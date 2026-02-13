ETV Bharat / state

బొత్స Vs లోకేశ్ - ఫీజు రీఎంబర్స్‌మెంట్‌ బకాయిలపై మండలిలో వాడీవేడి చర్చ

గత ప్రభుత్వంలో ఇంటర్​​ విద్యార్థులకు పుస్తకాలు, మధ్యాహ్న భోజనం పెట్టలేదు - ఫలితంగా 12 లక్షల మంది విద్యార్థులు పాఠశాలలను వీడారు ​- చర్చకు భయపడి వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు వాకౌట్​ చేస్తున్నారన్న లోకేశ్​

Minister Nara Lokesh VS Bosta Debate in Legislative Council
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 5:13 PM IST

Minister Lokesh Vs Botsa Satyanarayana Debate in Legislative Council: ఫీజు రీఎంబర్స్‌మెంట్‌ బకాయిలపై శాసన మండలిలో ప్రశ్నోత్తరాల్లో వాడీవేడి చర్చ జరిగింది. రూ. 7800 కోట్ల బకాయిలుండగా, 1200 కోట్లు మాత్రమే చెల్లించేందుకు ఆదేశాలిచ్చారని వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీలు అన్నారు. విద్యార్థులకు పెండింగ్​లో ఉన్న 5 క్వార్టర్ల బకాయిలు ఎప్పుడిస్తారో చెప్పాలని విపక్షనేత బొత్స నిలదీశారు. వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీల అరోపణలు ఖండిస్తూ మంత్రులు నారా లోకేశ్​, డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయ స్వామి దీటుగా సమాధానం ఇచ్చారు.

2014-19 బకాయిలు రూ. 224 కోట్ల రూపాయల ఫీజు రీఎంబర్స్​మెంట్​ బకాయిలను వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఐదేళ్ల పాటు చెల్లించలేదని మంత్రి డీఎస్‌బీవీ స్వామి తెలిపారు. బకాయిల విషయంలో ప్రభుత్వం చేస్తున్న ఆరోపణలను ఖండిస్తున్నామని బొత్స సత్యనారాయణ అన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన బొత్స సత్యనారాయణ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలను ఎందుకు తీసేశారో తెలపాలన్నారు. ఫీజు రీఎంబర్స్​మెంట్ నిధులు చెల్లించకపోవడాన్ని నిరసిస్తూ వాకౌట్ చేస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఐదేళ్లలో రూ. 4064 కోట్లు బకాయిలు పెట్టి పోయిందని, ఇప్పటివరకు రూ. 1859 కోట్ల బకాయిలను కూటమి ప్రభుత్వం చెల్లించిందని లోకేశ్​ స్పష్టం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక జూనియర్ కళాశాలల్లో సమస్యలన్నీ పరిష్కరించామన్నారు.

చర్చకు భయపడి వాకౌట్​: గత ప్రభుత్వం పెట్టిన బకాయిల వివరాలను సభలో పెట్టేందుకు తాము సిద్దమని మంత్రి లోకేశ్​ తెలిపారు. గత ప్రభుత్వంలో ఇంటర్​​ విద్యార్థులకు పుస్తకాలు, మధ్యాహ్న భోజనం పెట్టలేదని, ఫలితంగా 12 లక్షల మంది విద్యార్థులు పాఠశాలలను వీడారని అన్నారు. దీనిపై చర్చకు సిద్దమా అని సవాల్​ విసిరారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక జూనియర్ కళాశాలల్లో సమస్యలన్నీ పరిష్కరించామని, ఆ కృషి ఫలితంగా జూనియర్​ కళాశాలల్లో 70 వేల మంది విద్యార్థులు పెరిగారని లోకేశ్​ తెలిపారు.

మంత్రుల సమాధానంపై విపక్షనేత బొత్స అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. రూ. 4 వేల కోట్లు కాదు కేవలం రెండు విడతలు మాత్రమే వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పెండింగ్​లో పెట్టిందన్న బొత్స, కూటమి ప్రభుత్వం బకాయిలు చెల్లించకపోగా నిధులివ్వకుండా రాష్ట్రంలో విద్యావ్యవస్థను దారుణంగా దెబ్బతీశారని ఆరోపించారు. నిరసనగా మాత్రమే సభ నుంచి వాకౌట్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించి వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు బయటకు వెళ్లిపోయారు. ఫీజు రీఎంబర్స్​మెంట్ బకాయిలపై చర్చకు వచ్చేందుకు భయపడి వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు వాకౌట్ చేస్తున్నారని మంత్రి లోకేశ్​ మండిపడ్డారు.

సోషల్‌ మీడియా దుష్ప్రభావాలపై చర్చ: 16 ఏళ్లలోపు పిల్లలను సోషల్‌ మీడియాకు దూరంగా ఉంచేలా నియంత్రణా చట్టం తెచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని హోంమంత్రి అనిత చెప్పారు. సోషల్‌ మీడియా దుష్ప్రభావాలపై జనసేన ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు శాసనమండలిలో ఆవేదన వెలిబుచ్చారు. నాగబాబు అభిప్రాయంతో ఏకీభవించిన హోంమంత్రి పిల్లలకు అవగాహన కల్పించడంతోపాటు చట్టం తీసుకురావడంపై మంత్రివర్గ ఉపసంఘం చర్చిస్తోందని తెలిపారు.

సంక్షేమ వసతి గృహాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు: రాష్ట్రంలో గిరిజన సంక్షేమ వసతి గృహాల్లో నెలకొన్న సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరిస్తున్నట్లు గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి తెలిపారు. 2025-26 ఏడాదిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ. 1768 కోట్లు మంజూరు చేసి గిరిజన సంక్షేమ హాస్టళ్లను అభివృద్ది చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. గిరిజన సంక్షేమ వసతి గృహాల్లో మౌలిక సదుపాయాలపై శాసన మండలిలో ప్రశ్నోత్తరాల్లో భాగంగా ఎమ్మెల్సీల ప్రశ్నలకు మంత్రి సమాధానం ఇచ్చారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 757 గిరిజన సంక్షేమ హాస్టళ్లలో 1,78,687 మంది విద్యార్థులు విద్యనభ్యసిస్తున్నారన్న మంత్రి, మెగా డీఎస్సీతో గిరిజన సంక్షేమ పాఠశాలల్లో 2 వేల మంది టీచర్లనునియమించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఎక్కడా టీచర్ల కొరత లేదన్నారు. పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతులు, సహా విద్యార్థులకు సమస్యల్లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. రూ. 60 కోట్లు మంజూరు చేసి టాయిలెట్లు, ఆర్వోప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేశామన్నారు. పోషకాహారం ఇచ్చేందుకు ప్రత్యేకంగా మెను ఇచ్చామని దాని ప్రకారం ఆహారం ఇవ్వకపోతే వార్డెన్​ను సస్పెండ్​ చేస్తామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.

రెవెన్యూ సమస్యలపై ప్రశ్నలు - తప్పిదాలు ఇంకా వెంటాడుతున్నాయన్న మంత్రి అనగాని

రైతులందరూ ధైర్యంగా ఉండండి - మీ కోసం ప్రభుత్వం పని చేస్తుంది: ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్​ కల్యాణ్​

