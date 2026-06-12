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'మనది గూగుల్‌-వాళ్లది గొడ్డలి' - 'రప్పా రప్పా' అంటే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదు: మంత్రి లోకేశ్

వైఎస్సార్సీపీకి 'క్రెడిట్ చోరీ డిజార్డర్' జబ్బు ఉందంటూ ఎద్దేవా - తిరుపతిలో దద్దరిల్లిన కూటమి విజయోత్సవ సభ - మనది గూగుల్, కియా, క్రెడిబిలిటీ అయితే, వాళ్లది గొడ్డలి, కిడ్నాప్, క్రిమినాలిటీ

​Nara Lokesh Tirupati Speech
​Nara Lokesh Tirupati Speech (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 3:10 PM IST

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​Nara Lokesh Tirupati Speech : వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ పేరులో ఉన్న 'జీ' అక్షరాన్ని చూసి ఆయన 'జెన్-జీ' అనుకుంటున్నారని, కానీ ఆ 'జీ' అంటే జెన్-జీ కాదు, 'గొడ్డలి' అని ఐటీ, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ ఎద్దేవా చేశారు. జగన్‌కు 'సీసీడీ' అంటే 'క్రెడిట్ చోరీ డిజార్డర్' అనే వింత జబ్బు ఉందంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్రానికి ఏ ప్రాజెక్టు వస్తున్నా ఓర్వలేక, అన్నీ తానే తెచ్చినట్లు జగన్ అబద్ధాలు ప్రచారం చేసుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి విజయవంతంగా రెండేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా చంద్రగిరి నియోజకవర్గం దామినేడు సమీపంలో 'రెండేళ్ల నమ్మకం-అభివృద్ధి, సంక్షేమం' నినాదంతో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించారు.

'మనది గూగుల్, వాళ్లది గొడ్డలి' : గత వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వ అరాచకాలకు, ప్రస్తుత కూటమి సుపరిపాలనకు ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని మంత్రి లోకేశ్ ప్రాసలతో వివరిస్తూ పంచు డైలాగులు పేల్చారు. "మనది గూగుల్ సంస్కృతి అయితే, వాళ్లది గొడ్డలి సంస్కృతి. మనది ఫైటర్ జెట్ వేగం అయితే, వాళ్లది ఫ్యాక్షన్ రాజకీయం. మనది కియా లాంటి బ్రాండ్ అయితే, వాళ్లది కిడ్నాప్​ల సంస్కృతి. మనది క్రెడిబిలిటీ (విశ్వసనీయత) అయితే, వాళ్లది క్రిమినాలిటీ (నేరపూరిత బుద్ధి)" అని అన్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఎన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ, వెనకడుగు వేయకుండా ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలన్నింటినీ కూటమి ప్రభుత్వం నెరవేరుస్తోందని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.

'మనది గూగుల్‌-వాళ్లది గొడ్డలి' - 'రప్పా రప్పా' అంటే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదు: మంత్రి లోకేశ్ (ETV)

రెడ్ బుక్ పని చేసుకుంటూ పోతుంది : వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు ఇంకా అహంకారంతో మాట్లాడుతున్నారని మంత్రి లోకేశ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇంకా ఎవరైనా 'రప్పా రప్పా' అంటూ రెచ్చిపోతే చూస్తూ ఊరుకునే ప్రసక్తే లేదని హెచ్చరించారు. 'రెడ్ బుక్' అనేది చట్ట ప్రకారం తన పని తాను చేసుకుంటూ పోతుందని స్పష్టం చేశారు. వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు చేసిన అరాచకాలను చూస్తూ కూటమి ప్రభుత్వం మౌనంగా ఉండదని చెప్పారు.

గొడ్డలి పార్టీ అరాచక పాలనలో రాష్ట్రంలో ఎన్నో దారుణాలు జరిగాయని లోకేశ్ గుర్తు చేశారు. ఒక్క మాస్క్ అడిగిన పాపానికి దళిత వైద్యుడిని వేధించి చంపేసిన ఘటనను ప్రజలు మర్చిపోలేదన్నారు. సొంత డ్రైవర్ సుబ్రమణ్యాన్ని చంపేసి, మృతదేహాన్ని డోర్ డెలివరీ చేసిన ఘటనను ప్రస్తావించారు. నాడు టీడీపీ జెండా లేకుండా చేస్తామని వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు ప్రగల్భాలు పలికారన్నారు. కానీ ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రజలే తిరగబడి వైఎస్సార్‌సీపీ జెండాను శాశ్వతంగా పీకేశారని ఎద్దేవా చేశారు. జగన్ పార్టీని కేవలం 11 స్థానాలకే పరిమితం చేసి 'టీమ్ 11' గా తిరుగులేని తీర్పు ఇచ్చారని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు.

రాయలసీమను 'రాయల్ సీమ'గా మార్చాం : రాయలసీమ ప్రాంతం అంటే స్వర్గీయ నందమూరి తారకరామారావుకి ఎంతో ప్రేమని లోకేశ్ చెప్పారు. నాడు సీమలో కరవు వస్తే ఎన్టీఆర్ జోలె పట్టుకుని తిరిగి నిధులు సేకరించి సీమ ప్రజలను ఆదుకున్నారని గుర్తు చేశారు. మహిళా విద్య కోసం తిరుపతిలో ప్రత్యేకంగా పద్మావతి మహిళా వర్సిటీని ఏర్పాటు చేసింది ఎన్టీఆరేనన్నారు. ఆ తర్వాత చంద్రబాబు రాయలసీమను నిజమైన 'రాయల్ సీమ'గా మార్చారని కొనియాడారు. రాయలసీమ గడ్డపై రత్నాలు పండేలా, పరిశ్రమలు వచ్చేలా చేసిన వ్యక్తి మన సీబీఎన్ అని ప్రశంసించారు. పులివెందులకు కూడా సాగునీరు, తాగునీరు ఇచ్చిన గొప్ప నాయకుడు చంద్రబాబు అని గుర్తు చేశారు. త్వరలోనే లక్ష కోట్ల రూపాయల భారీ పెట్టుబడితో 'మిషన్ రాయలసీమ'ను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించబోతున్నారని లోకేశ్ ప్రకటన చేశారు.

దేవుడితో పెట్టుకుంటే ఇదే గతి : శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి సాక్షిగా ఏపీలో ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పడిందని, ఈ రెండేళ్ల పాలనలోనే ప్రజలకు అసలైన స్వేచ్ఛ లభించిందని లోకేశ్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వ రెండేళ్ల పాలనలో ఎక్కడా జేసీబీలతో కూల్చివేతలు లేవన్నారు. రాజకీయ దాడులు, దారుణ హత్యలు, అసభ్యకరమైన బూతులు ఎక్కడా వినిపించడం లేదన్నారు. తిరుమల దేవుడి పవిత్రతను దెబ్బతీయవద్దని, వేంకటేశ్వరస్వామి జోలికి వెళ్లొద్దని నాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న జగన్‌ను తాను హెచ్చరించానని లోకేశ్ గుర్తుచేశారు. సాక్షాత్తూ ఆ దేవుడితోనే పెట్టుకున్నందుకు జగన్ పరిస్థితి ఏంటో ఇవాళ ఆయన ప్రత్యక్షంగా అనుభవిస్తున్నారని మంత్రి లోకేశ్ చురకలు అంటించారు.

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