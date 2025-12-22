రాజధాని గ్రామాలకు మహర్దశ - ముమ్మరంగా మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి పనులు
మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి రూ.900 కోట్లతో డీపీఆర్లు సిద్ధం - ఇప్పటికే నిధులు విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం - వచ్చే నెలలో పనులు ప్రారంభించి 6 నెలల్లో పూర్తి చేస్తామన్న మంత్రి నారాయణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 22, 2025 at 3:09 PM IST
Minister Narayana On Capital City Villages Development : అమరావతి నిర్మాణంలో భాగంగా ఉన్న రాజధాని గ్రామాలకు మహర్దశ పట్టింది. 29 రాజధాని గ్రామాల పరిధిలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. అమరావతితో సమాంతరంగా రాజధాని గ్రామాల్లో ఆధునిక వసతులు కల్పించడానికి పరిపాలనాపరమైన అనుమతులను ప్రభుత్వం ఇప్పటికే జారీ చేసింది. డీపీఆర్ సిద్ధం చేసిన ప్రభుత్వం దానికి కావాల్సిన నిధులు సైతం విడుదల చేసింది. రాజధాని గ్రామాల అభివృద్ధిపై మంత్రి నారాయణ మాట్లాడారు.
6 నెలల్లో పనులు పూర్తి : రాజధాని పరిధి గ్రామాల్లో మౌలిక వసతులు కల్పించే పనులను ముమ్మరం చేసినట్లు మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. రూ.900 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు చేపట్టేందుకు డీపీఆర్ సిద్ధం చేసినట్లు చెప్పారు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిధులు విడుదల చేసిందని వచ్చే నెలలో పనులు ప్రారంభిస్తామన్నారు. 6 నెలల్లో గ్రామాల్లోని పనులన్నీ పూర్తి చేస్తామని వివరించారు. అలాగే రాజధాని ప్రాంతాన్ని గుంటూరు, విజయవాడ సహా పలు ప్రాంతాలకు రోడ్డు అనుసంధానించే పనులు ముమ్మరంగా చేస్తున్మట్లు మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. వెస్ట్ బైపాస్ను త్వరలో ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపిన మంత్రి కరకట్టకు సమాంతరంగా సీఆర్డీఏ రోడ్డును మంగళగిరి రోడ్డుకు అనుసంధానిస్తామన్నారు. దివంగత మాజీ ప్రధాని వాజ్పేయూ దేశానికి చేసిన అపూర్వ సేవలను స్మరించుకుంటూ రాజధానిలో వాజ్ పేయి విగ్రహాన్ని ఈనెల 25న ఆవిష్కరిస్తామని తెలిపారు.
ఇంటర్నేషనల్ స్పార్ట్స్ సిటీ : రాజధాని గ్రామమైన వడ్డమాను గ్రామానికి నిర్మించిన నూతన రోడ్డుకు మంత్రి ప్రారంభోత్సవం చేశారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్ కుమార్, రైతులు, గ్రామస్థులు పాల్గొన్నారు. వడ్డమాను గ్రామస్థుల కోరిక మేరకు కేవలం వారం రోజుల్లోనే రోడ్డు నిర్మాణం పూర్తైంది. మంత్రి నారాయణ ఆదేశాలతో వారం రోజుల్లో అధికారులు పనులు పూర్తి చేశారు. వడ్డమాను సమీపంలో ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ సిటీ వస్తుందన్న మంత్రి నారాయణ భూ సమీకరణకు రైతులు స్వచ్చందంగా ముందుకు వస్తున్నారని తెలిపారు. వడ్డమానుకు వెంటనే రోడ్డు నిర్మించాలని కోరగానే నిర్మాణం చేపట్టారని ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్ కుమార్ తెలిపారు. మంత్రి నారాయణ చొరవతో గ్రామస్థులు పడిన కష్టాలు తీరాయని, సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారాయణకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
"తూళ్లూరు నుంచి వడ్డమానుకు వచ్చే రోడ్డు చాలా దారుణంగా ఉండేది. దాన్ని బాగు చేయమని స్థానిక ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్ని గ్రామస్థులు అడిగారు. నేను వెంటనే ఆధికారులను ఆదేశించాను. వారు కేవలం వారంలో రోడ్డు నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేశారు. ప్రస్తుతం గ్రామంలో ఉన్న రోడ్లు భవిష్యత్తులో మరింత విస్తరిస్తాం. రాజధాని పరిధిలోని మౌలిక వసతుల కోసం ఇప్పటికే డీపీఆర్ తయారు చేశాం. కొన్ని గ్రామాల్లో పనులు సైతం జరుగుతున్నాయి. వచ్చే ఏడాది జనవరిలో అన్ని గ్రామాల్లో పనులు ప్రారంభం అవుతాయి. తరువాత ఆరు నెలల్లో పనులు పూర్తి చేస్తాం. అలాగే వడ్డమాను సమీపంలో ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ సిటీ వస్తుంది. భూ సమీకరణకు రైతులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొస్తున్నారు. రాజధాని గ్రామాల్లో మౌలిక వసతులకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాం." - నారాయణ, మున్సిపల్, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి
తీరనున్న వెతలు : మరోవైపు కృష్ణానది నుంచి ఫిల్టర్ చేసిన తాగు నీటిని గ్రామాలకు అందించే ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఐనవోలు, నేలపాడు, శాఖమూరు, అనంతవరం, నెక్కల్లు, మందడం వంటి గ్రామాల్లో తాగు నీటి కష్టాలు తొలగనున్నాయి. హరిశ్చంద్రపురంలోని రక్షిత తాగు నీటి పథకం ఏర్పాటు చేస్తారు.
- బోరుపాలెం, వెంకటపాలెం, అనంతవరం, నెక్కల్లు, రాయపూడి, ఐనవోలు, బోరుపాలెం గ్రామాల్లో ముంపు సమస్యకు డ్రెయిన్ల నిర్మాణంతో పరిష్కారం లభించనుంది.
- తుళ్లూరు మండల గ్రామాల్లో మురుగు నీటిని శుద్ధి చేసి అమరావతి నగరంలోని రహదారుల వెంట నిర్మిస్తున్న మురుగు నీటి వ్యవస్థకు అనుసంధానం చేయనున్నారు.
- సీసీ రోడ్లు, వీధి దీపాలు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది. 2014-19లో కొన్నిచోట్ల సీసీ రోడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. వాటిని మినహాయించి మిగతా చోట్ల నిర్మిస్తారు. భూగర్భ మురుగు నీటి వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.
