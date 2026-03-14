2028 డిసెంబర్ నాటికి ఐకానిక్ భవనాలు పూర్తి: మంత్రి నారాయణ

తుళ్లూరు-తాడికొండ రోడ్డును పరిశీలించిన మంత్రి - రోడ్డు బాగా దెబ్బతిందని ఫిర్యాదులు వచ్చాయి - రాజధానిలో పనుల వల్ల భారీ వాహనాలు వెళ్తున్నాయి - విజయవాడ, గుంటూరు నుంచి అమరావతికి కనెక్టివిటీ పెంచుతామన్న మంత్రి

Minister Narayana Reviews Amaravati Village Infrastructure Plans
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 2:39 PM IST

Minister Narayana Reviews Amaravati Village Infrastructure Plans : రాజధాని గ్రామాలలో నిర్వహించిన గ్రామసభలు వాడీవేడిగా సాగాయి. తుళ్లూరు మండలం అనంతవరం, నెక్కల్లులో గ్రామసభలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి నారాయణ, ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్ కుమార్, సీఆర్డీఏ అధికారులు సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.

గ్రామ సభలలో రైతులు తమ సమస్యలను మంత్రి నారాయణ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. అనంతవరంలో గత కొంతకాలంగా గ్రామకంఠం సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతున్నా అధికారులు స్పందించడం లేదని రైతుల ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గ్రామ కంఠం సమస్యలపై కమిటీ వేశామని నివేదిక రాగానే రైతులకు న్యాయం చేస్తామని మంత్రి నారాయణ హామీ ఇచ్చారు.

"గ్రామాల్లో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తాం. పనులు ప్రారంభించిన 6 నెలల్లో పూర్తి చేస్తాం. అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్, వీధి దీపాలు, సిమెంట్ రోడ్డు వేస్తాం. రాజధాని నిర్మాణంలో ప్రస్తుతం 30 వేలమంది కార్మికులు పని చేస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం జూన్ నాటికి అధికారులు, ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ నివాసాలు పూర్తి చేస్తాం. 2028 డిసెంబర్ నాటికి ఐకానిక్ భవనాలు పూర్తి అవుతాయి." - నారాయణ, మంత్రి

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు రాజధాని నిర్మాణ పనులను ప్రణాళిక ప్రకారం వేగంగా పూర్తి చేస్తామని రాష్ట్ర పురపాలకశాఖ మంత్రి నారాయణ స్పష్టం చేశారు. రాజధానికి వచ్చే రహదారులను ఆరు నెలల్లోగా రహదారి పూర్తి చేస్తామని మంత్రి నారాయణ అన్నారు. తుళ్లూరు నుంచి తాడికొండ వరకూ ఉన్న రోడ్డును ఆర్​ అండ్‌ బీ అధికారులతో కలిసి ఆయన పరిశీలించారు.

అనంతరం మంత్రి నారాయణ మీడియాతో మాట్లాడారు. తాడికొండ నుంచి రాయపూడి రోడ్డు చాలా అధ్వానంగా ఉందన్నారు. రాజధానిలో జోరుగా పనులు సాగుతుండటంతో భారీ వాహనాల వల్ల రోడ్డు దెబ్బ తింటున్నాయని మంత్రి నారాయణ చెప్పారు. రోడ్డు నిర్మాణానికి ఆర్​ అండ్ బీ శాఖ ఇప్పటికే టెండర్లు పూర్తి చేసిందని వివరించారు. ఇప్పటికే రహదారి నిర్మాణానికి ఆర్​ అండ్ బీ శాఖ టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేశామన్నారు. ఆరు నెలల్లోగా రహదారి అందుబాటులోకి తెస్తామని మంత్రి వెల్లడించారు.

మార్గ మధ్యంలో అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహ ఏర్పాట్లు పనులు కూడా పరిశీలించారు. ఈనెల 16న 58 అడుగుల పొట్టి శ్రీరాములు కాంస్య విగ్రహ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం జరగనుంది. దీనికి సీఎం చంద్రబాబు, డీప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ హాజరవుతారని చెప్పారు. తక్కువ సమయంలోనే విగ్రహ పనులు పూర్తి అయ్యేలా కృషి చేసిన అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు మెమోరియల్ ట్రస్ట్ అధ్యక్షుడు డూండి రాకేశ్​కు అభినందనలు తెలిపారు.

రాజధాని అమరావతిలో ట్రంక్ రోడ్లు, ఎల్​పీఎస్ లేఔట్​ల డెవలప్​మెంట్, ఇతర భవనాల నిర్మాణ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని అన్నారు. 30 వేల మంది కార్మికులు, సిబ్బంది, ఉద్యోగులు నిరంతరం పనులు చేస్తున్నారని మంత్రి నారాయణ చెప్పారు.

రాజధానిలో చురుగ్గా పనులు - 2 నెలల్లో అమరావతి తొలి దశ రెడీ: మంత్రి నారాయణ

రాజధాని నిర్మాణ పనులు ఆలస్యం - కాంట్రాక్టు సంస్థలపై మంత్రి నారాయణ ఆగ్రహం

