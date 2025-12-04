అమరావతి నిర్మాణానికి రూ.7,380 కోట్ల రుణం - సీఆర్డీఏ సమావేశంలో పలు కీలక ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం
సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సీఆర్డీఏ అథారిటీ భేటీలో పలు కీలక ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం - అమరావతి నిర్మాణానికి నాబార్డు నుంచి రూ.7380.70 కోట్లు రుణానికి అంగీకారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 8:45 PM IST
Minister Narayana on CRDA Meeting Decisions : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన సీఆర్డీఏ అథారిటీ సమావేశంలో వివిధ కీలక ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలిపారు. రూ.169 కోట్లతో లోక్ భవన్ (గవర్నర్ బంగ్లా) నిర్మాణానికి టెండర్లు పిలిచేందుకు సీఎం ఆమోదం తెలియజేశారు. జ్యుడిషియల్ అకాడమీ ఏర్పాటుకు రూ.163 కోట్లతో పరిపాలనా అనుమతులకు ఆమోదం తెలిపారు. 2024-25 వార్షిక నివేదికలు ఇచ్చేందుకు ఆమోదించారు. నాబార్డు నుంచి అమరావతి నిర్మాణానికి రూ.7,380.70 కోట్లు రుణం తీసుకునేందుకు అంగీకారం తెలిపారు. సీడ్ యాక్సిస్ రహదారిని 16వ జాతీయ రహదారికి అనుసంధించే పనులకు రూ.532 కోట్ల మేర టెండర్లు పిలిచేందుకు నిర్ణయించారు.
ఈ సందర్బంగా మంత్రి నారాయణ మాట్లాడుతూ, రాజధానిలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులు జగన్ వచ్చి చూస్తే కనిపిస్తాయని ఎద్దేవా చేశారు. భూ సమీకరణకు, సేకరణకు తేడా తెలియని జగన్, ముందు వాటి గురించి తెలుసుకుని మాట్లాడాలని సూచించారు. జనవరి కల్లా సీడ్ యాక్సిస్ రహదారిని మంగళగిరి రోడ్డుకు కలుపుతామని స్పష్టం చేశారు. జాతీయ రహదారికి కలిపే ప్రక్రియ వేగంగా సాగుతోందన్నారు. మధ్యలో స్టీల్ వంతెనల ఏర్పాటు ద్వారా సీడ్ యాక్సిస్ రహదారి మంగళగిరి, జాతీయ రహదారికి అనుసంధానం కానుందన్నారు. రెండోదశ భూ సమీకరణపై సీఎం వద్ద చర్చ జరిగిందని, తొలి దశ రైతులకు ఇచ్చిన ప్యాకేజీనే రెండో దశ రైతులకూ వర్తిస్తుందని వెల్లడించారు. క్యాపిటల్ గెయిన్స్ మినహాయింపుపై నిర్మలా సీతారామన్ సానుకూలంగా స్పందించారని తెలిపారు.
రైతులతో మంత్రి నారాయణ సమావేశం : అంతకుముందు పల్నాడు జిల్లా అమరావతి మండలం యండ్రాయిలో రెండో విడత భూ సమీకరణపై రైతులతో మంత్రి నారాయణ సమావేశమయ్యారు. భూ సమీకరణపై రైతుల అభిప్రాయాలను మంత్రితో పాటు ఎమ్మెల్యే భాష్యం ప్రవీణ్ తెలుసుకున్నారు. అనంతరం మంత్రి నారాయణ మీడియాతో మాట్లాడారు. ‘‘గతంలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం గుత్తేదారులకు బిల్లులు చెల్లించకపోవడంతో రాజధాని నిర్మాణం ఆలస్యమైంది. ఆ బిల్లులు చెల్లించి మళ్లీ రాజధాని పనులు ప్రారంభించే సమయానికి వర్షాలు ముంచెత్తాయి. రాజధాని నిర్మాణంలో భాగంగా స్మార్ట్ ఇండస్ట్రీలు, అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ సిటీ ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయించారు.
రెండో విడత భూ సమీకరణలో రైతులు ఇచ్చే 7000 పైగా ఎకరాల భూముల్లోని 2500 ఎకరాల్లో అంతర్జాతీయ స్పోర్ట్స్ సిటీ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. గతంలో భూ సమీకరణ సమయంలో రాజధాని రైతుల విషయంలో అనుసరించిన విధానాన్నే ఇక్కడ కూడా అమలు చేస్తాం. ట్రంకు రోడ్లు, ప్రధాన రహదారులను వేగంగా పూర్తి చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. నాలుగు, ఆరు లైన్ల రహదారి నిర్మాణం చేపట్టేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించాం’’ అని నారాయణ తెలిపారు.
సీఆర్డీఏ గ్రీవెన్స్లో స్వల్ప మార్పులు : మరోవైపు రాజధాని ప్రాంత ప్రజల సమస్యల పరిష్కారానికి సీఆర్డీఏ నిర్వహిస్తోన్న గ్రీవెన్స్లో స్వల్ప మార్పులు చేసినట్లు కమిషనర్ కన్నబాబు ప్రకటించారు. శుక్రవారం రోజు నిర్వహించే గ్రీవెన్స్ను శనివారానికి మార్చారు. ఇటీవల నూతనంగా నిర్మించిన సీఆర్డీఏ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఫిర్యాదులు స్వీకరించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు. గతంలో తుళ్లూరులో ఉన్న సీఆర్డీఏ కార్యాలయంలో గ్రీవెన్స్ నిర్వహించేవారు. ప్రస్తుతం కొత్త కార్యాలయం అందుబాటులోకి రావటంతో అందులోకి మార్చారు. ఇక నుంచి ప్రతి శనివారం సీఆర్డీఏ ప్రధాన కార్యాలయం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు ఫిర్యాదులు స్వీకరిస్తామని కమిషనర్ వివరించారు. రాజధాని రైతులు, ప్రజలు మార్పులను గుర్తుంచుకుని గ్రీవెన్స్ డే సేవలను వినియోగించుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
రాజధానిలో 30 శాతం గ్రీనరీకి ప్రాధాన్యం: మంత్రి నారాయణ