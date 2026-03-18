ముస్లిం సోదరుడి ఇంటికి మంత్రి లోకేశ్ - ప్రత్యేక ప్రార్థనల్లో పాల్గొని విందు స్వీకరణ
తాడేపల్లిలో ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొన్న మంత్రి నారా లోకేశ్ - జోరువానలో పేద ముస్లిం సోదరుడు షేక్ అమీర్ ఇంట్లో ప్రత్యేక ప్రార్థనల్లో పాల్గొని విందు స్వీకరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 10:31 PM IST
Minister Lokesh Surprise visit to Muslim Family House: పవిత్ర రంజాన్ మాసం వేళ జోరువానలో పేద ముస్లీం మైనార్టీ సోదరుడి నివాసానికి మంత్రి నారా లోకేశ్ రాకతో ఆ ఇంట ఆనందాలు వెల్లివిరిశాయి. రంజాన్ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని మంగళగిరి నియోజకవర్గం తాడేపల్లి పట్టణంలోని పోలకంపాడులో పేద ముస్లీం మైనార్టీ సోదరుడు షేక్ అమీర్ ఇంటిని లోకేశ్ఆకస్మికంగా సందర్శించారు. అమీర్ కుటుంబసభ్యులతో కలిసి ఇఫ్తార్ విందు స్వీకరించారు. షేక్ అమీర్ విజయవాడలోని ఓ ప్రైవేటు కంపెనీలో లోన్ రికవరీ ఏజెంట్గా పనిచేస్తున్నాడు. ముస్లీం సంప్రదాయం ప్రకారం టోపీ ధరించి లోకేశ్ ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించి రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
అనంతరం కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఇఫ్తార్ విందు స్వీకరించారు. అమీర్ కుటుంబ సభ్యుల యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అమీర్ తల్లిదండ్రులు షేక్ అన్వర్, షెర్మ, ఇతర కుటుంబ సభ్యులను ఆప్యాయంగా మంత్రి పలకరించారు. లారీ డ్రైవర్గా పనిచేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నానని, తనకు ఇద్దరు కుమారులు హమీఫ్, అమీర్, ఒక కుమార్తె షమీమ్ సంతానం అని అన్వర్ తెలిపారు. కుమార్తెకు వివాహం జరిపించానని, కుమారులిద్దరూ చిన్న ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారని చెప్పారు.
ప్రస్తుతం నివాసముంటున్న ఇరుకు ఇంటితో ఇబ్బందులు పడుతున్నామని, వర్షం వస్తే కారుతోందని, పాత రేకుల ఇంటి స్థానంలో నూతన ఇల్లు నిర్మించి ఇవ్వాలని మంత్రి లోకేశ్ను కోరారు. మంగళగిరిలో త్వరలో మరో 2 వేల ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ చేయనున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. కుటుంబానికి అన్ని విధాల అండగా ఉంటానని, ఇల్లు నిర్మించి ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. పవిత్ర రంజాన్ వేళ తమ అభిమాన నాయకుడు తమ ఇంటిని సందర్శించడం పట్ల అమీర్, కుటుంబ సభ్యులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొన్న మంత్రి దుర్గేష్: నిర్మలమైన మనసు, నిరంతర ప్రార్థన అదే రంజాన్ విశిష్టత అని రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ అన్నారు. మత సామరస్యానికి ప్రతీక రంజాన్ అని ముస్లిం, మైనార్టీల సంక్షేమానికి కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని వెల్లడించారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలు మండలం సమిశ్రగూడెంలో జరిగిన ఇఫ్తార్ విందులో మంత్రి కందుల దుర్గేష్ పాల్గొన్నారు. ముస్లింలతో కలిసి ప్రార్థన చేశారు. పవిత్ర రంజాన్ మాసం క్రమశిక్షణకు, భక్తికి, ఆర్థిక సమానత్వానికి నిదర్శనమని దుర్గేష్ పేర్కొన్నారు.
ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆశీస్సులతో, నియోజకవర్గ ప్రజల సహకారంతో, ముఖ్యంగా అత్యధిక జనాభా ఉన్న ముస్లిం సోదరుల తోడ్పాటు, అల్లాహ్ దీవెనలతో తాను ఎమ్మెల్యే అవడంతో పాటు మంత్రిని అయ్యాయనని అన్నారు. తనకు వచ్చిన ఈ అవకాశంతో కూటమి నాయకులతో కలిసి నిడదవోలును అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేస్తున్నామని మంత్రి దుర్గేష్ తెలిపారు. రంజాన్ ఉపవాస దీక్షలు మనసును నిర్మలం చేస్తాయని, జాకత్ (దానధర్మాలు) ద్వారా సమాజంలో ఆర్థిక సమానత్వం పెరుగుతుందని మంత్రి తెలిపారు. మహ్మద్ ప్రవక్త బోధనలు అనుసరిస్తూ కులమతాలకు అతీతంగా అందరూ సోదరభావంతో మెలగాలని మంత్రి పిలుపునిచ్చారు.
