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మిగతా రాష్ట్రాలకు ఆదర్శంగా 'ఏపీ మోడల్‌' - 2029లోగా మరో 3 డీఎస్సీలు: మంత్రి లోకేశ్​

పిల్లల జీవితాలను మార్చే శక్తి టీచర్లకే ఉంది - వారి మానసిక ఎదుగుదలపై దృష్టి సారించాలి, ప్రవర్తనలో మార్పులను జాగ్రత్తగా గమనించాలి - ప్రభుత్వ బడులకు హౌస్‌ఫుల్‌, నో అడ్మిషన్‌ బోర్డులు ఉండాలి: లోకేశ్‌

Minister Nara Lokesh Speech in Teachers Day At Vijayawada
ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంలో మంత్రి నారా లోకేశ్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 6:55 PM IST

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Minister Nara Lokesh Speech in Teachers Day At Vijayawada: డీఎస్సీకి, ఏపీపీఎస్సీకి తేడా తెలియనివారు తమపై విమర్శలు చేస్తున్నారని మంత్రి నారా లోకేశ్‌ విమర్శించారు. విజయవాడలోని ‘ఎ’ కన్వెన్షన్‌లో నిర్వహించిన రాష్ట్రస్థాయి ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంలో మంత్రి నారా లోకేశ్​ పాల్గొన్నారు. తొలుత మాజీ రాష్ట్రపతి డాక్టర్‌ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్‌ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు.

అనంతరం మంత్రి లోకేశ్​ మాట్లాడారు. 2029లోగా మరో 3 డీఎస్సీలు నిర్వహిస్తామని స్పష్టం చేశారు. విద్యాశాఖలో ఏపీ మోడల్‌ మిగతా రాష్ట్రాలకు ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దుతామని అన్నారు. రాష్ట్ర విద్యా వ్యవస్థలో సంస్కరణలు తెచ్చేందుకు కట్టుబడి ఉన్నామని లోకేశ్‌ చెప్పారు.

విద్యాశాఖలో 'ఏపీ మోడల్‌' మిగతా రాష్ట్రాలకు ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దుతాం: మంత్రి లోకేశ్​ (ETV Bharat)

‘కాయలున్న చెట్టుకే రాళ్లదెబ్బలు తగులుతాయి. 14 డీఎస్సీలు వేసిన వ్యక్తి సీఎం చంద్రబాబు. మా ప్రభుత్వాల హయాంలో 2 లక్షల ఉపాధ్యాయ పోస్టులు భర్తీ చేశాం. మా ప్రభుత్వంలో ఏటా డీఎస్సీ నిర్వహిస్తాం. 2029లోగా మరో మూడు డీఎస్సీలు వస్తాయి. పిల్లలను గొప్పవాళ్లుగా తయారుచేసే అద్భుతమైన అవకాశం టీచర్లకే ఉంది. టీచర్లను విదేశాలకు పంపిస్తున్నాం స్టడీ చేసి రావాలని కోరుతున్నాం. ప్రాక్టికల్‌ విద్య అందిస్తేనే పిల్లలు అద్భుతాలు చేస్తారు. రాష్ట్ర విద్యా వ్యవస్థలో సంస్కరణలు తెచ్చేందుకు కట్టుబడి ఉన్నాం.' -నారా లోకేశ్‌, విద్యాశాఖ మంత్రి

పిల్లల జీవితాలను మార్చే శక్తి టీచర్లకే ఉందని మంత్రి లోకేశ్‌ కొనియాడారు. పిల్లల మానసిక ఎదుగుదలపై టీచర్లు దృష్టి సారించాలన్నారు. వారి ప్రవర్తనలో మార్పులను జాగ్రత్తగా గమనించాలని సూచించారు. ప్రభుత్వ బడులకు హౌస్‌ఫుల్​, నో అడ్మిషన్​ బోర్డులు ఉండాలని మంత్రి లోకేశ్‌ అన్నారు. ఆధునిక సాంకేతికత వైపు విద్యావ్యవస్థను నడిపించాలన్నారు. విద్యాశాఖలో ఏపీ మోడల్‌ మిగతా రాష్ట్రాలకు ఆదర్శంగా ఉండాలని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. గత ప్రభుత్వం 117 జీవో తెచ్చి పిల్లలను పాఠశాలలకు దూరం చేసిందని ఆరోపించారు.

ఇంప్రూవ్‌మెంట్‌, పర్‌ఫెక్షన్‌ జర్నీ మాత్రమే: కుటమి ప్రభుత్వం నేటి కాలానికి అనుగుణంగా పాఠశాల సిలబస్‌ మారుస్తున్నామన్నారు. నిడమర్రులో లీప్ స్కూల్‌ మోడల్ ఏర్పాటు చేశామని, తాము తీసుకున్న చర్యల వల్ల వేలమంది పిల్లలు ప్రభుత్వ బడుల్లో చేరారని మంత్రి లోకేశ్‌ వివరించారు. ప్రభుత్వ బడుల్లో వసతుల గురించి పలువురు టీచర్లు ప్రచారం చేస్తున్నారని అభినందించారు. ఇంప్రూవ్‌మెంట్‌, పర్‌ఫెక్షన్‌ అనేవి జర్నీ మాత్రమే లక్ష్యం కాదన్నారు. ప్రభుత్వ బడుల్లో చదివిన పిల్లలను పోటీపరీక్షలకు సిద్ధం చేస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. ప్రతిభావంతులైన పిల్లలను పరిశోధన వైపు ప్రోత్సహిస్తున్నామన్నారు. గంగాధర్‌, అరుణ్‌కుమార్‌ లాంటి టీచర్లు ఎంతో కష్టపడుతున్నారని ఉపాధ్యాయులను మెచ్చుకున్నారు.

కార్యక్రమం ప్రారంభానికి ముందు మంత్రి లోకేశ్​ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుల అవార్డుల ప్రదానోత్సవ ప్రాంగణంలో పాఠశాలలకు సంబంధించిన వివిధ ప్రదర్శనలు తిలకించారు. ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు, వారి కుటుంబసభ్యులతో మాట్లాడారు. రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డులకు ఎంపికైన 175 మంది టీచర్లకు అభినందనలు తెలిపారు.

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