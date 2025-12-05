ETV Bharat / state

పిల్లలంటే నాకు చాలా ఇష్టం అందుకే అడిగి మరీ విద్యాశాఖ తీసుకున్నా: మంత్రి లోకేశ్

పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా భామిని గ్రామంలో మెగా టీచర్ పేరెంట్ మీటింగ్​లో పాల్గొన్న మంత్రి లోకేశ్ - టీచర్ల బదిలీలు పారదర్శకంగా జరిగేలా ఒక చట్టం తీసుకొచ్చామని వెల్లడి

Minister_Nara_Lokesh_Speech
Minister_Nara_Lokesh_Speech (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Minister Nara Lokesh Speech in Mega PTM at Bhamini: పిల్లలను ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేర్చాలని తల్లిదండ్రులకు విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్ పిలుపునిచ్చారు. విద్యాశాఖలో అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చామని తెలిపారు. పాఠశాలలను రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంచాలని సీఎం ఆదేశించారని దానికి అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకున్నామని వెల్లడించారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా భామిని గ్రామంలో సీఎం చంద్రబాబుతో కలిసి లోకేశ్ మెగా టీచర్ పేరెంట్ మీటింగ్ పాల్గొన్నారు. ఏపీ మోడల్ స్కూల్‌లో భోదనకు సంబంధించిన వినూత్న పద్ధతుల ప్రదర్శనను తిలకించారు. రాష్ట్ర సమగ్ర శిక్షా రూపొందించిన ప్రాథమిక నమూనా తరగతి గదిని పరిశీలించారు. విద్యార్థుల మధ్య సీఎం, మంత్రి కూర్చొని వారితో ముచ్చటించారు. తరగతి గదిలో బోధన, తదితర అంశాలపై విద్యార్థులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

పిల్లలంటే నాకు చాలా ఇష్టం అందుకే అడిగి మరీ విద్యాశాఖ తీసుకున్నా: మంత్రి లోకేశ్ (ETV)

ఆంధ్రా మోడల్‌ ఆఫ్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ దేశంలోనే నెం.1 చేయాలని సీఎం ఆదేశించారని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. అన్న సమానమైన పవన్‌ కల్యాణ్ నాకు ఎప్పుడూ సలహాలు ఇస్తుంటారని అన్ని విషయాలపై పవన్‌తో ఎప్పుడూ చర్చిస్తూనే ఉంటాని అన్నారు. మధ్యాహ్న భోజనం, స్కూల్‌ కిట్‌, మహిళలకు గౌరవం వంటి అంశాలపై చర్చిస్తామని ఎప్పటికప్పుడు నాకు సలహాలు ఇస్తున్న పవన్‌ అన్నకు ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నానని అన్నారు. విద్యార్థులకు చదువుతో పాటే నైతిక విలువలు ఉండాలి సూచించారు. సమాజంలో నైతిక విలువలు పెంపొందించాలని చాగంటిని సలహాదారుగా నియమించామని తెలిపారు. కేబినెట్‌ హోదాతో చాగంటి కోటేశ్వరరావును ప్రభుత్వ సలహాదారుగా నియమించామని కేబినెట్‌ హోదా ఇచ్చినా ప్రభుత్వ సదుపాయాలను చాగంటి వినియోగించుకోలేదని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు.

పాఠశాలలను రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంచాలని సీఎం ఆదేశించారని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. టీచర్ల బదిలీలు పారదర్శకంగా జరిగేలా ఒక చట్టం తీసుకొచ్చామని దేశ భవిత తరగతి గదుల్లోనే రూపు దిద్దుకుంటుందని సీఎం విశ్వసిస్తారని చెప్పారు. ప్రపంచానికి నైపుణ్యం ఉన్న యువతను అందించాలనే లక్ష్యంతో నడుస్తున్నామని తెలిపారు సీఎం కల నెరవేరాలంటే విద్యావ్యవస్థలో అనేక సంస్కరణలు తీసుకోవాలని గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా మెగా పీటీఎం సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నామని వివరించారు. అన్ని ప్రాంతాలు సమగ్రంగా అభివృద్ధి చెందాలనేది సీఎం లక్ష్యమని తెలిపారు. పిల్లల్లో దేవుళ్లు కనిపిస్తారు అందుకే పిల్లలంటే నాకు బాగా ఇష్టమని తెలిపారు. పిల్లలంటే ఇష్టముండటం వల్లే చంద్రబాబును అడిగి విద్యాశాఖ తీసుకున్నానని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు.

TAGGED:

MEGA PTM AT BHAMINI
NARA LOKESH SPEECH IN MEGA PTM
MINISTER LOKESH SPEECH IN BHAMINI
MEGA PTM IN AP
MINISTER NARA LOKESH SPEECH

