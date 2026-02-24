ETV Bharat / state

ఏటా డీఎస్సీ నిర్వహించి ఉపాధ్యాయ పోస్టులు భర్తీ చేస్తాం: మంత్రి లోకేశ్

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో సమస్యల పరిష్కారంపై శాసన మండలిలో ఎమ్మెల్సీలు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చన మంత్రి లోకేశ్ - కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరిస్తున్నామని వెల్లడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 24, 2026 at 10:23 PM IST

Minister Lokesh Speech in Council on Teacher Appointments: జూనియర్ కళాశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్యను బట్టి అధ్యాపకుల నియామకాలను యుద్ద ప్రాతిపదికన చేపడతామని మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలిపారు. ప్రైవేటు రంగానికి ధీటుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలు, కళాశాలలు తీర్చిదిద్దుతున్నట్లు తెలిపారు. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక ఈ మేరకు పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరిస్తున్నామని తెలిపారు. ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాల్లో ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో సమస్యల పరిష్కారంపై శాసన మండలిలో ఎమ్మెల్సీలు అడిగిన ప్రశ్నలకు మంత్రి లోకేశ్ సమాధానం ఇచ్చారు.

గత ప్రభుత్వంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు,జూనియర్ కళాశాలల డేటా నమోదు చేయలేదన్న లోకేశ్ ప్రత్యేక డ్యాష్ బోర్డు తయారు చేసి అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు 20 నెలలు పట్టిందని వెల్లడించారు. పాఠాశాలలు, కళాశాలల వారీగా ఎంత మంది పిల్లలు చదువుతున్నారు, ఎంత మంది అధ్యాపకులు ఉన్నారో డేటా తయారు చేశామని దీని ప్రకారం అవసరమైన పోస్టులు భర్తీ చేస్తామని చెప్పారు. కళాశాలల్లో మిడ్ డే మీల్​ను ప్రారంభించి ల్యాబ్​లను ఆధునికీకరించామని, జూనియర్ కళాశాలల్లో ఉన్న సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరిస్తామని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు.

డీఎస్సీ నిర్వహించి ఖాళీ పోస్టులు భర్తీ: ప్రతి ఏటా రిటైర్మెంట్ ప్రకారం ఖాళీలు గుర్తించి ఎప్పటి కప్పుడు టీచర్ల నియామకాలు చేపడతామని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా ఈ ఏడాది డీఎస్సీని నిర్వహించి ఖాళీగా ఉన్న టీచర్ల పోస్టులను భర్తీ చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం 5 ఏళ్లలో ఒక్క టీచర్ పోస్టునూ భర్తీ చేయలేదని కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక 16,000 మంది ఉపాధ్యాయులను నియమించినట్లు తెలిపారు. ఉపాధ్యాయ శిక్షణా కళాశాలల్లో అధ్యాపకుల కొరత, సమస్యలపై శాసన మండలిలో ప్రశ్నోత్తరాల్లో భాగంగా ఎమ్మెల్సీలు భూమిరెడ్డి, కావలి గ్రీష్మ, బీటీ.నాయుడు ప్రశ్నలకు మంత్రి సమాధానం ఇచ్చారు.

ఎస్సీఈఆర్టీని కూటమి ప్రభుత్వం బలోపేతం చేస్తోందన్న మంత్రి పాఠశాలల్లో కరిక్యులమ్​ను మార్చి బలోపేతం చేస్తున్నామని తెలిపారు. ఉపాధ్యాయ శిక్షణా కళాశాలల్లో ఇన్ ఫ్రా, డైట్​ను బలోపేతం చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు. పిల్లల సత్ప్రవర్తన పెంచేందుకు చాగంటి కోటేశ్వరరావు ద్వారా ప్రవచనాలు అందిస్తున్నామని, ఏఐ సాంకేతికతను వినియోగించి విద్యార్థుల మెంటల్ హెల్త్ మెరుగు పరిచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు మంత్రి లోకేశ్ వివరించారు.

లోకేశ్‌ పనితీరుపై హైకోర్టు ప్రశంస: మంత్రి నారా లోకేశ్ పని తీరును హైకోర్టు ప్రశంసించింది. కస్తూర్బా పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయుల జీతాలు పెంచి పోస్టులను శాశ్వత ప్రాతిపదికన భర్తీ చేస్తామని మంత్రి ప్రకటన చేశారని వ్యాఖ్యానించింది. సమస్యలపై మంత్రి లోకేశ్ తక్షణమే స్పందించి పరిష్కరిస్తున్నారని తెలిపింది. వసతి గృహంలో విద్యార్థినులను ఎలుకలు కొరికిన ఘటనపై మంత్రి లోకేశ్ వెంటనే స్పందించారని కితాబిచ్చింది. మంత్రి ఆస్థాయిలో పనిచేస్తుంటే, అధికారులు మాత్రం నిర్లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నారని హైకోర్టు మండిపడింది.

