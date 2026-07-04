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రాజమహేంద్రవరంలో పుష్కరాల కోసం రూ.580 కోట్ల పనులకు అనుమతులు: మంత్రి నారాయణ

వచ్చే ఏడాది నిర్వహించే గోదావరి పుష్కరాల ఏర్పాట్లపై నారాయణ సమీక్ష - పుష్కరాల పనులను శరవేగంగా పూర్తి చేస్తున్నామన్న మంత్రి - గోదావరి నది కాలుష్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టామన్న మంత్రి

Minister Narayana Review Over Godavari Pushkaralu
Minister Narayana Review Over Godavari Pushkaralu (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 7:10 PM IST

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Minister Narayana Review Over Godavari Pushkaralu: గోదావరి పుష్కరాల కోసం సీఎం చంద్రబాబు రూ.1500 కోట్లు మంజూరు చేశారని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. వీటిలో కేవలం రాజమహేంద్రవరంలో పుష్కరాల కోసమే రూ.580 కోట్ల పనులకు సీఎం అనుమతించారని ఆయన చెప్పారు. వచ్చే ఏడాది నిర్వహించే గోదావరి పుష్కరాలకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లపై తూర్పుగోదావరి జిల్లా అధికారులతో మంత్రి నారాయణ సమీక్షించారు. పుష్కరాల పనులను శరవేగంగా పూర్తి చేస్తున్నట్లు మంత్రి నారాయణ వివరించారు. పుష్కర పనులకు తొలి విడతగా నిధులను ప్రభుత్వం ఇచ్చిందన్నారు.

శరవేగంగా పుష్కరాల పనులు: గోదావరి నది కాలుష్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టినట్లు మంత్రి నారాయణ పేర్కొన్నారు. రాజమండ్రిలో త్వరలో ట్రీట్‌మెంట్ ప్లాంట్ నిర్మిస్తామన్నారు. దాంతో నీటికాలుష్యం మరింత తగ్గుతుందని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. పుష్కరాల పనుల్లో వివిధ శాఖలకు బడ్జెట్‌ కేటాయించినట్లు వివరించారు. ఎవరి పరిధిలో ఉన్న పనులు వాళ్లు చేస్తున్నారని, పుష్కరాల ఘాట్ల పనులు వేగంగా పూర్తి చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. పుష్కరాల పనులను క్రమబద్ధంగా చేస్తున్నామన్నారు. కేవలం డ్రైనేజ్‌ పనులకే రూ.140 కోట్లు కేటాయించినట్లు మంత్రి నారాయణ తెలిపారు.

Minister Narayana Review Over Godavari Pushkaralu: (ETV Bharat)

'పుష్కరాల పనులకు సీఎం రూ.580 కోట్లు కేటాయించారు. ప్రస్తుత నిధులతో తొలిదశ పనులు ప్రారంభిస్తున్నాం. రాజమహేంద్రవరంలో మురుగునీటి శుద్ధికేంద్రాలు నిర్మిస్తాం. గోదావరి నదిలో మురుగునీరు కలవకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. నగరంలో డ్రైనేజీ కాల్వల నిర్మాణానికి రూ.140 కోట్లతో పనులు జరుగుతున్నాయి. రాజమండ్రిలో రోడ్ల నిర్మాణం, విస్తరణ, లైటింగ్ పనులు చేస్తాం. టీడీఆర్ బాండ్లు జారీ చేసి నగరంలో త్వరలోనే రోడ్ల విస్తరణ పూర్తి చేస్తాం. గోదావరిలో కాలుష్య నివారణకు పవన్‌ ఆదేశాల మేరకు నిధులు ఇస్తాం. నీటిపారుదలశాఖ నిధులతో ఘాట్ల ఆధునికీకరణ, విస్తరణ పనులు చక్కదిద్దుతున్నాం. ' - నారాయణ, మున్సిపల్​శాఖ మంత్రి

పుష్కరాల పనుల నిమిత్తం రాష్ట్రం నుంచి వచ్చే ప్రతిపాదనలకు కేంద్రం ఆమోదానికి కృషి చేస్తున్నట్లు ఎంపీ పురందేశ్వరి తెలిపారు. 'గోదావరి పుష్కరాలకు కనీసం సంవత్సర కాలం కూడా లేదు. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా లేకపోయినా ప్రభుత్వం అవసరమైన నిధులు సమకూర్చింది. వాటితో పనులు జరుగుతున్నాయి' అని ఎంపీ పురందేశ్వరి అన్నారు.

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