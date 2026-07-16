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రాజధాని వైఖరిలో జగన్ తీరు చూస్తే ఊసరవెల్లి కూడా సిగ్గుపడుతుంది: నిమ్మల

రాజధాని ప్రాంతంలో మంత్రులు నారాయణ, నిమ్మల రామానాయుడు పర్యటన - ఎమ్మెల్యే, మంత్రులు, జీఏడీ టవర్ల నిర్మాణ పనులను పరిశీలించిన మంత్రులు - రాజధాని ప్రాంతంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించిన నేతలు

Minister Nimmala Rama Naidu and MLA Palla Srinivas Amaravati Tour
Minister Nimmala Rama Naidu and MLA Palla Srinivas Amaravati Tour (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 3:55 PM IST

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Minister Nimmala Rama Naidu and MLA Palla Srinivas Amaravati Tour : రెండేళ్లలో రాజధాని నిర్మాణం మొత్తం పూర్తవుతుందని మంత్రులు తెలిపారు. ఈ రోజు అమరావతి ప్రాంతంలో మంత్రులు నారాయణ, నిమ్మల రామానాయుడు, టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు పర్యటించారు. ఎమ్మెల్యే, మంత్రులు, జీఏడీ టవర్ల నిర్మాణ పనులను, రాజధాని ప్రాంతంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించారు.

ఈ సందర్భంగా పల్లా శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ మంత్రి నారాయణ ఆధ్వర్యంలో రాజధాని పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయన్నారు. రెండేళ్లలో రాజధాని నిర్మాణం మొత్తం పూర్తవుతుందని తెలిపారు. ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ, మంత్రులు, ఆల్​ ఇండియా సర్వీస్ అధికారులు, ఉద్యోగుల గృహాలు మొత్తం కూడా దాదాపు పూర్తయ్యాయని పల్లా శ్రీనివాసరావు వెల్లడించారు. అలాగే ఎమ్మెల్యేల గృహ సముదాయాన్ని అద్భుతంగా నిర్మించినందుకు మంత్రి నారాయణకి పల్లా శ్రీనివాసరావు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

జగన్ మావిగన్ అంటే, సజ్జల విజయవాడ అని, పెద్దిరెడ్డి 30 రాజధానులు అంటూ రోజుకో మాట, పూటకో మాట మాట్లాడుతున్నారని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు విమర్శించారు. నాడు అమరావతి, మొన్న 3 రాజధానులు, నేడు మావిగన్ అంటూ జగన్ స్థిరం లేని వ్యక్తి అని దుయ్యబట్టారు. అమరావతి రాజధాని వైఖరిలో జగన్ తీరు చూస్తే ఊసరవెల్లి కూడా సిగ్గుపడుతుందన్నారు.

ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన సెక్రటేరియట్: సచివాలయం అన్ని శాఖల అధికారులు, ఉద్యోగులు, సుమారు 16,000 మంది ఒకేచోట పని చేసే విధంగా 5 ఐకానిక్ టవర్లు డిజైన్ చేశారని మంత్రి నిమ్మల వెల్లడించారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన సెక్రటేరియట్ భవనంగా 204 మీటర్లు ఎత్తుతో నిర్మిస్తున్నారన్నారు. దేశంలోనే మొదటి డయా గ్రిడ్ బిల్డింగ్, లోపల ఎటువంటి పిల్లర్లు లేకుండా, తుపాన్​లు వంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు తట్టుకునేలా నిర్మిస్తున్నారన్నారు.

"ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీలకు 12 టవర్లలో 276 ఫ్లాట్లు 90 శాతం నిర్మాణం పూర్తయ్యాయి. సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్ కోసం 99.5 శాతం మంది రైతుల నుంచి భూమి సమీకరించాం. ఇంకా కేవలం 1.52 ఎకరాలు మాత్రమే భూ సమీకరణ ద్వారా రావాల్సి ఉంది. ఒకరో, ఇద్దరో రాజకీయ దురుద్దేశంతో భూములు ఇవ్వకుండా అడ్డుపడుతున్నారు." - నిమ్మల రామానాయుడు, మంత్రి

భూములు ఇవ్వకుండా అడ్డుపడుతున్నారు: ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీలకు 12 టవర్లలో 276 ప్లాట్స్ 90 శాతం నిర్మాణం పూర్తయ్యాయని తెలిపారు. సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్ కోసం మొత్తం 45.47 ఎకరాలకు గాను, 99.5 శాతం మంది రైతులు నుంచి భూమిని సమీకరించామన్నారు. ఇంకా కేవలం 1.52 ఎకరాలు మాత్రమే భూ సమీకరణ ద్వారా రావాల్సి ఉందన్నారు. కేవలం ఒకరో, ఇద్దరో రాజకీయ దురుద్దేశంతో భూములు ఇవ్వకుండా అడ్డుపడుతున్నారని మంత్రి నిమ్మల రామనాయుడు అన్నారు.

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MINISTER NIMMALA RAMA NAIDU
MLA PALLA SRINIVAS VISIT AMARAVATI
MINISTER NARAYANA VISIT AMARAVATI
రాజధాని ప్రాంతంలో మంత్రులు పర్యటన
MINISTERS VISIT AMARAVATI

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