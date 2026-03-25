అమరావతి సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ సిటీ - కొంతమంది దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు: మంత్రి నారాయణ

రాజధానిలో నిర్మిస్తున్న హెచ్‌వోడీ టవర్-3 కార్నర్ నోడ్ అమర్చే పనులు ప్రారంభం - అమరావతిలో రాష్ట్ర స్థాయి అధికారులంతా ఒకేచోట ఉండేలా డిజైన్‌ చేశామన్న మంత్రి నారాయణ - వేగంగా ఐదు టవర్ల నిర్మాణం

HOD Tower 3 Corner Node Works Start in Amaravati
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 1:36 PM IST

HOD Tower 3 Corner Node Works Start in Amaravati : అమరావతి సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ సిటీ అని కానీ కొంతమంది రాజధానిపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని మంత్రి నారాయణ మండిపడ్డారు. రాజధానిలో నిర్మిస్తున్న హెచ్ఓడి టవర్ -3 కార్నర్ నోడ్ అమర్చే పనులను మంత్రి నారాయణ ప్రత్యేక పూజలు చేసి ప్రారంభించారు. అమరావతిలో రాష్ట్ర స్థాయి అధికారులంతా ఒకేచోట ఉండేలా సెక్రటేరియట్​కు ఐకానిక్ టవర్లను డిజైన్ చేశామని నారాయణ తెలిపారు. ఈ ఐదు టవర్లు నిర్మాణం వేగవంతంగా జరుగుతుందన్నారు. అత్యాధునిక డయాగ్రిడ్ టెక్నాలజీతో నిర్మాణం జరుగుతుందని వెల్లడించారు. గత ఏడాది వర్షాలు ఎక్కువగా రావడంతో 4 నెలల పాటు పనులకు ఆటంకం కలిగిందన్నారు.

అమరావతికి ప్రత్యేక ఫైనాన్స్ మోడల్ : ఐకానిక్ భవనాలు, ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారుల నివాసాలు, మౌళిక వసతుల పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని మంత్రి నారాయణ స్పష్టం చేశారు. అమరావతి నిర్మాణానికి సీఎం ప్రత్యేక ఫైనాన్స్ మోడల్ ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు. ప్రజలు కట్టే పన్నుల నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా అమరావతికి ఖర్చు పెట్టడం లేదని వ్యాఖ్యానించారు. అమరావతిలో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంపై సీఎం రివ్యూ చేశారని తెలిపారు. అలాగే ప్రస్తుతం జరిగిన ప్రమాదంపై విచారణ జరుగుతుందన్నారు. ఎవరైనా ఉద్దేశపూర్వకంగా చేస్తే ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు.

"అమరావతిలో రాష్ట్ర స్థాయి అధికారులంతా ఒకేచోట ఉండేలా డిజైన్‌ చేశాం. సచివాలయానికి ఐకానిక్ టవర్లను డిజైన్ చేశాం. ఐదు టవర్ల నిర్మాణం వేగవంతంగా జరుగుతోంది. అత్యాధునిక డయాగ్రిడ్ టెక్నాలజీతో నిర్మాణం జరుగుతోంది. ఐకానిక్ భవనాలు, ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారుల నివాసాలు, మౌలిక వసతుల పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. అమరావతి నిర్మాణానికి సీఎం ప్రత్యేక ఫైనాన్స్ మోడల్ ఇచ్చారు. ప్రజలు చెల్లించే పన్నుల నుంచి రూపాయి కూడా అమరావతికి ఖర్చు పెట్టట్లేదు. అమరావతి సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ సిటీ కానీ కొంతమంది అమరావతిపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు." - నారాయణ, మంత్రి

అమరావతిలో వరుస అగ్నిప్రమాదాలు : మరోవైపు రాజధాని అమరావతిలో వరుస అగ్నిప్రమాదాలను తీవ్రంగా పరిగణించిన పోలీసుశాఖ ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాలను ఏర్పాటు చేసి విచారణ చేస్తోంది. రాజధాని ప్రాంతంలో హైఅలర్ట్ ప్రకటించి మరీ పోలీసులు దర్యాప్తు సాగిస్తున్నారు. కీలక ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం జరుగుతున్న చోటే అగ్నిప్రమాదాలు జరగడంపై అనుమానాలతో లోతుగా శోధిస్తున్నారు. గతేడాది ప్రధాని మోదీ అమరావతికి వచ్చినరోజు ప్రమాదం జరిగింది.

ఇటీవల కలెక్టర్ల సదస్సు జరుగుతుండగా L&T కంపెనీ పైపులు తగులబడ్డాయి. సోమవారం నక్కపల్లిలో మిత్తల్ స్టీల్‌ప్లాంట్‌ శంకుస్థాపన చేస్తున్న సభ సమయంలో రాజధాని పరిధిలో రాయపూడి వద్ద దుండగులు నిప్పు పెట్టారు. ఆ ఘటనలో మేఘా సంస్థ నిల్వ చేసిన పైపులకు తగులబడ్డాయి. చిన్నపాటి మంటలకు పైపుల తగులబడే అవకాశమే లేదని 130 డిగ్రీల సెగ తగిలితే మాత్రమే అలాంటి ప్రమాదానికి అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఈ పరిస్థితుల్లో అమరావతిలో జరుగుతున్న వరుస ఘటనలు కచ్చితంగా విద్రోహ చర్యేనని ప్రభుత్వం, పోలీసులు బలంగా నమ్ముతున్నారు. ఘటనాస్థలిలో ఫోరెన్సిక్ బృందాలు ఆధారాల సేకరించాయి. ఇక పోలీసులు CCTV ఫుటేజీలను పరిశీలించి నిందితుల జాడ తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు.

రాజధానిలో వరుస అగ్నిప్రమాదాలతో కలవరం - ప్రమాదాల వెనుక కుట్రకోణం?

శరవేగంగా 'క్వాంటమ్‌ టెక్నాలజీ హబ్‌' పనులు - డిసెంబరు నాటికి ప్రపంచంలోనే అత్యాధునిక కంప్యూటర్‌ ఏర్పాటు

