నిర్దేశిత సమయానికి అమరావతి పనులు పూర్తి చేయాలి:మంత్రి నారాయణ
2028 అక్టోబర్ నాటికి అమరావతి రాజధాని నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయడమే లక్ష్యంగా కాంట్రాక్ట్ సంస్థలకు మంత్రి నారాయణ నిర్దిష్ట గడువులు విధించారు. రహదారులు, మౌలిక సదుపాయాలు, ప్రభుత్వ భవనాల పనులను వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 9:08 PM IST
Narayana on Amaravati Works : రాజధాని అమరావతి నిర్మాణ పనులు చురుగ్గా సాగుతున్నాయి. పగలు, రాత్రి అనే తేడా లేకుండా పనులు పరుగులు పెడుతున్నాయి. ఫ్లడ్లైట్ల వెలుగుల్లో వంద మీటర్ల ఎత్తైన భారీ క్రేన్లు, ఆకాశానికే కాంతి తోరణాలు కడుతున్నట్లుగా కనిపిస్తున్నాయి. జాతరలోని ప్రభలను తలపించే ఈ వెలుగులు రాజధాని పరిధిలోని గ్రామాలకూ స్పష్టంగా కనిపిస్తూ నిర్మాణ జోరును చాటుతున్నాయి. వాతావరణం అనుకూలించడంతో నిర్మాణ సంస్థలు పనుల వేగాన్ని మరింత పెంచాయి. ప్రభుత్వం, సీఆర్డీఏ నిర్దేశించిన గడువుల్లో ఐకానిక్ భవనాలను పూర్తి చేయడమే లక్ష్యంగా కాంట్రాక్ట్ సంస్థలు షిఫ్టుల వారీగా పనులు కొనసాగిస్తున్నాయి.
ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ అమరావతి నిర్మాణ పనులపై మంత్రి నారాయణ సమీక్ష నిర్వహించారు. సీఆర్డీఏ, ఏడీసీఎల్ ఇంజినీర్లు, నిర్మాణ సంస్థల ప్రతినిధులతో చర్చలు జరిపారు. ఈ సందర్భంగా రోడ్లు, ఇతర మౌలిక వసతులు, భవన నిర్మాణాల పురోగతిపై చర్చించారు. 2028 అక్టోబర్ నాటికి రాజధాని నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయడమే లక్ష్యంగా కాంట్రాక్ట్ సంస్థలకు మంత్రి నారాయణ నిర్దిష్ట గడువులు విధించారు. రైతుల రిటర్నబుల్ ప్లాట్లు, రహదారులు, మౌలిక సదుపాయాలు, ప్రభుత్వ భవనాల పనులను వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం రాజధానిలో 35,000ల మంది కార్మికులతో నిర్మాణ పనులు కొనసాగుతున్నాయని, అవసరమైతే కార్మికుల సంఖ్యను మరింత పెంచాలని ఆదేశాలిచ్చారు. నవంబర్ 11 తర్వాత సిద్ధమైన భవనాల ప్రారంభోత్సవాలు చేపడతామని వెల్లడించారు.
డిసెంబర్ నాటికి సింగపూర్ మాస్టర్ ప్లాన్ : అమరావతిలో 350 కిలోమీటర్ల ట్రంక్ రోడ్లు, 1,500 కిలోమీటర్ల లేఅవుట్ రోడ్ల నిర్మాణం జరుగుతోందని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. ఐకానిక్ టవర్లలో తొలి డయాగ్రిడ్ పూర్తయిందని, అసెంబ్లీ, హైకోర్టు భవనాల పునాది పనులు దాదాపు పూర్తైనట్లు వివరించారు. రాజధాని నిర్మాణంపై విమర్శలు చేసేవారు క్షేత్రస్థాయిలో పనుల పురోగతిని పరిశీలించాలని సూచించారు. వచ్చే నెలాఖరుకు ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ సిటీకి అవసరమైన భూసమీకరణలో 75 శాతానికి పైగా పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు చెప్పారు. అమరావతి రోడ్ నెట్వర్క్కు సంబంధించిన సింగపూర్ మాస్టర్ ప్లాన్ డిసెంబర్ నాటికి సిద్ధం కానుందని వెల్లడించారు.
"అమరావతిలో మంత్రుల భవనాలు ఈనెల చివరి నాటికి పూర్తవుతాయి. జడ్జి బంగ్లాలు వచ్చే నెల 15కి పూర్తవుతాయి. ఐఏఎస్ అధికారుల భవనాలు డిసెంబర్ నాటికి పూర్తవుతాయి. నవంబరు 11 వరకు మంచి రోజులు లేవు. అందుకనే ఇప్పటికే పూర్తయిన ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ, ఐఏఎస్ అధికారుల టవర్లు ఓపెనింగ్ చేయలేదు. ప్రస్తుతం రాజధానిలో 35 వేల మంది కార్మికులతో నిర్మాణ పనులు కొనసాగుతున్నాయి." - నారాయణ, పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి
ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఐకానిక్ టవర్లు : మరోవైపు అమరావతి ఐకానిక్ సెక్రటేరియట్ టవర్ల నిర్మాణంలో అత్యాధునిక డయాగ్రిడ్ టెక్నాలజీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. కింద నుంచి పైవరకు ఏడు నుంచి తొమ్మిది డైమండ్ ఆకృతులు వచ్చేలా ప్రత్యేక ఇంజినీరింగ్ డిజైన్తో ఈ టవర్లను నిర్మిస్తున్నారు. ఏటవాలుగా ఏర్పాటు చేసే డయాగ్రిడ్ పిల్లర్లు ఒకచోట కలసి, మళ్లీ విడిపోయి పక్కనున్న పిల్లర్లతో అనుసంధానమవుతూ భవనానికి అపూర్వమైన బలం, రూపాన్ని అందిస్తాయి. ఒక్కో డైమండ్ నిర్మాణాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఆరు అంతస్తుల చొప్పున నిర్మాణాన్ని పైకి తీసుకెళ్తున్నారు.
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