రాష్ట్రంలోని అన్ని మున్సిపాలిటీలపై ప్రత్యేక దృష్టి : మంత్రి నారాయణ
అనంతపురం మున్సిపల్ కమిషనర్ల సదస్సులో వర్చువల్గా పాల్గొన్న నారాయణ - ఎంఏ అండ్ యూడీ శాఖ వెబ్సైట్ ఆవిష్కరించిన మంత్రి నారాయణ - 123 మున్సిపాల్టీలకు అనుసంధానం చేస్తూ వెబ్సైట్ రూపకల్పన
Published : January 30, 2026 at 10:19 PM IST
Minister Narayana Attended Regional Municipal Commissioners Meeting : రాష్ట్రంలోని అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో ఘన, ద్రవ వ్యర్థాల నిర్వహణ, తాగునీరు, వీధి దీపాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని మంత్రి నారాయణ అధికారులను ఆదేశించారు. పారిశుద్ధ్య సమస్యలు లేకుండా కమిషనర్లు ఎప్పటికప్పుడు మానిటరింగ్ చేయాలన్నారు. అనధికార భవనాలు, లేఅవుట్లు క్రమబద్దీకరించుకునేలా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని తెలిపారు. మార్చి నెలాఖరు నాటికి లెగసీ వేస్ట్ పూర్తిగా తొలగించాలని స్పష్టం చేశారు. వీధి కుక్కలు, పందులతో ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు.
123 మున్సిపాల్టీలకు అనుసంధానం చేస్తూ : అనంతపురంలో జరుగుతున్న ప్రాంతీయ మున్సిపల్ కమిషనర్ల సదస్సుకు ఆయన వర్చువల్గా పాల్గొన్నారు. మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్ మెంట్ శాఖ కొత్త వెబ్సైట్ను మంత్రి ఆవిష్కరించారు. 123 మున్సిపాల్టీలకు అనుసంధానం చేస్తూ ఇంటిగ్రేటెడ్ డాష్ బోర్డుతో కొత్త వెబ్సైట్ను రూపొందించారు. మున్సిపాల్టీలకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారంతో పాటు ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ చేసేలా వెబ్సైట్ రూపొందించినట్లు మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంలో కీలక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చినందుకు డైరెక్టర్ విద్యుల్లతను మంత్రి అభినందించారు. సమావేశానికి మున్సిపల్ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సురేష్ కుమార్, డైరెక్టర్ సంపత్ కుమార్, మున్సిపల్ కమిషనర్లు హాజరైయ్యారు.
''ఘన, ద్రవ వ్యర్థాల నిర్వహణ, రోడ్లు, స్ట్రీట్ లైట్స్, పార్కులు, కమ్యూనిటీ హాల్స్, స్కూళ్లు, కాలేజీలు కావచ్చు వీటిలో బేసిక్ ఇన్ఫ్రా స్ట్రెక్చర్ అనేది పర్ఫెక్ట్ చేయాలి. తాగునీటికి సంబంధించికి కొన్ని టెండర్లు ఇప్పటికే వేశాం. అవి ఫైనల్ స్టేజిలో ఉన్నాయి. తద్వారా 95 శాతం తాగునీటి సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి.'' - నారాయణ, మంత్రి
మరోవైపు విట్, ఎస్.ఆర్.ఎం యూనివర్శిటీల ప్రతినిధులతో మంత్రి నారాయణ సమావేశం అయ్యారు. రాజధానిలో జూన్ నాటికి ప్రైవేట్ స్కూల్స్, హాస్పిటల్స్ ఏర్పాటు చేయడం పై చర్చించారు. అమరావతిలో నివాసం ఉండే వారి కోసం పాఠశాలలు, 50 పడకల ఆసుపత్రుల నిర్మాణం వేగవంతం చేయాలని మంత్రి సూచించారు. వచ్చే జూన్ నుంచి తరగతులు ప్రారంభమయ్యేలా విద్యాలయాలు ఏర్పాటు చేయాలని స్పష్టం చేశారు. రాయపూడిలో మంత్రి క్యాంపు కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశానికి సీఆర్డీఏ అదనపు కమిషనర్ భార్గవ తేజ హాజరయ్యారు.
