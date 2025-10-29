ETV Bharat / state

తుపాను ప్రభావంపై మంత్రి లోకేశ్ నిరంతర సమీక్ష - క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులపై టెలీకాన్ఫరెన్స్

తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పరిస్థితులపై మంత్రి లోకేశ్ నిరంతర సమీక్ష - క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులపై మంత్రులతో టెలీకాన్ఫరెన్స్

minister_lokesh_review_on_cyclone
minister_lokesh_review_on_cyclone (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 3:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Lokesh Teleconference on Cyclone Affected Areas Situation: తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పరిస్థితులపై మంత్రి నారా లోకేశ్ నిరంతర సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులను మంత్రులతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. విద్యుత్ సమస్యపై మంత్రి గొట్టిపాటితో మాట్లాడారు. సాయంత్రం 4 గంటల కల్లా 100 శాతం విద్యుత్ పునరుద్ధరించే దిశగా సిబ్బంది పని చేస్తున్నారని గొట్టిపాటి వివరించారు. కొన్నిచోట్ల ముందుజాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా విద్యుత్ నిలిపివేసినట్లు వెల్లడించారు. సీఎండీలు కూడా క్షేత్రస్థాయిలో ఇదే పనిలో నిమగ్నమైనట్లు మంత్రి వివరించారు.

ప్రధానంగా కోనసీమ, కృష్ణా, బాపట్ల, ఎన్టీఆర్, ప్రకాశం జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు ఆటంకం కలిగిందని మంత్రి లోకేశ్​కు గొట్టిపాటి తెలిపారు. విద్యుత్ పునరుద్ధరణ చర్యలపై ప్రజలకు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం ఇవ్వాలని లోకేశ్ సూచించారు. వివిధ జిల్లాల్లో మొంథా తుఫాను తీవ్రత, ఇప్పటివరకు జరిగిన నష్టంపై ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి సమీక్షించారు. మొంథా తుఫాను వల్ల కలిగిన నష్టంపై ప్రాథమిక అంచనాలు త్వరితగతిన రూపొందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు, కార్యకర్తలు అందుబాటులో ఉండి బాధితులకు అవసరమైన సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని మంత్రి లోకేశ్ ఆదేశించారు.

విద్యుత్ పునరుద్దరణకు యుద్ధప్రాతిపదికన చర్యలు: ఈదురు గాలులకు విద్యుత్ వ్యవస్థ తీవ్రంగా దెబ్బతిందని విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి తెలిపారు. దెబ్బతిన్న విద్యుత్ వ్యవస్థ పునరుద్దరణకు యుద్ధప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టామని వెల్లడించారు. వీలైనంత తొందరగా విద్యుత్ సరఫరాను పూర్తిగా పునరుద్దరిస్తామని తెలిపారు. ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం నివారించేందుకే విద్యుత్ సరఫరాను ముందస్తుగా నిలిపి వేశామని తెలిపారు. ఫలితంగా ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాన్ని నివారించగలిగామని వ్యాఖ్యానించారు. బలమైన ఈదురు గాలులకు పెద్ద ఎత్తున విద్యుత్ స్థంభాలు పడిపోయాయని అన్నారు. 20 వేల ఇళ్లకు విద్యుత్ సరఫరా ఇవ్వాల్సి ఉందని తెలిపారు. వర్షాలు పడుతుండటం వల్ల పునరుద్దరణకు కొంత ఆలస్యమైందని ఈ రోజు మధ్యాహ్నం కల్లా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యుత్ సరఫరాను పూర్తిగా పునరుద్దరిస్తామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.

సురక్షితంగా బయటకు తెచ్చే చర్యలు: అద్దంకి గుండ్లకమ్మ మంచినీటి పథకం వద్ద చిక్కుకున్న వారి గురించి అధికారులతో మంత్రి గొట్టిపాటి మాట్లాడారు. బాధితుల్ని క్షేమంగా సురక్షిత ప్రాంతానికి తీసుకురావాలని ఆదేశించారు. మంత్రి ఆదేశాలతో అధికారులు సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. ఇప్పటికే ఒకరిని కాపాడినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. మిగిలిన వారిని సురక్షితంగా బయటకు తెచ్చే చర్యలు చేపట్టినట్ల మంత్రికి అధికారులు తెలిపారు.

అంతా టీమ్‌ వర్క్​ చేశాం - మరో రెండు రోజులు ఇలానే పని చేద్దాం: చంద్రబాబు

మత్స్యకార కుటుంబాలకు 50 కిలోల బియ్యం - అధికారులకు చంద్రబాబు ఆదేశం

TAGGED:

MINISTER LOKESH REVIEW ON CYCLONE
మంత్రులతో లోకేశ్ టెలీకాన్ఫరెన్స్
LOKESH TELECONFERENCE ON CYCLONE
CYCLONE AFFECTED AREAS IN AP
MINISTER LOKESH TELECONFERENCE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇల్లు శుభ్రం చేస్తున్నారా? - ఈ రూల్ పాటిస్తే క్లీనింగ్ వెరీ ఈజీ!

మీరు ఎక్కే బస్సు భద్రమేనా - ఇవి ఉంటే ప్రమాదాలను నియంత్రిచొచ్చు!

గ్యాస్​ ప్రమాదాలు - రూపాయి కట్టకుండానే రూ.30 లక్షల బీమా పొందొచ్చు

మార్కెట్​లోకి మరో ప్రీమియం బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.