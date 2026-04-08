విజయవాడలో ట్రాఫిక్​ కష్టాలకు చెక్​- 3 కీలక రోడ్ల విస్తరణ పనులకు శంకుస్థాపన

విజయవాడ తూర్పు, పెనమలూరు, గన్నవరం పరిధిలో రోడ్ల విస్తరణ - రూ.105 కోట్ల సీఆర్‌డీఏ నిధులతో రహదారుల విస్తరణ పనులు - విజయవాడ ట్రాఫిక్‌ సమస్యలు తీర్చేలా ప్రణాళిక

Minister Narayana Lays Foundation Stone for Widening of 3 Key Roads in Vijayawada
Minister Narayana Lays Foundation Stone for Widening of 3 Key Roads in Vijayawada
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 8:59 AM IST

Minister Narayana Lays Foundation Stone for Widening of 3 Key Roads in Vijayawada: విజయవాడ ప్రజలకు ట్రాఫిక్ కష్టాలు తీరనున్నాయి. ఆ దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. రోడ్లు విస్తరణ, నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. రూ. 105 కోట్లతో సీఆర్డీఏ నిధులతో పనులు చేపట్టనున్నారు. 3 కీలక రోడ్ల విస్తరణకు మంత్రి నారాయణ శంకుస్థాపన చేశారు. విజయవాడ ప్రజలను ట్రాఫిక్‌ పద్మవ్యూహం నుంచి తప్పించేందుకు ఈ 3 కీలక రోడ్ల విస్తరణకు అడుగులు పడ్డాయి.

విజయవాడ తూర్పుతో పాటు కృష్ణా జిల్లా పరిధిలోని పెనమలూరు, గన్నవరం నియోజకవర్గాల పరిధిలో ఈ రోడ్ల విస్తరణ జరుగునున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. బల్లెంవారి వీధి నుంచి పోరంకి వరకు, నిడమానూరు, ఆటోనగర్, మురళీ నగర్ రోడ్డు, బల్లెంవారి వీధి-నిడమానూరు జంక్షన్ రోడ్లను విస్తరించనున్నారు. బెజవాడ నుంచి శివారు ప్రాంతాలకు ట్రాఫిక్‌ సమస్య లేకుండా వెళ్లేలా రోడ్లు విస్తరిస్తున్నట్లు మంత్రి నారాయణ శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో తెలిపారు. నగరంలో డ్రైనేజీ సమస్య పరిష్కారానికి హామీ ఇచ్చారు.

విజయవాడలో ట్రాఫిక్​ కష్టాలకు చెక్​- 3 కీలక రోడ్ల విస్తరణ పనులకు శంకుస్థాపన (ETV Bharat)

ట్రాఫిక్​ కష్టాలకు చెక్‌: బందరు రోడ్డు, ఏలూరు రోడ్డు నిత్యం రద్దీగా ఉంటున్నాయి. రాకపోకలు సాగించాలంటే ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఒక్కో సిగ్నల్‌ పాయింట్‌ దాటాలంటే 10 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. ఈ కష్టాలకు చెక్‌ పెట్టేలా కూటమి ప్రభుత్వం రాగానే చర్యలు చేపట్టింది. ఈ రోడ్ల విస్తరణతో ఆటోనగర్‌కు వచ్చే వాహనాలకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. కార్మికుల కష్టాలు తీరుతాయి. శివారు ప్రాంతాల్లోనూ ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు ఉండవు. రోడ్ల విస్తరణకు శంకుస్థాపన జరగడంతో స్థానికులు నుంచి హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. రాబోయే 8 నెలల్లో ఈ పనులు పూర్తి చేసేలా ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.

నగర అభివృద్ధికి బాటలు: ఈ రోడ్డు విస్తరణ జరిగితే ఆటోనగర్ కి వచ్చే వాహనాలకి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉంటుంది. దీంతో పాటు బందరు రోడ్డు నుంచి ఏలూరు రోడ్డు నిడమానూరు వరకు మరో కొత్త రోడ్డు అభివృద్ధి అవుతుంది. ప్రజలు బెంజ్ సర్కిల్ మీదుగా రామవరప్పాడు వెళ్లకుండా ఆటోనగర్ బస్టాండ్ నుంచి ఏలూరు రోడ్డు శక్తి కళ్యాణ మండపం వద్దకు చేరుకోవచ్చు. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఆటోనగర్ కార్మికులు సరైన ఉపాధి అవకాశాలు లేక ఇతర ప్రాంతాల నుంచి నగరంలోకి భారీ వాహనాలు రాక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.

'బందరు రోడ్డు, ఏలూరు రోడ్డు నిత్యం రద్దీగా ఉంటోంది. దీంతో రాకపోకలు సాగించేందుకు ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదర్కొంటున్నారు. ఒక్కో సిగ్నల్ పాయింట్ దాటాలంటే పది నిమిషాల సమయం పడుతుంది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ప్రత్యమ్నాయ రహదారుల ప్రతిపాదన ముందుకు తీసుకొచ్చాం. గత ప్రభుత్వం ఆపిన పనులను పూర్తి చేసి ప్రజలకు ఊరట కలుగుతుంది.' - నారాయణ, మున్సిపల్, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి

ఈ రహదారులు పూర్తయితే వారి కష్టాలు తీరుతాయి. దీంతో పాటు శివారు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ కష్టాలు తీరుతాయి. ప్రత్యమ్నాయ రహదారులు ఏర్పడంతో నగర అభివృద్ధికి బాటలు పడతాయి.

