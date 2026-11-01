రాప్తాడు ఘటన అప్డేట్స్ - బాలికను పరామర్శించిన మంత్రి లోకేశ్
Raptadu Chainsaw Attack Updates: రాప్తాడులో ఉన్మాది దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన విద్యార్థినిని నారా లోకేశ్ పరామర్శించారు. బెంగళూరులోని మణిపాల్ ఆసుపత్రికి వెళ్లి బాలిక ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి వైద్యులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 7:42 PM IST
రాప్తాడులో ఉన్మాది దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన విద్యార్థినిని మంత్రి నారా లోకేశ్ ఇవాళ పరామర్శించారు. బెంగళూరులోని మణిపాల్ ఆసుపత్రికి వెళ్లి బాలిక ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి వైద్యులతో మాట్లాడారు. అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం బాలిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని లోకేశ్ తెలిపారు. ఇన్ఫెక్షన్ సోకే ప్రమాదం ఉన్నందున 48 గంటల పాటు ఆమెను జాగ్రత్తగా సంరక్షించాలన్నారు. రాష్ట్ర ప్రజల దీవెనలతో బాలిక ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుందని చెప్పారు.
విద్యార్థినిపై దాడిని ప్రభుత్వం తీవ్రంగా పరిగణిస్తోందని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. చట్టపరంగా నిందితుడికి కఠిన శిక్ష పడేలా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. భవిష్యత్లో ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా చిన్నారుల రక్షణ కోసం ఒక బలమైన వ్యవస్థను తీసుకొస్తామన్నారు. బాధిత కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. బాలికను తన సొంత కూతురిలా కాపాడే బాధ్యత తీసుకుంటానని లోకేశ్ వెల్లడించారు.
అసలేం జరిగిదంటే : అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు మండలంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పదోతరగతి చదువుతున్న విద్యార్థినిపై ఓ ఉన్మాది రంపంతో దాడి చేశాడు. పాఠశాల తరగతి గదిలోకి చొరబడిన ఓ ఉన్మాది ఈ అత్యంత అమానుష ఘాతుకానికి ఒడిగట్టాడు. పదోతరగతి చదువుతున్న బాలికపై ఎలక్ట్రిక్ రంపంతో విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు. ఆమెను ప్రాణాపాయ స్థితిలోకి నెట్టాడు. అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడులో శనివారం చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన అందరినీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.
రాప్తాడు మండలం అయ్యవారిపల్లి గ్రామానికి చెందిన ఓ బాలిక రాప్తాడు జడ్పీ పాఠశాలలో చదువుతోంది. ఉదయం తరగతి గదిలో ఉండగా, వరుసకు బాబాయ్ అయ్యే హేమంత్ ఒక్కసారిగా ఎలక్ట్రిక్ రంపంతో లోపలికి ప్రవేశించి పాశవికంగా దాడికి పాల్పడ్డాడు. దీంతో 15 ఏళ్ల బాలిక ముఖం, తల, వీపు భాగాల్లో లోతైన గాయాలయ్యాయి. తరగతిలో జరుగుతున్న ఈ దారుణాన్ని చూసి అంతా భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఓ విద్యార్థిని మాత్రం ధైర్యంగా ఉన్మాదిని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించింది. ఈ క్రమంలో ఆమె రెండు కాళ్లకూ తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అంతా కేకలు వేయడంతో నిందితుడు రంపాన్ని అక్కడే వదిలి పరారయ్యాడు. రక్తపుమడుగులో ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న బాలికతో పాటు, గాయపడిన విద్యార్థినిని స్థానికులు అనంతపురం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆ తర్వాత బాధితురాలిని మెరుగైన వైద్యం కోసం బెంగళూరుకు తరలించారు.
కర్నూలు జిల్లాలో రెచ్చిపోయిన వైఎస్సార్సీపీ - పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద దౌర్జన్యంగా దాడులు
పులివెందులలో పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరుగుతోంది: కలెక్టర్ శ్రీధర్