మాస్కోలో స్కూల్ 21ను సందర్శించిన మంత్రి లోకేశ్ - విభిన్నమైన ఎంపిక ప్రక్రియ
పాఠశాలలో అనుసరిస్తున్న విధానాలను ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకున్న లోకేశ్ - స్కూల్ 21లో ఎలాంటి ఫీజులు లేకుండా విద్యార్థులు చదువుకునే అవకాశం - వినూత్నంగా, విభిన్నంగా స్కూల్ 21లో ప్రవేశం కోసం ఎంపిక ప్రక్రియ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 3:53 PM IST
Minister Lokesh Visited School 21 in Moscow : రష్యా పర్యటనలో ఉన్న మంత్రి లోకేశ్ ఆ దేశంలో పెట్టుబడిదారులతో సమావేశాలు నిర్వహించడంతో పాటు అక్కడ విద్యావిధానాలనూ పరిశీలిస్తున్నారు. మాస్కోలో స్బేర్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న విభిన్నమైన పాఠశాల స్కూల్ 21ను లోకేశ్ సందర్శించారు.
సాంప్రదాయ విద్యావిధానానికి భిన్నంగా పాఠశాలలో అనుసరిస్తున్న విధానాలను నిర్వాహకులు, విద్యార్థుల ద్వారా ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకున్నారు. స్కూల్ 21 అనేది రష్యాలో స్బేర్బ్యాంక్ ప్రారంభించిన ఉచిత ప్రోగ్రామింగ్, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ విద్యా కార్యక్రమమని నిర్వాహకులు వివరించారు.
ట్యూషన్-రహిత విధానం: విద్యార్థుల నుంచి ఎలాంటి ట్యూషన్ ఫీజు వసూలు చేయరన్నారు. స్కూల్ 21 ఇంటర్నేషనల్ 42 నెట్వర్క్లో సభ్యత్వం కలిగి, స్వతంత్రంగా పనిచేస్తుందని చెప్పారు. ఫ్రెంచ్ కోడింగ్ స్కూల్ ఎకోల్ 42 రూపొందించిన వినూత్నమైన "భవిష్యత్ పాఠశాల" విద్యా పద్ధతులను అనుసరిస్తుందని తెలిపారు. పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులు, అధికారిక ఉపన్యాసాలు, సంప్రదాయ గ్రేడ్లు ఉండవన్నారు.
It was amazing to witness President Vladimir Putin’s address at SPIEF yesterday. A few reflections: 🧵#SPIEF2026 #IndiaRussia #Leadership #Tourism #Skills pic.twitter.com/XfAZDFDTWM— Lokesh Nara (@naralokesh) June 6, 2026
ఒకరి కోడ్ను మరొకరు మూల్యాంకనం: సహచర విద్యార్థుల ద్వారా అభ్యసనం, పూర్తిగా గేమిఫైడ్, ప్రాజెక్ట్-ఆధారిత సహకార పనుల ద్వారా విద్యార్థులు నేర్చుకుంటారన్నారు. ఒకరి కోడ్ను మరొకరు మూల్యాంకనం చేసుకుంటారన్నారు. స్బేర్బ్యాంక్ ఈ ప్రోగ్రామ్కు పూర్తిగా నిధులు సమకూరుస్తుందని దీనివల్ల ఎంపికైన అభ్యర్థులు ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా ఐటీ, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ చదవడానికి అవకాశం కలుగుతుందన్నారు. క్యాంపస్లు నిరంతరం పనిచేస్తాయని దీనివల్ల విద్యార్థులు తమ సొంత అధ్యయన వేగాన్ని, షెడ్యూల్లను నిర్వహించుకోవచ్చని నిర్వహకులు వివరించారు.
విభిన్నమైన ఎంపిక ప్రక్రియ: స్కూల్ 21లో ప్రవేశం కోసం ఎంపిక ప్రక్రియ వినూత్నంగా, విభిన్నంగా ఉంటుందని తెలిపారు. గత విద్యా ప్రతిభ, డిగ్రీలు లేదా ముందస్తు కోడింగ్ పరిజ్ఞానాన్ని ఇక్కడ పరిగణనలోకి తీసుకోరన్నారు. సాధారణ నమోదుకు ముందు దరఖాస్తుదారులు ఆన్లైన్ కాగ్నిటివ్ పరీక్షను పూర్తి చేయాలని తెలిపారు. దాని తర్వాత, సమస్య పరిష్కార నైపుణ్యాలను, అనుకూలతలను అంచనా వేయడానికి "పిసిన్" (స్విమ్మింగ్ పూల్) అని పిలువబడే, అనేక వారాల పాటు జరిగే ఒక ఇంటెన్సివ్ ఆన్-సైట్ ఎంపిక శిబిరంలో పాల్గొనాలన్నారు. అక్కడ వారు ఇచ్చిన టాస్క్లపై ప్రత్యక్షంగా ప్రదర్శించిన తెలివితేటల ఆధారంగా వారి ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుందని వివరించారు.
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు మంత్రి లోకేశ్ వరుసగా మూడోరోజూ దిగ్గజ సంస్థల ప్రతినిధులతో వేర్వేరుగా సమావేశం అయ్యారు. రష్యాకు చెందిన గ్లోబల్ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ లీడర్ ‘రోసాటమ్’ ఐటీ అండ్ డిజిటలైజేషన్ డైరెక్టర్ అబాకుమోవ్ ఎవ్ జెనీ బృందంతో చర్చలు జరిపారు. రాష్ట్రంలోని పారిశ్రామిక జోన్లకు 24/7 విద్యుత్ అందించేలా తదుపరి తరం స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్లు ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు.
రాష్ట్రాన్ని గ్లోబల్ ఎగుమతి కేంద్రంగా మార్చాలి: విశాఖ-చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్లో హైవాల్యూ ఆటోమోటివ్, ఏరోస్పేస్ అల్లాయ్ ప్లాంట్, అల్యూమినియం ఫాయిల్ తయారీ యూనిట్ నెలకొల్పాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఏపీకి చెందిన పయనీర్ అల్యూమినియంలో 26 శాతం వాటాదారుగా ఉన్న రుసాల్ సంస్థ ఏపీతో తమకున్న బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకునేందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేసింది. రష్యాకు చెందిన అగ్రశ్రేణి రోలింగ్ స్టాక్ తయారీదారైన ‘ట్రాన్స్ మాస్ హోల్డింగ్ జెఎస్సీ’ కంపెనీ గ్లోబల్ ఫైనాన్స్ హెడ్ వాక్రోమోవ్ ఇల్యాతో లోకేశ్ భేటీ అయ్యారు.
తిరుపతి జిల్లా శ్రీసిటీలోని ఆల్స్టోమ్ మెట్రో రోలింగ్ స్టాక్ సదుపాయానికి ఆనుకొని ఒక ప్రధాన రైలు విడిభాగాల అసెంబ్లింగ్, సరుకు రవాణా లోకోమోటివ్, బోగీ తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. ఏపీ పోర్టుల్లో ప్రాథమిక రోలింగ్ స్టాక్ ఓవర్హాల్ సదుపాయాలు కల్పించి రాష్ట్రాన్ని గ్లోబల్ ఎగుమతి కేంద్రంగా మార్చాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
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