అమరావతి 29 గ్రామాల్లో రూ.904 కోట్లతో మౌలిక వసతులు - 27న టెండర్లు ఖరారు: మంత్రి నారాయణ
రాజధాని 29 గ్రామాల్లో మౌలిక వసతులపై ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్కుమార్ ప్రశ్న - రూ. 904 కోట్లతో మౌలిక వసతుల కల్పిస్తున్నామన్న మంత్రి నారాయణ - వీటికోసం ఆగస్టు 27న టెండర్లు ఖరారు చేస్తామని ప్రకటన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 3:16 PM IST
Minister Narayana Speaks in AP Assembly Villages: అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. సభ ప్రశ్నోత్తరాలతో మొదలైంది. అమరావతి నిర్మాణ పనుల పునఃప్రారంభం తర్వాత ప్రాజెక్టుల పురోగతి, నిధుల సమీకరణ, రైతుల రిటర్నబుల్ ప్లాట్లపై సభ్యులు శ్రావణ్కుమార్, బుచ్చయ్య చౌదరి అడిగిన ప్రశ్నలకు పురపాలక, పట్టణాభివృద్ది శాఖ మంత్రి పొంగూరు నారాయణ సమాధానం ఇచ్చారు. రాజధాని 29 గ్రామాల్లో మౌలిక వసతులు, చాలా గ్రామాలకు రోడ్డు కనెక్టివిటీ లేదని ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్ కుమార్ ప్రశ్నించారు. ఈ క్రమంలో మంత్రి నారాయణ మాట్లాడుతూ రాజధాని అమరావతి 29 గ్రామాల్లో రూ.904 కోట్లతో రోడ్లు, అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ, తాగునీటి సరఫరా వంటి మౌలిక వసతుల పనులకు ఆగస్టు 27న టెండర్లు ఖరారు చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు.
ప్రాజెక్టుల వ్యయం 25% పెరిగింది: ఆర్అండ్బీ రోడ్ల పనుల్లో కొంత ఆలస్యం జరిగిన మాట వాస్తవమేనని, ఆర్అండ్బీ మంత్రితో చర్చించి పనులను వేగవంతం చేశామని స్పష్టం చేశారు. అమరావతిలో 119 పనులకు మొత్తం రూ.66,802 కోట్లు ఖర్చు కానుండగా, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న 103 పనులకు రూ.58,093 కోట్లు వ్యయం అవుతుందని తెలిపారు. గత ప్రభుత్వం పనులు నిలిపివేయడం వల్ల ప్రాజెక్టుల వ్యయం దాదాపు 25 శాతం పెరిగిందన్నారు. వరల్డ్ బ్యాంక్, హడ్కో, నాబార్డ్, NABFID, APPFC ద్వారా రూ.41,187.70 కోట్ల రుణం సమకూర్చుకున్నామని తెలిపారు. 2024 నుంచి ఇప్పటివరకు రూ.12,731.13 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు వెల్లడించారు.
రిటర్నబుల్ ప్లాట్లు కేటాయించాం: ఎమ్మెల్యే బుచ్చయ్య చౌదరి రాజధాని రైతులకు ఎన్ని ఏళ్లు కౌలు ఇస్తారని ప్రశ్నించారు. ల్యాండ్ పూలింగ్లో తీసుకున్న భూమిలో 98 శాతం మేర రిటర్నబుల్ ప్లాట్లను కేటాయించామని 30,173 మంది రైతులకు 71,299 ప్లాట్ల కేటాయింపు పూర్తిచేసి అభివృద్ధి చేస్తున్నామని మంత్రి నారాయణ వివరించారు. 2014-19 మధ్య భూములిచ్చిన రైతులకు ఇంకో ఐదేళ్లు కౌలు ఇస్తామని వెల్లడించారు.
'గ్రామాల్లో డ్రెయిన్స్, వాటర్ సప్లై సహా పలు అభివృద్ది పనులు వేగవంతం చేస్తున్నాం. మంగళగిరి మున్సిపల్ కమిషనర్ ఆర్అండ్బీ వ్యవహారాలు చూసుకుంటున్నారు. వారికి సహాయంగా మరో అధికారిని నియమించాం. 2014-19లో భూములిచ్చిన వారికి కూడా ఎటువంటి నష్టం జరగకుండా చర్యలు చేపడుతున్నాం వారికి మరో ఐదేళ్లు కౌలు ఇస్తాం. గత ప్రభుత్వం పనులు నిర్లక్ష్యం చెయ్యడం వల్ల ఇప్పుడు ప్రాజెక్టల నిర్మాణ ఖర్చులు ఎక్కువవుతున్నాయి. వాటన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏ ఒక్క రైతు నష్టపోకుండా అన్నీ సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాం.' -పొంగూరు నారాయణ, పురపాలక, పట్టణాభివృద్ది శాఖ మంత్రి
నేటి నుంచే సభా సమరం - ఏపీ అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలకు వేళాయె
మళ్లీ పాత పాటే - ఈసారి కూడా అసెంబ్లీకి వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు డుమ్మానే!