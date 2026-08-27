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65వ సీఆర్డీఏ అథారిటీ సమావేశం - రూ.1,430 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు

రూ.596 కోట్లతో లైబ్రరీ - కన్వెన్షన్ సెంటర్ నిర్మాణానికి మొత్తం రూ.1,430 కోట్లతో క్రిటికల్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏర్పాటుకు అనుమతులు

సచివాలయంలో 65వ సీఆర్డీఏ అథారిటీ సమావేశం
సచివాలయంలో 65వ సీఆర్డీఏ అథారిటీ సమావేశం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 6:49 PM IST

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Minister Narayana Over CRDA Authority Meeting: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో జరిగిన 65వ సీఆర్డీఏ అథారిటీ సమావేశంలో వివిధ పరిపాలన అనుమతులకు ఆమోదం లభించింది. రూ.596 కోట్లతో లైబ్రరీ, కన్వెన్షన్ సెంటర్ నిర్మాణానికి, మొత్తం రూ.1,430 కోట్లతో క్రిటికల్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏర్పాటుకు అనుమతులు ఇచ్చినట్లు పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. ఎల్‌పీఎస్ రోడ్లను సీసీకి బదులుగా బీటీ రోడ్లుగా నిర్మించేందుకు, 29 గ్రామాల లేఅవుట్ రోడ్లను బీటీగా అభివృద్ధి చేసేందుకు ఆమోదం లభించినట్లు వివరించారు.

గ్రీన్​ ఎనర్జీ అభివృద్ధి: అమరావతి నుంచి మంగళగిరికి తాగునీరు అందించేందుకు అంగీకరించడంతో పాటు, డిస్ట్రిక్ట్ కూలింగ్ సిస్టమ్​ డ్రాఫ్ట్​ మాస్టర్​ ప్లాన్‌కు కూడా ఆమోదం లభించింది. నేషనల్​ ఇన్‌స్టిట్యూట్​ ఆఫ్​ ఎలక్ట్రానిక్స్​, ఐఓసీఎల్​ గ్రీన్​ ఎనర్జీ అభివృద్ధికి కూడా అనుమతులు ఇచ్చినట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. 2026 జనవరి 6 లోపు రుణాలు తీసుకున్న రెండో దశ భూ సమీకరణ రైతులకు కూడా రుణమాఫీ వర్తింపజేసేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అంగీకరించినట్లు తెలిపారు.

65వ సీఆర్డీఏ అథారిటీ సమావేశం - రూ.1,430 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు (ETV Bharat)

'నగరంలో 135 లీటర్ల నీటిని ప్రతీ ఇంటికి ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ఇప్పుడున్న పైప్​లైన్లతో ఆ నీటి పంపిణీ చెయ్యడానికి కుదరదు. వాటర్​ పైప్​లను మార్చడానికి అదనంగా రూ. 533 కోట్లు విడుదల చెయ్యడం జరిగింది. ఎల్పీఎల్​ చిన్న రోడ్లు వెయ్యాలనుకున్నాం. కొన్ని సంస్థలతో వీటిని అధ్యయనం చేయించాం. కొత్త నగరానికి తరచూ ఎక్కువ వాహనాల రాకపోకలు ఉంటాయి కానీ సీసీ రోడ్లు వేస్తే దెబ్బతినే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెప్పారు. ఆ సమస్యకు చెక్​ పెట్టేందుకు బీటీ రోడ్లకు అనుమతులు వచ్చాయి. సెంట్రలైజ్​డ్​ పబ్లిక్​ లైబ్రరీ, ఆడిటోరియం, హెచ్​ఆర్​ భవనాల నిర్మాణాలకు ఐఓసీతో ఎంఓయూలు కుదుర్చుకోవడానికి అనుమతులు వచ్చాయి.' -పి. నారాయణ, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి

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