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అమరావతిలో ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్​ పూర్తి - నిబంధనల మేరకు కేటాయింపులు: మంత్రి నారాయణ

అమరావతి నిర్మాణ పనుల పురోగతిపై మంత్రి నారాయణ సమీక్ష -నిర్మాణంలోని ప్రభుత్వ భవనాలు, రోడ్లు, లేఔట్‌ పనుల పురోగతిపై చర్చ - ప్రాజెక్టుల వారీగా పనులు ఏమేరకు పూర్తయ్యాయనే దానిపై వివరాల సేకరణ

Minister Narayana Reviews on Amaravati Construction Works
Minister Narayana Reviews on Amaravati Construction Works (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 4:29 PM IST

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Minister Narayana Reviews on Amaravati Construction Works: అమరావతి నిర్మాణ పనుల పురోగతిపై కాంట్రాక్ట్ సంస్థల ప్రతినిధులతో మంత్రి నారాయణ సమీక్ష నిర్వహించారు. నిర్మాణంలో ఉన్న ప్రభుత్వ భవనాలు, రోడ్లు, లేఔట్ పనుల పురోగతిపై చర్చించారు. ప్రాజెక్టుల వారీగా పనులు ఎంత మేరకు పూర్తయ్యాయి అనే దానిపై కాంట్రాక్ట్ సంస్థలను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. వర్షాకాలంలో పనులకు ఆటంకం లేకుండా తీసుకున్న చర్యలను ఇంజినీర్లు మంత్రికి వివరించారు. నిర్దేశిత లక్ష్యం మేరకు పనులు పూర్తి చేసేలా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై మంత్రి నారాయణ దిశానిర్దేశం చేశారు.

దోమలు లేని నగరంగా అమరావతిని అభివృద్ధి చేసేందుకు భూగర్భ వ్యవస్థకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. అమరావతిలో ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ పూర్తయ్యాయన్న మంత్రి, ఈ నెలాఖరుకు ఎమ్మెల్సీ, ఏఐఎస్ టవర్లు పూర్తవుతాయని వెల్లడించారు. పూర్తయినవి జీఎడీకి అప్పగిస్తున్నాం, వారి నిబంధనలకు తగ్గట్టుగా కేటాయింపులు జరుగుతాయన్నారు. షెడ్యూల్ ప్రకారం నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. నిర్మాణంలో ఉన్న ప్రభుత్వ భవనాలు, రోడ్లు, ఎల్పీఎస్​ లే అవుట్​ పనుల పురోగతిపై చర్చించారు. ప్రాజెక్టుల వారీగా పనులు ఎంత మేరకు పూర్తయ్యాయనే దానిపై కాంట్రాక్ట్ సంస్థలను మంత్రి నారాయణ వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.

దోమలు లేని నగరంగా అమరావతిని తీర్చిదిద్దుతాం: మంత్రి నారాయణ (ETV Bharat)

ఐకానిక్ భవనాలతో సాధారణ భవన నిర్మాణాల ఖర్చు పోల్చుతూ ప్రజల్ని పక్కదారి పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని నారాయణ మండిపడ్డారు. మావిగన్ Vs అమరావతితో ఎన్నికలకు వెళ్తానంటున్న జగన్ మాటలకు వైఎస్సార్సీపీ నేతలే ఛీ కొడుతున్నారన్నారు. జగన్ మావిగన్ రాజకీయ ఎత్తుగడను నమ్మే పరిస్థితిలో ప్రజలు లేరని పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారాయణ వెల్లడించారు.

రైతులు సంతృప్తి: రాజధాని రైతుల సమస్యల పరిష్కారంపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. అమరావతి రైతు ఐకాస ప్రతినిధులతో మంత్రి నారాయణ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో కమిషనర్ విజయరామరాజు, అదనపు కమిషనర్లతోపాటు 20 మందికి పైగా జేఏసి నాయకులు హాజరయ్యారు. రాజధానిలోని గ్రామ కంఠం సమస్యలు, ప్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్లు, చెత్త డంపింగ్, ట్రాఫిక్ సమస్యలు, గ్రామాల్లో రోడ్ల కనెక్టివిటీ అంశాలను రైతులు ప్రస్తావించారు. సమావేశంపై రైతులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

'మావిగన్ అంటే ఏ బస్సెక్కాలంటూ ప్రజలు నవ్వుకుంటున్నారు. ప్రజలకు పరిపాలన సులభతరం చేసేందుకు అన్ని వ్యవస్థలు ఒక చోటకు తీసుకొస్తే, అవగాహన లేకుండా మావిగన్ అంటూ మాట్లాడుతున్నారు. ఎవరెన్ని కుట్రలు పన్నినా, అనుకున్న సమయానికి అమరావతి తొలిదశ పనులు పూర్తవుతాయి. అమరావతి నిర్మాణాలపై గొడ్డలి పార్టీ పోలికలు పొంతనలేనివి.' -నారాయణ మున్సిపల్, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి

మావిగన్​ Vs అమరావతి - జగన్​కు కూటమి నేతల కౌంటర్లు

రాజధాని భవనాల ఖర్చుపై వైఎస్సార్సీపీ దుష్ప్రచారం: మంత్రి నారాయణ

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