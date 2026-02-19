డీఎస్సీలో కర్నూలుకు ఎక్కువ టీచర్లను మంజూరు చేశాం:మంత్రి లోకేశ్
కర్నూల్ క్లస్టర్ విశ్వవిద్యాలయానికి రూ. 139 కోట్లు మంజూరు - రూసా కింద రూ. 55కోట్లు ఖర్చు - స్పెషలైజేషన్ లపైనా శ్రద్ద
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 19, 2026 at 11:18 AM IST
Minister Nara Lokesh In Assembly: అసెంబ్లీలో ప్రశ్నోత్తరాలు కొనసాగుతున్నాయి. సమగ్ర శిక్షా అభియాన్లో ఒప్పంద ఉద్యోగులు వేతనాలను 50 శాతం పెంచే ఉద్దేశంపై ప్రశ్నకు మంత్రి నారా లోకేశ్ సమాధానం ఇచ్చారు. త్వరలోనే డీఎస్సీని జాబ్ క్యాలెండర్ కింద విడుదల చేస్తామని ఆయన వెల్లడించారు. దక్షణాది రాష్ట్రాల్లో పరిశీలిస్తే సర్వశిక్ష అభియాన్లో మనమే ఎక్కవ జీతాలు చెల్లిస్తున్నామన్నారు. ఈ పథకం కేంద్రం ప్రభుత్వానికి చెందింది కాబట్టి వారి దృష్టికి తీసుకెళ్తామని తెలిపారు. సీజనల్ హస్టల్లు ఏర్పాటుకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. వాటిని త్వరలోనే ప్రారంభిస్తామని మంత్రి వివరించారు. డీఎస్సీలో కర్నూలుకు ఎక్కువ టీచర్లను మంజూరు చేశామని మంత్రి నారా లోకేశ్ వెల్లడించారు.
ఉగాది కానుకగా డీఎస్సీ: తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాది పండగ సందర్భంగా ఉపాధ్యాయ నియామకాలకు ప్రకటన విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.ఇప్పటికే కేత్రస్థాయి నుంచి ఖాళీల వివరాలను పాఠశాల విద్యాశాఖ సేకరించింది. అన్ని రకాల పోస్టులు కలిపి 3 వేల 600 వరకు ఉండే అవకాశం ఉండనుంది. ఇందుకుగానూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇనిస్టిట్యూషన్లు, ఆదర్శ పాఠశాలలు, సంక్షేమ శాఖలకు చెందిన పాఠశాలల నుంచి ప్రాథమికంగా వివరాలు సేకరించారు.
వీటి అన్నింటిలో కలిపి 1,200 వరకు ఖాళీలు రానున్నాయి. వీటితో పాటు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, పంచాయతీరాజ్, పురపాలక పాఠశాలల్లో 1,700 పోస్టులు ఉంటాయి. 700 వరకు ప్రత్యేక విద్యా పోస్టులు భర్తీ చేసే అవకాశం ఉంది. గతేడాది ఏప్రిల్లో 16,347 పోస్టులకు ప్రకటన ఇచ్చారు. వీటిలో 15,941 పోస్టులు మాత్రమే భర్తీ అయ్యాయి. కొన్ని పోస్టులకు రిజర్వేషన్ల అభ్యర్థులు లేకపోడం వల్ల అవి మిగిలి పోయాయి.
