అమరావతిలో రెండో విడత ల్యాండ్ పూలింగ్ - భూములిచ్చిన వడ్డమాను రైతులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 4:00 PM IST

2 Min Read
Minister Narayana Met with Vaddamanu Farmers : రెండో విడత భూసమీకరణలో తమ భూములు ఇచ్చేందుకు గుంటూరు జిల్లా తుళ్లూరు మండలం వడ్డమాను రైతులు అంగీకరించారు. అదే సమయంలో కొన్ని డిమాండ్లను ప్రభుత్వం ముందు ఉంచారు. రైతుల అభిప్రాయాలను తెలుసుకునేందుకు వచ్చిన మంత్రి నారాయణ, ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్ కుమార్, సీఆర్​డీఏ అడిషనల్ కమిషనర్ భార్గవ్ తేజ రైతులతో సమావేశం అయ్యారు. భూ సమీకరణకు మద్దతుగా మైనేని సత్యనారాయణ, తరుణ్ సాయి, శివపార్వతి తమ భూములను మంత్రి నారాయణకు అందజేశారు.

ప్యాకేజీ పెంచాలని విన్నపం : ప్రస్తుతం 29 గ్రామాల రైతులకు ఇస్తున్న వార్షిక కౌలును తమకు పెంచి ఇవ్వాలని, గ్రామంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రారంభించాలని భూములిచ్చిన రైతులు ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేశారు. అలాగే రాజధానిపై పార్లమెంట్‌లో బిల్లు ఆమోదం అయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని, ప్యాకేజీ పెంచాలని రైతులు మంత్రికి విన్నవించారు. ఇబ్బందులను సీఎం చంద్రబాబుతో మాట్లాడి పరిష్కరిస్తామని మంత్రి నారాయణ హామీ ఇచ్చారు.

అమరావతిలో రెండో విడత ల్యాండ్ పూలింగ్ - భూములు ఇచ్చేందుకు రైతులు అంగీకారం (ETV)

29 గ్రామాలతో సమానంగా మౌలిక వసతులు : గతంలో రైతులకు ఎదురైన ఇబ్బందులు పునరావృతం కాకుండా పరిష్కరిస్తామని, 29 గ్రామాలతో పాటు సమానంగా మౌలిక వసతులు కల్పిస్తామని మంత్రి తెలిపారు. గ్రామంలో రెండు వరుసల రహదారిని త్వరలో ప్రారంభిస్తామని చెప్పారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వల్లే అమరావతి నిర్మాణ పనుల్లో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోందని మంత్రి నారాయణ ఆరోపించారు.

"సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారాయణ, మా ఎమ్మెల్యేపై మాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. మా ఊరు మిగిలిన గ్రామలతో పాటు అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటున్నాం. ఈనాం, చెరువుకు సంబంధించిన భూముల సమస్యను పరిష్కరించమని అడిగాం. అలాగే ప్యాకేజీ పెంచాలని కోరాం. వార్షిక కౌలు పెంచి జరీబు ప్యాకేజ్‌ ఇవ్వాలని అడిగాం. మా డిమాండ్లపై సీఎంతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు." - వడ్డమాను, రైతులు

ఏడాదిలోపు స్పోర్ట్స్ సిటీ నిర్మాణం : మరోవైపు రెండో విడత భూసమీకరణలో భాగంగా ఈనెల 4న పల్నాడు జిల్లా అమరావతి మండలం యండ్రాయి ప్రాంత రైతులతో మంత్రి నారాయణ సమావేశం అయిన విషయం తెలిసిందే. యండ్రాయి, వైకుంఠపురం, పెద్దమత్తూరు, కర్లపూడి రైతులతో మంత్రితో పాటు ఎమ్మెల్యే భాష్యం ప్రవీణ్ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. భూసమీకరణపై రైతుల అభిప్రాయాలను మంత్రి నారాయణ అడిగి తెలుసుకున్నారు. భూసమీకరణపై రాజధాని రైతుల విషయంలో అనుసరించిన విధానాన్నే ఇక్కడ కూడా అమలు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. ట్రంకు రోడ్లు, ప్రధాన రహదారులను వేగంగా పూర్తి చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని వివరించారు. ఏడాదిలోపు స్పోర్ట్స్ సిటీ నిర్మాణం చేపట్టేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు.

7 వేల ఎకరాల్లో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం : గతంలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం గుత్తేదారులకు బిల్లులు చెల్లించకపోవడంతో రాజధాని నిర్మాణం ఆలస్యమైందని అన్నారు. ఆ బిల్లులు చెల్లించి మళ్లీ రాజధాని పనులు మొదలుపెట్టే సమయానికి వర్షాలు ముంచెత్తాయి. రాజధాని నిర్మాణంలో భాగంగా స్మార్ట్ ఇండస్ట్రీలు, అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ సిటీ ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయించారని తెలిపారు. రెండో విడత భూసమీకరణలో తీసుకుంటున్న 7 వేల ఎకరాల్లో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, అంతర్జాతీయ స్పోర్ట్స్ సిటీ, స్మార్ట్ ఇండస్ట్రీస్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని మంత్రి నారాయణ స్పష్టం చేశారు.

రాజధానిలో 30 శాతం గ్రీనరీకి ప్రాధాన్యం: మంత్రి నారాయణ

2,500 ఎకరాల్లో ఇంటర్నేషనల్​ స్పోర్ట్స్‌ సిటీ: మంత్రి నారాయణ

