ETV Bharat / state

అమరావతిలో ఘనంగా 'రిపబ్లిక్ డే' వేడుకలు - ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన మంత్రి నారాయణ

అమరావతిలో జరగబోయే రిపబ్లిక్ డే వేడుకల ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన మంత్రి నారాయణ - 22 ఎక‌రాల్లో పెరేడ్ గ్రౌండ్, పార్కింగ్​కు 15 ఎక‌రాలు, అమ‌రావ‌తి రైతుల‌కు ప్రత్యేకంగా వీఐపీ గ్యాల‌రీ సదుపాయం

Minister Narayana Visit Republic Day Arrangements
Minister Narayana Visit Republic Day Arrangements (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 10:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Narayana Inspects Arrangements For Republic Day Celebrations: అమరావతిలో జరగబోయే రిపబ్లిక్ డే వేడుకల ఏర్పాట్లను మంత్రి నారాయణ పరిశీలించారు. 22 ఎక‌రాల్లో పరేడ్ గ్రౌండ్, వీవీఐపీ, వీఐపీ పార్కింగ్​కు 15 ఎక‌రాలు, ప‌బ్లిక్ పార్కింగ్​కు 25 ఎక‌రాలను ఏర్పాటు చేశారు. అమ‌రావ‌తి రైతుల‌కు ప్రత్యేకంగా వీఐపీ గ్యాల‌రీ ఏర్పాటు చేశారు. వేడుక‌ల‌కు హాజ‌రుకావలసిందిగా రైతుల‌కు అధికారులు ఆహ్వాన‌ప‌త్రిక‌లు పంపుతున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు.

ఈ కార్యక్రమంలో మొత్తం 13,000 మందికి సీఆర్డీఏ అధికారులు సీటింగ్ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారని మంత్రి నారాయణ వివరించారు. వేడుక‌ల‌కు హాజ‌ర‌య్యే వీఐపీలు,ప్ర‌జ‌ల‌కు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా త‌గిన ఏర్పాట్లు చేయాల‌ని అధికారుల‌ను మంత్రి ఆదేశించారు. రిపబ్లిక్ వేడుకలకు అమరావతి సిద్ధమవుతోందని నారాయణ ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. మొదటిసారి నవ్యాంధ్ర రాజధానిలో గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను నిర్వహించనున్నారు. సీడ్ యాక్సిస్ రోడ్డు సమీపంలో మంత్రుల బంగ్లాల ఎదురుగా పెరేడ్ గ్రౌండ్​ను ఏర్పాటు చేశారు.

అమరావతిలో రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు - ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన మంత్రి నారాయణ (ETV)

మరిన్ని విషయాలు: జనవరి 26వ తేదీన మరో అపూర్వ ఘట్టానికి ప్రజా రాజధాని అమరావతి ప్రధాన వేదిక కానుంది. తొలిసారి గణంతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను అత్యంత వైభవంగా జరుపుకునేందుకు సిద్దమవుతోంది. రాజధాని ప్రాంతం నడిబొడ్డున తొలిసారి జరగబోయే వేడుకలకు శరవేగంగా ఏర్పాట్లన్నీ జరుగుతున్నాయి. పరేడ్ గ్రౌండ్, సహా ప్రధాన వేదిక పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. వేడుకల నిర్వహణ ద్వారా రాజధానికి ప్రాభవం పెరిగేలా సరికొత్త నిర్ణయాలను తీసుకుని ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోంది.

గత ప్రభుత్వం మసకబార్చిన అమరావతి వైభవాన్ని పునరుద్దరించేలా కూటమి సర్కార్ కీలక నిర్ణయాలను తీసుకుంటోంది. ఓ వైపు పాలనను పరుగులు పెట్టిస్తూనే మరోవైపు నిర్మాణాలనూ పరుగులు పెట్టిస్తోంది. ఏడాదిన్నరలోనే మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, అధికారుల భవన సముదాయాల నిర్మాణాలను దాదాపు పూర్తి చేసిన సర్కారు ప్రభుత్వ భవన సముదాయాల నిర్మాణాలను ప్రారంభించి శరవేగంగా పనులను చేస్తోంది.

సీఎం ఆదేశాలతో భారీగా ఏర్పాట్లు : అమరావతి ప్రాభవాన్ని పెంచడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈసారి గణతంత్ర దినోత్సవాలను రాజధాని ప్రాంతంలోనే జరపాలని నిర్ణయం తీసుకున్న సీఎం చంద్రబాబు అందుకు తగ్గట్లు ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. సీఎం ఆదేశాలతో రంగంలోకి దిగిన అధికారులు రాజధాని అమరావతి నడిబొడ్డున వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లను శరవేగంగా చేస్తున్నారు.

అమరావతి కోర్ సిటీలో రిపబ్లిక్ వేడుకలు అత్యంత వైభవోపేతంగా జరపాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో అందుకు తగ్గట్లుగానే అధికారులు చర్యలను తీసుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం నేలపాడులోని హైకోర్టు భవనం సమీపంలో విశాలప్రాంతంలో 77 వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను జరిపేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ప్రజా రాజధాని అమరావతిలో నిర్మిస్తోన్న గవర్నమెంట్ కాంప్లెక్స్​లోని బ్లాక్-D వేదికగా గణతంత్ర దినోత్సవం జరగనుంది. గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ సహా సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు సహా అధికార యంత్రాంగమంతా వేడుకలకు హాజరవుతున్న దృష్ట్యా ఏ విధంగా ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

20 ఎకరాల్లో పరేడ్ గ్రౌండ్: 20 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో పరేడ్ గ్రౌండ్​ను శరవేగంగా ఆకర్షణీయంగా తీర్చి దిద్దుతున్నారు. అతిథులకు చిన్నపాటి అసౌకర్యం సైతం కలగకుండా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లను చేస్తున్నారు. సువిశాల ప్రాంతంలో ప్రధాన వేదిక, పరేడ్ ట్రాక్ అండ్ గ్యాలరీ ఏర్పాటు పనులు తుదిదశకు చేరుకున్నాయి. రిపబ్లిక్ డేకు ఓ రెండు రోజుల ముందుగానే పరేడ్ గ్రౌండ్ పనులను పూర్తి చేసేలా యంత్రాంగం ముమ్మర చర్యలను తీసుకుంటోంది. అంతేకాకుండా ప్ర‌జ‌ల‌కు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని ఏర్పాట్లను చేస్తున్నారు.

రాజధాని వేదికగా రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు - ఘనంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్న ప్రభుత్వం

రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత - పార్లమెంట్​ బడ్జెట్​ సమావేశాల్లో బిల్లు!

TAGGED:

REPUBLIC DAY ARRANGEMENTS IN AP
MINISTER NARAYANA VISIT AMARAVATI
REPUBLIC DAY CELEBRATION 2026
77TH REPUBLIC DAY AT AMAMRAVATI
REPUBLIC DAY ARRANGEMENTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.