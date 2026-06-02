సమర్థ నాయకత్వం, వేగం కారణంగా ప్రపంచపటంలో ‘ఏపీ’ నిలిచింది : మంత్రి లోకేశ్​

డేటా సెంటర్లపై యువతలో భయాన్ని పోగొట్టాలి - ముంబయిలో బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ అమెరికా సదస్సులో మంత్రి లోకేశ్‌ వ్యాఖ్యలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 8:25 AM IST

Lokesh Speech in BofA India Conference 2026 : సమర్థ నాయకత్వం, స్పీడ్, ఏపీని ప్రపంచపటంలో నిలబెట్టాయని మంత్రి లోకేశ్​ స్పష్టంచేశారు. రాష్ట్రానికి గూగుల్ ఎంత ముఖ్యమో చిన్న, మధ్య తరహా కంపెనీలూ అంతే ముఖ్యమని తెలిపారు. డేటా సెంటర్లపై భయాలను పోగొట్టాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఆంధ్రప్రదేశ్​లో మూడు ఎకనామిక్ రీజియన్స్​ను అభివృద్ధి చేస్తున్నామని చెప్పారు.

‘అభివృద్ధికి కొత్త సరిహద్దులు' పేరుతో బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ముంబయిలో నిర్వహించిన సదస్సులో మంత్రి లోకేశ్​ పాల్గొన్నారు. భారతదేశాన్ని భవిష్యత్​కు సిద్ధం చేయడం-ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుభవం అనే అంశంపై నిర్వహించిన ఫైర్ సైడ్ చాట్‌లో లోకేశ్​ పలు ప్రశ్నలకు సమాధానాలిచ్చారు. విశాఖలో గూగుల్‌ ఏఐ డేటా సెంటర్‌, ఆర్సెలార్‌ మిత్తల్‌, పుట్టపర్తి వద్ద ఐదోతరం ఫైటర్‌జెట్ పరిశ్రమల ఏర్పాటు ఏపీ స్పీడ్ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌కి నిదర్శనమని చెప్పారు. ఆంధ్రప్రదేశ్​ డబుల్ ఇంజన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ సర్కార్ ఉందన్నారు. ప్రధాని మోదీ స‌హ‌కారం, చంద్రబాబు కృషితో పెట్టుబడులను విజయవంతంగా రాబడుతున్న ఏకైక రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ అని స్పష్టంచేశారు.

"మొత్తం ప్రక్రియను సరళంగా, వేగంగా చేయడం, నిలకడ విధానాలకు అనువైన వాతావరణాన్ని కల్పించడం, ఈ మూడూ నేను ఫాలో అవుతాను. గూగుల్‌ ఎంత ముఖ్యమే చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలూ అంతే ముఖ్యం. ఎంఎస్‌ఈల వల్ల క్షేత్రస్థాయిల అధిక ఉద్యోగాలొస్తాయి. మా ఎంఎస్‌ఈ మంత్రి సారథ్యంలో ఇప్పుడు డీమ్డ్ పర్మిషన్స్ విధానాన్ని పరిశీలిస్తున్నాం. దీని ద్వారా పెట్టుబడిదారులు వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. మూడేళ్లలో అనుమతులు వాటంతటవే వచ్చేస్తాయి. అవన్నీ ఆన్‌లైన్‌ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఇప్పటికే నాలా పన్ను చట్టాన్ని సవరించాం. ఇలా చాలా సంస్కరణలు ప్రారంభించాం. అన్నింటికీ సమాధానం లేకపోవచ్చు. కానీ మా ఉద్దేశం సుస్పష్టం. ఎంఎస్‌ఈల ప్రోత్సాహం దిశగానే రాష్ట్రంలో అడుగులు పడుతున్నాయి." - లోకేశ్, మంత్రి

Lokesh on Data Centers : డేటా సెంటర్లపై భిన్నాభిప్రాయాలున్నాయని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. వాటిని పోగొట్టాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. డేటా సెంటర్లు మంచివని కొందరు, చెడ్డవని కొందరు అంటుంటారని చెప్పారు. అవి మంచివి కావని నమ్మే వారితో మాట్లాడటం ముఖ్యమన్నారు! అమెరికా పరంగా చూస్తే అది మంచి ఉదాహరణ కాదన్నారు. భారతదేశంలో వన్ నేషన్ వన్ గ్రిడ్ ఉందని, అమెరికాలో అది లేదని తెలిపారు. నీటి విషయానికొస్తే ప్రతీ సంవత్సరం గోదావరి నుంచి దాదాపు 3,000ల టీఎంసీల నీరు సముద్రంలో కలుస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఇది వియత్నాం, బ్రెజిల్ వంటి దేశాల నీటి వినియోగంతో సమానమని లోకేశ్ వివరించారు.

'మేం నిర్మించాలనుకుంటున్న 6.5 గిగావాట్ల డేటా సెంటర్లకు కేవలం ఒక టీఎంసీ నీరు చాలు! ఒక గిగావాట్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్‌కు, డేటా సెంటర్ కంటే 7 రెట్లు ఎక్కువ నీరు వినియోగిస్తున్నాం. కానీ అంతా డేటా సెంటర్ గురించే మాట్లాడుతున్నారు తప్ప థర్మల్ ప్లాంట్ గురించి మాట్లాడటం లేదు. యువతతో ఈ విషయాలను మాట్లాడం ముఖ్యం. మేం అదే పనిచేస్తున్నాం. డేటా సెంటర్లు వచ్చే ప్రాంత ఎంపీ స్వయంగా యువతను కలిసి ఓపెన్ చాట్ చేస్తున్నారు. అవసరమైతే జోనింగ్ నిబంధనలు ఇంకొంత సవరించడానికీ సిద్ధమే' అని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు.

"ఏఐని ఉప‌యోగిస్తూ నైపుణ్యాలను పెంచుకుని రీసెర్చ్‌పై దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. కరిక్యులమ్​ను మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్, క్వాంటం టెక్నాలజీస్ వంటి వాటిని తదుపరి తరం సాంకేతికతలకు అనుగుణంగా మార్చాలి. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకి ఆ విజన్ ఉంది. అందుకే అటు విద్య, ఇటు ఐటీ శాఖలు రెండింటినీ నాకు కేటాయించి వాటిని అనుసంధానించమన్నారు. కేవలం ఉద్యోగాలు వెతుక్కునే వారు మాత్రమే కాకుండా, ఉద్యోగాలు సృష్టించే యువతను తయారు చేయడమే మా ప్రభుత్వ లక్ష్యం." - లోకేశ్, మంత్రి

'కేంద్రం అద్భుతమైన విధానాలను రూపొందిస్తోంది. రాష్ట్రాలు వాటిని సొంతం చేసుకుని అమలు చేయాలి. కొన్ని రాష్ట్రాలు మిగతా వాటి కంటే బాగా పనిచేస్తున్నాయి. ఐదో తరం స్టెల్త్ ఫైటర్ జెట్ అయిన ఏఎంసీఏ ప్రాజెక్ట్ గురించి మాకు 2025 ఫిబ్రవరి, మార్చిలోనే తెలిసింది. నేను, రక్షణ మంత్రిని కలిసి లేఖ ఇచ్చాను. ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి నిరంతరం ఫాలో అప్ చేశాను, ఒకసారి ఆయన సీఎం చంద్రబాబుకి ఫోన్ చేసి తాము సిద్ధంగా ఉన్నాం? ఏపీ సిద్ధంగా ఉందా? అని అడిగారు. కేవలం 36 రోజుల్లో పుట్టపర్తిలో 600 ఎకరాల భూమిని సేకరించి, భారత ప్రభుత్వానికి ఉచితంగా అందించాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆశించే వేగం, ఏదో ఒక రాష్ట్రానికే మద్దతు ఇస్తోందనే వార్తలు పూర్తిగా అవాస్తవం. వేగంగా పనిచేసే రాష్ట్రాలకే కేంద్రం మద్దతు ఇస్తుందని' లోకేశ్​ తేల్చిచెప్పారు.

తాము కేవలం పెట్టుబడుల గురించే కాదని పాలసీలపై ఓపెన్ ఫీడ్‌బ్యాక్ కూడా ఇస్తామని లోకేశ్​ స్పష్టంచేశారు. ఉద్యోగాలను సృష్టించే ఏ చట్టాన్నైనా మార్చడానికి, సంస్కరించడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని తేల్చిచెప్పారు. కొలువుల కల్పనే ప్రజాప్రభుత్వ ఏకైక ప్రాధాన్యతని తెలిపారు. తమ లక్ష్యం ఐదేళ్లలో 20 లక్షల జాబ్స్​ సృష్టించడమన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ 22 క్లస్టర్లను నిర్మిస్తోందన్నారు. తాము కేవలం ఒకే నగరాన్ని కాకుండా, మూడు ఎకనామిక్ రీజియన్స్​ను అభివృద్ధి చేస్తున్నామని లోకేశ్ వెల్లడించారు.

