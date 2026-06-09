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విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాదం - బాధిత కుటుంబాలకు మంత్రి లోకేశ్‌ పరామర్శ

స్టీల్‌ప్లాంట్‌ ప్రమాద మృతుల కుటుంబసభ్యులకు మంత్రి లోకేశ్‌ పరామర్శ - కేజీహెచ్‌లో బాధిత కుటుంబాలకు కేంద్రమంత్రి శ్రీనివాసవర్మ, లోకేశ్‌, ఎంపీ శ్రీభరత్, అనిత - ప్రమాదం జరిగిన తీరును కుటుంబసభ్యులను అడిగి తెలుసుకున్న లోకేశ్‌

Minister Nara Lokesh visits victims of Visakhapatnam Steel Plant fire
Minister Nara Lokesh visits victims of Visakhapatnam Steel Plant fire (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 11:35 AM IST

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Minister Nara Lokesh Visits Visakha : విశాఖ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌లో నిన్న జరిగిన ప్రమాదంలో 8 మంది మృతి చెందగా, ఆరుగురు తీవ్రంగా గాయపడిన విషయం తెలిసిందే. మంగళవారం ఉదయం విశాఖ కేజీహెచ్‌లో బాధిత కుటుంబాలను మంత్రి నారా లోకేశ్‌, కేంద్రమంత్రి శ్రీనివాసవర్మ, ఎంపీ శ్రీభరత్‌, హోంమంత్రి అనిత తదితరులు పరామర్శించారు. ప్రమాద వివరాలను బాధిత కుటుంబాల నుంచి లోకేశ్‌ తెలుసుకున్నారు.

స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ ప్రమాద మృతుల కుటుంబసభ్యులను మంత్రి లోకేశ్‌, కేంద్రమంత్రి శ్రీనివాసవర్మతో కలసి పరామర్శించారు. కేజీహెచ్​లో బాధిత కుటుంబాలతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ప్రమాదం జరిగిన తీరును ఆయా కుటుంబసభ్యులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ధైర్యంగా ఉండాలని మృతుల కుటుంబసభ్యులను లోకేశ్‌ ఓదార్చారు.

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాదం - బాధిత కుటుంబాలకు మంత్రి లోకేశ్‌ పరామర్శ (ETV Bharat)

జీవితాంతం అండగా ఉంటాం: ప్రభుత్వపరంగా అన్నివిధాల అండగా ఉంటామని బాధిత కుటుంబాలకు మంత్రి లోకేశ్ భరోసా ఇచ్చారు. బాధిత కుటుంబాలకు అండగా నిలబడేందుకే వచ్చామని, వారికి జీవితాంతం అండగా ఉంటామని లోకేశ్‌ అన్నారు. అందరం కలిసి పోరాడటం వల్లే స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ను కాపాడుకోగలిగామని మంత్రి అన్నారు. ప్రమాదంపై కమిటీ నివేదిక తర్వాత తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించారు.

మెరుగైన చికిత్స అందించాలి: సెవెన్ హిల్స్ ఆస్పత్రిలో బాధితులను మంత్రి లోకేశ్‌ పరామర్శించారు. గాయపడిన సూరిబాబు, పైడి రాజు, శ్రీనివాసులకు మంత్రి లోకేశ్‌ పరామర్శించారు. మెరుగైన చికిత్స అందించాలని వైద్యులకు సూచించారు. సెవెన్ హిల్స్ ఆస్పత్రిలో బాధితులను చింతకాయల విజయ్‌ పరామర్శించారు.

ప్రమాదం జరిగిన 6 గంటల్లోనే కేంద్రమంత్రి వచ్చారు: స్టీల్‌ప్లాంట్ ప్రమాదంలో మృతుల కుటుంబాలకు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం పూర్తి అండగా ఉంటుందని మంత్రి నారా లోకేశ్ హామీ ఇచ్చారు. విశాఖ ఉక్కును కాపాడటమే కాదు. ఉత్పత్తి కూడా తిరిగి ప్రారంభించామని లోకేశ్‌ గుర్తు చేశారు. స్టీల్‌ప్లాంట్‌లో ఇలాంటి ఘటన జరగడం దురదృష్టకరమన్న ఆయన చికిత్స పొందుతున్న కార్మికులకు మెరుగైన వైద్యం అందిస్తున్నామని చెప్పారు.

విశాఖ ఉక్కుపై లక్షలాది కుటుంబాలు ఆధారపడి ఉన్నాయని లోపం ఎక్కడ జరిగిందో స్పష్టంగా తెలియాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ప్రమాదం జరిగిన 6 గంటల్లోనే స్వయంగా కేంద్రమంత్రి కుమారస్వామి వచ్చారని లోకేశ్ అన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు కేంద్రమంత్రి కుమారస్వామి రూ.25 లక్షలు చొప్పున పరిహారం ప్రకటించారని మృతుల కుటుంబ సభ్యుల్లోని ఒక్కరికి ఉద్యోగం ఇస్తామని లోకేశ్ వెల్లడించారు.

ఖర్చుకు వెనకాడొద్దని ప్రభుత్వం భరాయిస్తుంది: విశాఖ కిమ్స్ ఐకాన్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాద బాధితులను కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ పరామర్శించారు. షీలా నగర్‌లోని కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతన్న వారిని పరామర్శించారు. వారి ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి వైద్యుల్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఖర్చుకు వెనకాడొద్దని ప్రభుత్వం ఎంతైనా భరాయిస్తుందని హామీ ఇచ్చారు.

"ప్రస్తుతం కిమ్స్​ ఆస్పత్రిలో ముగ్గురు చికిత్స పొందుతున్నారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన చికిత్స అందుతోంది. కార్మిక సంఘాల నేతల ఆరోపణల్లో వాస్తవం లేదు. ప్రమాద సమయంలో అవసరమైన సంఖ్యలోనే కార్మికులు ఉన్నారు. భద్రతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా తనిఖీలు నిర్వహించాం. ఘటనకు సంబంధించి అన్ని అంశాలను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు" అని వాసంశెట్టి సుభాష్ తెలిపారు.

మృతదేహాలను గుర్తుపట్టలేని పరిస్థితి: విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్ దుర్ఘటనలో మృతదేహాల గుర్తింపు సవాల్‌గా మారింది. మృతదేహాలు పూర్తిగా కాలిపోవడంతో గుర్తుపట్టలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ప్రస్తుతం విశాఖ కేజీహెచ్‌లో మృతదేహాలకు డీఎన్‌ఏ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. స్టీల్‌ప్లాంట్ ఘటనలో 8 మంది మరణించగా భానుకుమార్‌, రమణ, అప్పలరాజు మృతదేహాలను అధికారులు గుర్తించారు. మిగిలినవారి మృతదేహాలను గుర్తించేందుకు బాధిత కుటుంబాల నుంచి నమూనాలను సేకరించి విజయవాడ ల్యాబ్‌కు పంపుతున్నారు. మృతదేహాల గుర్తింపు తర్వాత బంధువులకు అప్పగించనున్నారు. ఇప్పటికే స్వస్థలాలకు మృతదేహాలను తరలించేందుకు అధికారులు వాహనాలను సిద్ధం చేశారు.

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మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 25 లక్షలు, క్షతగాత్రులకు రూ. 10 లక్షలు - పరిహారం ప్రకటించిన కేంద్రం

TAGGED:

VISAKHA STEEL PLANT FIRE ACCIDENT
MINISTER NARA LOKESH VISITS VISAKHA
బాధిత కుటుంబాలకు లోకేశ్‌ పరామర్శ
VISAKHA STEEL PLANT ACCIDENT
MINISTER NARA LOKESH VISITS VISAKHA

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