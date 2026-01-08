ETV Bharat / state

జగన్‌ అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు - అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారు: మంత్రి నారాయణ

రాజధానిపై జగన్​ చేసిన వ్యాఖ్యలకు మంత్రి నారాయణ కౌంటర్ - జగన్‌ ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా రాజధాని అమరావతి నిర్మాణం ఆగదన్న మంత్రి- రెండో విడత భూ సమీకరణకు అనూహ్య స్పందన

Minister Narayana Counter Comments To Jagan words About Amaravati
Minister Narayana Counter Comments To Jagan words About Amaravati (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 8, 2026 at 5:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Minister Narayana Counter Comments To Jagan words About Amaravati : రాజధానిపై జగన్​ చేసిన వ్యాఖ్యలకు మంత్రి నారాయణ గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. గత ప్రభుత్వం రాజధాని విషయంలో మూడు ముక్కలాట ఆడిందని మంత్రి ధ్వజమెత్తారు. అసెంబ్లీ సాక్షిగా అమరావతి రాజధాని అని జగన్​ స్వయంగా ఒప్పుకున్నారని గుర్తు చేశారు. అధికారంలోకి వచ్చాక జగన్ మాట మార్చారని దుయ్యబట్టారు. వైస్సార్సీపీ హయాంలో కాంట్రాక్టర్లకూ డబ్బులు ఇవ్వలేదని తాము రాగానే రాజధాని పునర్నిర్మాణం చేపట్టామని వెల్లడించారు.

అమరావతిపై జగన్ విష ప్రచారం : జగన్‌ ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా రాజధాని అమరావతి నిర్మాణం ఆగదని పురపాలకశాఖ మంత్రి నారాయణ అన్నారు. అమరావతిపై అవగాహన లేకుండా జగన్‌ మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. రాజధాని అమరావతిపై జగన్‌ చేసిన ఆరోపణలను మంత్రి నారాయణ ఖండించారు. నదీ గర్భంలో నిర్మాణాలు చేస్తున్నామని అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. కోర్టుల్లో కేసులు వేయిస్తున్నారని, అక్కడ ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా నిర్మాణాలు జరగవని స్పష్టం చేశారు. నేతలు పూర్తిగా అవగాహన చేసుకుని మాట్లాడాలని సూచించారు. రాజధాని అమరావతిపై జగన్ విష ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

'అమరావతి మాస్టర్‌ ప్లాన్‌ను జగన్‌ అర్ధం చేసుకుని స్పందించాలి - మిడి మిడి జ్ఞానంతో మాట్లాడం తప్పు' (ETV)

'అమరావతి మాస్టర్‌ ప్లాన్‌ను జగన్‌ అర్ధం చేసుకుని స్పందించాలి. మిడి మిడి జ్ఞానంతో మాట్లాడటం తప్పు. రివర్‌బెడ్‌, రివర్‌ బేసిన్‌కు తేడా తెలుసుకోవాలి. వాస్తవాలు తెలియకుండా ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించడం తగదు. రెండో విడత భూ సమీకరణకు రైతులు ముందుకు వస్తున్నారు. గంటల వ్యవధిలో వందల ఎకరాలు ప్రభుత్వానికి ఇచ్చారు. ఇది చూసి ఓర్వలేకే జగన్‌ అసత్యాలు ప్రచారం చేస్తున్నారు. అమరావతి ముందుకెళ్లిపోతోందన్న అసూయతోనే అవాస్తవాలు మాట్లాడుతున్నారు. ఎవరెన్ని కుట్రలు చేసినా రాజధాని అమరావతి నిర్మాణం ఆగదు' - నారాయణ, మంత్రి

జగన్​ ఇలాగే వ్యవహరిస్తే 11 సీట్లు సున్నాకు చేరుకుంటాయి : ఇలాగే వ్యవహరిస్తే ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించేలా మాట్లాడితే జగన్‌కు ప్రస్తుతం ఉన్న 11 సీట్లు సున్నాకు చేరుకుంటాయని ఎద్దేవా చేశారు. ఏ రాష్ట్రానికైనా ఒక రాజధాని ఉంటుందని, ప్రతి జిల్లాకు హెడ్‌ క్వార్టర్‌, కలెక్టర్‌ కార్యాలయం ఉంటాయని అన్నారు. రాజధానిలో మంత్రులు, కార్యదర్శులు, అధికారులు అందరూ ఉండి ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరిస్తారని స్పష్టం చేశారు. వచ్చే ఏడాదిన్నరలో రాజధానిలో ట్రంక్‌ రోడ్లు పూర్తి చేస్తామని మంత్రి తెలిపారు. రెండున్నరేళ్లలో లేఔట్‌ రోడ్లు పూర్తవుతాయని, మూడేళ్లలో ఐకానిక్‌ భవంతుల నిర్మాణం పూర్తవుతుందని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు.

జగన్​ అమరావతి విషయంలో మాట మార్చాడు : రాజధాని విషయంలో జగన్‌ ఇష్టారీతిన మాట్లాడుతున్నారని మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి ధ్వజమెత్తారు. సీఎం ఎక్కడ కూర్చుంటే అదే రాజధాని అంటున్నారని, అధికారం కోల్పోయాక జగన్‌ రాజధానిపై మాట మార్చారని అన్నారు. అమరావతిపై తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నట్లు ఓడిన తర్వాత జగన్‌ అన్నారని గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడు మళ్లీ అమరావతి నదీగర్భంలో ఉందని మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు.

నదీ జలాలపై రాజకీయాలు చేయొద్దు - తెలంగాణ నేతలను కోరిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు

భూరికార్డుల్లో తప్పులకు జగన్​ పాలనే కారణం: మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్

TAGGED:

MINISTER NARAYANA ABOUT AMARAVATI
NARAYANA COUNTER TO YS JAGAN
JAGAN ABOUT AMARAVATI
MINISTER NARAYANA COMMENTS ON JAGAN
MINISTER NARAYANA COUNTER TO JAGAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.