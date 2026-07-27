"థాంక్యూ నారాయణ సార్" - 7వేల మంది విద్యార్థులకు ఉచితంగా సైకిళ్లు పంపిణీ
నెల్లూరులో 7 వేల మంది విద్యార్థులకు ఉచితంగా సైకిళ్లు పంపిణీ - తన సొంత నిధులతో సైకిళ్లు పంపిణీ చేసిన మంత్రి నారాయణ - మరో 3వేల మంది విద్యార్థులకు సైకిళ్లు అందజేస్తానన్న మంత్రి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 10:31 PM IST
Minister Narayana Distributed Bicycles to 7,000 Students : విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం మంత్రి నారాయణ చేపట్టిన బృహత్తర కార్యక్రమం సైకిల్ పంపిణీ నెల్లూరులో ఇవాళ సాయంత్రం ఘనంగా జరిగింది. 7 వేల మంది విద్యార్థులకు 6 కోట్ల రూపాయల సొంత నిధులతో మంత్రి సైకిల్స్ అందించారు. కుటుంబసభ్యులుతో కలిసి ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్ధులకు VRC గ్రౌండ్లో రెండో విడత సైకిల్ పంపిణీ చేపట్టారు. ఈ సైకిల్స్ ద్వారా విద్యార్థులకు ప్రయాణ సౌకర్యం పెరిగి శ్రద్ధగా చదువుకుంటారని మంత్రి నారాయణ ఆకాంక్షించారు.
7వేల మంది విద్యార్థులకు సైకిళ్లు : నెల్లూరు నగరంలో ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు సైకిల్ పండుగ జరిగింది. 15 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే 7వేల మంది విద్యార్ధులకు సైకిల్ ఇస్తామని మంత్రి నారాయణ ప్రకటనతో విద్యార్ధులు, తల్లితండ్రులు ఆనందంతో పొంగిపోయారు. ఇక నుంచి నెలకు ఆటో ఛార్జీ వెయ్యిరూపాయలు మిగిలిందని ఆనందం వ్యక్తంచేశారు. ఆత్మకూరు బస్టాండ్ నుంచి వీఆర్సీ కూడలి వరకు వేలాది మంది ఈ కార్యక్రమానికి తరలివచ్చారు. విద్యార్ధులు సైకిల్ తీసుకుంటుంటే మంత్రి నారాయణ కుటుంబం పొంగిపోయారు. ఈ సందర్భంగా మరో మూడువేల మంది విద్యార్ధులకు కూడా ఇస్తామని ప్రకటించారు.
సొంత నిధులతో పంపిణీ : రాష్ట్ర మంత్రి నారాయణ సొంత నిధులతో పదివేల మంది విద్యార్ధులకు ఉచితంగా సైకిల్ ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. మొదటి విడతగా ఎనిమిదో తరగతి నుంచి పదో తరగతి విద్యార్ధులకు ఏడు వేల సైకిల్ వీఆర్సీ మైదానంలో పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి నారాయణ కుటుంబ సభ్యులుతోపాటు, ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి, నుడా చైర్మన్ కోటంరెడ్డి శ్రీనివాసులరెడ్డి, వక్ఫ్ బోర్డు రాష్ట్ర చైర్మన్ అబ్దుల్ అజీజ్, డిప్యూటీ మేయర్ రూప్ కుమార్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి నారాయణ సేవాతత్పరతను పలువురు అభినందించారు.
" మాకు సైకిళ్లను పంపిణీ చేసినందుకు మంత్రి నారాయణకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం. మా ఇళ్లకు పాఠశాలకు చాలా దూరం ఉంది. అలాగే పదోతరగతి కావడంతో పుస్తకాల సంఖ్య పెరిగింది. దీంతో భుజాల నొప్పులు వస్తున్నాయి. ఈ సైకిల్ వల్ల సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి. అలాగే ప్రత్యేక తరగతులు పెట్టినప్పుడు, ఇంట్లో పనులకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. సైకిల్పై మంత్రి నారాయణ పేరు ఉంది. దాన్ని చూస్తే ఆయన పడ్డ కష్టం గుర్తుకురావాలి. చిన్నప్పుడు చదువుకునేందుకు ఆయన చాలా కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ వెళ్లేవారు. అలాంటి కష్టం మనం పడకూడదని మనకు ఈ సైకిళ్లను అందించారు." - విద్యార్థులు
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