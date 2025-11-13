విశాఖలో పెట్టుబడుల జాతర - ఐటీ సహా పలు కంపెనీలకు నేడు భూమిపూజ
పెట్టుబడులు పెడుతున్న సెయిల్స్ సాఫ్ట్వేర్, ఐ స్పేస్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్ సంస్థలు, టెక్ తమ్మిన సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్ఫినోమ్ పీపుల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
Minister Nara Lokesh to lay foundation stone for IT companies in Visakhapatnam : సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుకు ముందే విశాఖపట్నంలో పెట్టుబడుల జాతర మొదలుకానుంది. ఐటీ సహా పలు కంపెనీలకు మంత్రి నారా లోకేశ్ నేడు భూమిపూజ చేయనున్నారు. సెయిల్స్ సాఫ్ట్వేర్, ఐ స్పేస్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్, టెక్ తమ్మిన సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్, ఫినోమ్ పీపు2047 నాటికి 2.4 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ లక్ష్యంగా సాగుతున్నాం: మంత్రి లోకేశ్ల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లాంటి ఐటీ కంపెనీలతో పాటు రహేజా ఐటీ స్పేస్, రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్టు, వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ లాంటి ప్రతిష్ఠాత్మక సంస్థలు వీటిలో ఉన్నాయి. వేల కోట్ల పెట్టుబడులతో పాటు పెద్దఎత్తున యువతకు ఉపాధి లభించే అవకాశం ఉంది.
ఇప్పటికే విశాఖలో తమ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లను నెలకొల్పేందుకు టీసీఎస్ (TCS), కాగ్నిజెంట్ సంస్థలు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి. టీసీఎస్ ద్వారా 12 వేలు, కాగ్నిజెంట్ ద్వారా 8 వేల ఉద్యోగాలు రానున్నాయి. గూగుల్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఏఐ హబ్ ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే డిజిటల్ ఏపీ, ఇండియా ఏఐ మిషన్ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా సెయిల్స్ సాఫ్ట్వేర్ సంస్థ పెట్టుబడులు పెట్టనుంది. విశాఖలోని ఐటీ హిల్ నం.3లో అడ్వాన్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఏఐ ఎక్సలెన్స్ సెంటర్ను నెలకొల్పుతోంది. దీని ద్వారా 300 మందికి పైగా ఐటీ నిపుణులకు ఉపాధి లభిస్తుంది. ఈ సంస్థ దేశంలో క్లౌడ్ డెలివరీ కేంద్రాలు, ఆర్ అండ్ డీ హబ్లను నిర్వహిస్తోంది. ఐ స్పేస్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్ సంస్థ విశాఖలో ఐటీ హిల్ నెం.2లో ఆర్ అండ్ డీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది. ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్, మెయింటెనెన్స్ సర్వీసెస్, ఐటీ సొల్యూషన్స్, ఏఐ, ఆటోమేషన్-ఎనేబుల్డ్ బీపీవో లేదా కేపీవో సామర్థ్యాలతో హెల్త్కేర్ ఐటీఈఎస్ (ITES) సేవల డెలివరీ, ఏజెంట్ ఏఐ, ఏఐ సొల్యూషన్స్పై దృష్టి సారించనుంది. 60 మిలియన్ డాలర్ల వార్షికాదాయం ఉన్న ఈ సంస్థకు మన దేశంలో 1200, అమెరికాలో 300 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు.
టెక్ తమ్మిన సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్ సంస్థ ద్వారా రాబోయే 5 ఏళ్లలో రెండు వేల మందికి ఉద్యోగాలు రానున్నాయి. విశాఖ యూనిట్ ద్వారా లో-కోడ్, ఏఐ టెక్నాలజీపై సంస్థ దృష్టిపెట్టనుంది. భారత్ సహా అమెరికా, బ్రిటన్, యూఏఈల్లో ఈ సంస్థ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది. ఫినోమ్ ప్రీపుల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ తొలివిడతలో 20 కోట్ల, రెండో విడతలో 185 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టనుంది. సుమారు 2వేల 500 మందికి ఉద్యోగాలు రానున్నాయి. ఏఐ, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీరింగ్, ఇన్నోవేషన్ కార్యకలాపాల్ని ఫొనోమ్ నిర్వహిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా కమర్షియల్, ఆఫీస్స్పేస్, రెసిడెన్షియల్, హాస్పిటాలిటీ, మాల్స్ సెగ్మెంట్లో రహేజా ఐటీ స్పేస్ అండ్ రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్టు సేవలందిస్తోంది. విశాఖలోని మధురవాడ ఐటీ హిల్-3లో సంస్థ కార్యాలయం ఏర్పాటు చేయనుంది. విశాఖకు పెద్ద ఎత్తున ఐటీ సహా వివిధ కంపెనీలు, డేటా సెంటర్లు వస్తున్న నేపథ్యంలో వాటికి కావాల్సిన ఐటీ స్పేస్, రెసిడెన్షియల్ లగ్జరీ ప్లాట్లను రహేజా నిర్మిస్తోంది. తొలి విడతగా 2వేల 172 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనుంది. సుమారు 8 వేల మందికి ఉద్యోగాలు రానున్నాయి.
ప్రాంతీయ, జాతీయ స్థాయి అభివృద్ధికి దోహదపడే సంస్థలకు వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ మద్దతున్వినుంది. ఎండాడలో కపిల్ గ్రూప్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఈ ట్రేడ్ సెంటర్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీని ద్వారా వాణిజ్య, వైజ్ఞానిక సేవలు అందిస్తారు. నూతన ఆవిష్కరణలకు ప్రోత్సాహం, పెట్టుబడుల ఆకర్షణ, హైవాల్యూ జాబ్ క్రియేషన్ లక్ష్యాలుగా ఈ సంస్థ పనిచేయనుంది.
