డీఎస్సీలో కర్నూలుకు ఎక్కువ టీచర్లను మంజూరు చేశాం:మంత్రి లోకేశ్​

కర్నూల్ క్లస్టర్​ విశ్వవిద్యాలయానికి రూ. 139 కోట్లు మంజూరు - రూసా కింద రూ. 55కోట్లు ఖర్చు - స్పెషలైజేషన్ లపైనా శ్రద్ద

Minister Nara Lokesh In Assembly
Minister Nara Lokesh In Assembly (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 11:18 AM IST

Minister Nara Lokesh In Assembly: అసెంబ్లీలో ప్రశ్నోత్తరాలు కొనసాగుతున్నాయి. సమగ్ర శిక్షా అభియాన్​లో ఒప్పంద ఉద్యోగులు వేతనాలను 50 శాతం పెంచే ఉద్దేశంపై ప్రశ్నకు మంత్రి నారా లోకేశ్​ సమాధానం ఇచ్చారు. త్వరలోనే డీఎస్సీని జాబ్ క్యాలెండర్ కింద విడుదల చేస్తామని ఆయన వెల్లడించారు. దక్షణాది రాష్ట్రాల్లో పరిశీలిస్తే సర్వశిక్ష అభియాన్​లో మనమే ఎక్కవ జీతాలు చెల్లిస్తున్నామన్నారు. ఈ పథకం కేంద్రం ప్రభుత్వానికి చెందింది కాబట్టి వారి దృష్టికి తీసుకెళ్తామని తెలిపారు. సీజనల్ హస్టల్​లు ఏర్పాటుకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. వాటిని త్వరలోనే ప్రారంభిస్తామని మంత్రి వివరించారు. డీఎస్సీలో కర్నూలుకు ఎక్కువ టీచర్లను మంజూరు చేశామని మంత్రి నారా లోకేశ్​ వెల్లడించారు.

డీఎస్సీలో కర్నూలుకు ఎక్కవ టీచర్లను మంజూరు చేశాం:మంత్రి లోకేశ్​ (ETV Bharat)
పెండింగ్ నిధులు మంజూరు:
అసెంబ్లీ ప్రశ్నోత్తరాల్లో కర్నూల్ క్లస్టర్ విశ్వవిద్యాలయంపై గౌరు చరితారెడ్డి ప్రశ్నకు మంత్రి నారా లోకేశ్​ సమాధానం ఇచ్చారు. కర్నూల్ క్లస్టర్​ విశ్వవిద్యాలయానికి రూ. 139 కోట్లు మంజూరు చేసినట్లపు స్పష్టం చేశారు. దాంట్లో రూసా కింద రూ. 55కోట్లు ఖర్చు చేశామని తెలిపారు. ఏ కార్యక్రమం చేసినా క్లస్టర్ బేస్డ్ అప్రోచ్ తీసుకుంటున్నామన్నారు. కర్నూలు పార్లమెంట్ చుట్టు పక్కల ఎక్కవ పెట్టుబడులు వస్తున్నాయని మంత్రి వెల్లడించారు. క్లస్టర్​ యూనివర్సిటీల్లో ఫోకస్ సబ్జెక్టులపై ప్రత్యేక శ్రద్ద తీసుకుంటున్నామన్నారు. అందుకే స్పెషలైజేషన్ లపైనా శ్రద్ద తీసుకుంటున్నామన్న లోకేశ్​, బ్యాలెన్స్ పనులు వచ్చే అకాడమిక్ ఇయర్​లో పెండింగ్ నిధులు మంజూరు చేస్తామని సమాధానం ఇచ్చారు.

ఉగాది కానుకగా డీఎస్సీ: తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాది పండగ సందర్భంగా ఉపాధ్యాయ నియామకాలకు ప్రకటన విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.ఇప్పటికే కేత్రస్థాయి నుంచి ఖాళీల వివరాలను పాఠశాల విద్యాశాఖ సేకరించింది. అన్ని రకాల పోస్టులు కలిపి 3 వేల 600 వరకు ఉండే అవకాశం ఉండనుంది. ఇందుకుగానూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇనిస్టిట్యూషన్లు, ఆదర్శ పాఠశాలలు, సంక్షేమ శాఖలకు చెందిన పాఠశాలల నుంచి ప్రాథమికంగా వివరాలు సేకరించారు.

వీటి అన్నింటిలో కలిపి 1,200 వరకు ఖాళీలు రానున్నాయి. వీటితో పాటు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, పంచాయతీరాజ్, పురపాలక పాఠశాలల్లో 1,700 పోస్టులు ఉంటాయి. 700 వరకు ప్రత్యేక విద్యా పోస్టులు భర్తీ చేసే అవకాశం ఉంది. గతేడాది ఏప్రిల్​లో 16,347 పోస్టులకు ప్రకటన ఇచ్చారు. వీటిలో 15,941 పోస్టులు మాత్రమే భర్తీ అయ్యాయి. కొన్ని పోస్టులకు రిజర్వేషన్ల అభ్యర్థులు లేకపోడం వల్ల అవి మిగిలి పోయాయి.

