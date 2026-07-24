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విద్యా వ్యవస్థను పటిష్ఠం చేయడమే మా బాధ్యత - మరో 3 వేల టీచర్ పోస్టులు భర్తీ చేస్తాం: మంత్రి లోకేశ్​

తల్లికి వందనం కేవలం సంక్షేమ కార్యక్రమం మాత్రమే కాదు అందరిని గౌరవించే కార్యక్రమన్న మంత్రి లోకేశ్​ - విద్యా వ్యవస్థను పటిష్ఠం చేయడమే మా బాధ్యత అని భరోసా

Minister Nara Lokesh Speech At Mega PTM Program
Minister Nara Lokesh Speech At Mega PTM Program (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 1:46 PM IST

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Minister Nara Lokesh Speech At Mega PTM Program: ప్రభుత్వ బడుల్లో మెరుగైన విద్య అందిస్తున్నామని, అందుకోసం ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్‌ వివరించారు. పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరం మెగా పీటీఎం కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్‌ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్​ మాట్లాడుతూ ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థుల సమన్వయంతో ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు పూర్వవైభవం తీసుకువస్తున్నట్లు లోకేశ్​ చెప్పారు. తాను విద్యాశాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు తీసుకున్నప్పుడు ప్రభుత్వ విద్యాలయాల్లో మార్పు తీసుకొస్తానని మాటిచ్చాను దాని ప్రకారం అభివృద్ది దిశగా నడుస్తున్నట్లు చెప్పారు.

తల్లికి వందనం అందరిని గౌరవించే కార్యక్రమం: తల్లికి వందనం అందించడంపై మహిళల హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ డబ్బులను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని వారికి సూచించారు. తల్లికి వందనం కేవలం సంక్షేమ కార్యక్రమం మాత్రమే కాదని అందరిని గౌరవించే కార్యక్రమమని పేర్కొన్నారు. ఇంట్లో అమ్మాయి, అబ్బాయి ఉంటే ఒక్కర్నే చదివించాలనే ఆలోచనను దాటేలా తల్లికి వందనం అందజేస్తున్నామని మంత్రి లేకేశ్​ తెలిపారు.

మీ మార్కులే నా శ్రమకు ఫలితం: తల్లి, ఉపాధ్యాయుల ద్వారానే అబ్దుల్‌ కలాం రాష్ట్రపతిగా ఎదిగారని గుర్తు చేశారు. పుస్తకాల్లో ఇంటి పనులు చేసే చిత్రాల్లో సగం మగ, ఆడ ఉండేలా కూటమి ప్రభుత్వ వచ్చాక మార్పులు చేశామని వివరించారు. ప్రభుత్వం పాఠశాలల్లో చదివిన విద్యార్థులు మంచి మార్కులు సాధించారని పునరుద్ఘాటించారు. విద్యార్థులు బాగా చదవాలని వారి మార్కులే తన శ్రమకు నిదర్శనమని సూచించారు.

'విద్యా వ్యవస్థను పటిష్ఠం చేయడమే మా బాధ్యత. తల్లికి చెప్పలేని పని చేయవద్దని చాగంటి ప్రవచనాల్లో విన్నా, చాలా ప్రభావితమైన వ్యాఖ్యం అది. ప్రతీ విద్యార్థి ఇది తప్పకుండా అనుసరించాలి. విలువలతో కూడిన విద్య చాలా అవసరం. మహిళలను ఇంటి నుంచే గౌరవించాలనే ఆలోచనల పిల్లలకు తల్లిదండ్రులే నేర్పించాలి. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక 16 వేల టీచర్ పోస్టులు భర్తీ చేశాం. రానున్న రోజుల్లో మరో 3 వేల టీచర్ పోస్టులు భర్తీ చేస్తాం.' - నారా లోకేశ్​, విద్యాశాఖ మంత్రి

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