్సిపాలిటీలుగా ఉన్నతీకరించడంపై పరిశీలిస్తాం" - నారాయణ, మంత్రి
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