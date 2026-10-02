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అమరావతి సురక్షితమైనది - నిర్మాణాలు పూర్తయితే చుక్క నీరు నిలబడదు: మంత్రి నారాయణ

రాజధాని అమరావతిలో జరుగుతున్న నిర్మాణాలపై కొందరు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ మండిపడ్డారు. దీని గురించి స్పష్టత ఇస్తూ పొన్నూరులో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు.

Minister Narayana Press Meet In Ponnur
నెదర్​ల్యాండ్ దేశం వాళ్లతో డిజైన్ చేయించాము (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 7:52 PM IST

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Minister Narayana Press Meet In Ponnur : ఇటీవల కురిసిన వర్షానికి అమరావతి మునిగిపోతుందని కొందరు కావాలనే దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని మంత్రి నారాయణ మండిపడ్డారు. పనులు జరుగుతున్న ప్రాంతాల్లో కొద్దిమేర నీరు నిల్వ ఉందని, అలాగే వాగుల్లో ఉన్న నీటిని ముంపుగా చూపిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నిర్మాణాలు పూర్తయితే అమరావతిలో ఎక్కడా చుక్క నీరు నిలబడదని స్పష్టం చేశారు. గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరులో పర్యటించిన ఆయన పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేసి మీడియాతో మాట్లాడారు.

నెదర్​ల్యాండ్ ఇంజనీర్ల సహాయంతో డిజైన్: రాజధాని అమరావతిలో జరుగుతున్న నిర్మాణాలపై వర్షం పడితే మునిగిపోతుందని కొందరు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ మండిపడ్డారు. శుక్రవారం పొన్నూరులో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, నిర్మాణాలు పూర్తయితే ఎక్కడా కూడా చుక్క నీరు నిలవదు అన్నారు. ఇప్పటికే కొండవీటి వాగు, పాలవాగు, గ్రావిటీ కెనాల్‌ను అభివృద్ధి చేశామని వెల్లడించారు. రాజధాని నిర్మాణాలన్నీ నెదర్​ల్యాండ్​ దేశంలోని పేరున్న ఇంజనీర్ల సహాయంతో డిజైన్ చేయించామని అన్నారు.

"కెనాల్ పూర్తయ్యాక ఎక్కడా ఒక్క చుక్క నీరు కూడా నిలవదు. ఈ ఉద్దేశంతో మేము కొండవీటి వాగు, పాల వాగు, గ్రావిటీ కెనాల్ అనే మూడు కాలువలను అభివృద్ధి చేశాం. దీనికి సంబంధించిన ప్రణాళికను నెదర్​ల్యాండ్​ నిపుణులు రూపొందించారు. ఆ దేశం సముద్ర మట్టం కంటే చాలా తక్కువ ఎత్తులో ఉంటుంది. వారికి నీటి కాలువ నిర్వహణలో అపారమైన నైపుణ్యం ఉంది. అక్కడి పట్టణాలన్నీ కాలువలతో నిండి ఉంటాయి. అందుకే డిజైన్ కోసం మేము వారి సేవలను వినియోగించుకున్నాం. ఈ ప్రణాళికను రూపొందించే ముందు వారు గత 200 ఏళ్ల వర్షపాతాన్ని అధ్యయనం చేశారు. వర్షం ఎంత భారీగా కురిసినా, నీరు ఈ కాలువల పరిధిలోనే ఉంటుంది. అవసరమైనప్పుడు నీటిని బయటకు పంపడానికి మేము పంపింగ్ వ్యవస్థను కూడా ఏర్పాటు చేశాం. తద్వారా భారీ వర్షాల వల్ల అమరావతి రాజధాని నగరానికి ఎటువంటి ముప్పు ఉండదు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్టు పనులు జరుగుతున్నాయి. అయినప్పటికీ కొందరు కావాలనే తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. అమరావతి అత్యంత సురక్షితమైన నగరం" - నారాయణ, రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ మంత్రి

200 సంవత్సరాల వర్షపు నమోదు ఆధారంగానే డిజైన్: నెదర్​ల్యాండ్​ దేశం సముద్రం కంటే దిగువ భాగంలో ఉంటుందని, అందుకే వారిచే డిజైన్ చేయించామని నారాయణ అన్నారు. గడిచిన 200 సంవత్సరాల్లో నమోదైన వర్షపాత ఆధారంగానే ఈ డిజైన్ చేయడం జరిగిందని వెల్లడించారు. ఎంత వర్షం పడినా ఆ నీరంతా ఆ వాగుల్లోకి చేరుతుందని, చుక్క కూడా బయటికి వచ్చే అవకాశం లేదన్నారు. అయినప్పటికీ ముందు జాగ్రత్త చర్యగా 22,500 క్యూసెక్కుల నీటిని బయటకు పంపించేందుకు పంపింగ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశామన్నారు. ప్రస్తుతం పనులు జరుగుతున్న నేపథ్యంలోనే వర్షపు నీరు నిలుస్తోందని, కట్టడాలు పూర్తయితే ఎక్కడా కూడా నీళ్లు నిలబడవని స్పష్టం చేశారు.

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TAGGED:

WATER NOT STANDS IN AMARAVATI
పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ
NARAYANA ON AMARAVATI WORKS
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