ఆర్థిక, విద్యా సంవత్సరానికి తేడా తెలియదు - ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్పై జగన్ అబద్ధాలు: మంత్రి లోకేశ్
Nara Lokesh on fee reimbursement : ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలపై జగన్ అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని మంత్రి లోకేశ్ మండిపడ్డారు. కూటమి ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన నిధుల వివరాలతో నివేదికను విడుదల చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 10:03 AM IST
ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిల అంశంపై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డిపై మంత్రి నారా లోకేశ్ మండిపడ్డారు. ఆర్థిక సంవత్సరానికి, విద్యా సంవత్సరానికి మధ్య ఉన్న కనీస తేడా కూడా తెలియని జగన్, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్పై పచ్చి అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గతంలో డీఎస్సీకి, ఏపీపీఎస్సీకి తేడా తెలియని జగన్కు, ఇప్పుడు ఈ లెక్కలు అర్థమవుతాయని ఆశించడం అత్యాశే అవుతుందని ఎద్దేవా చేశారు. ఐదేళ్ల పాటు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తికి కనీస పరిపాలన అంశాలు తెలియకపోవడం నిజంగా విచారకరమని వ్యాఖ్యానించారు.
2024-25 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిల కోసం రూ.3 వేల కోట్లు విడుదల చేశామని అసెంబ్లీలో చెప్పిన మాటకు తాను పూర్తిగా కట్టుబడి ఉన్నానని మంత్రి లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సంవత్సరాల వారీగా విడుదల చేసిన నిధుల వివరాలతో కూడిన పూర్తి నివేదికను ఆయన విడుదల చేశారు. ఏ త్రైమాసికంలో నిధులు విడుదల చేశామన్నది వేరని, ఏ విద్యా సంవత్సరపు బకాయిలకు వాటిని చెల్లించామన్నది వేరని వివరించారు. ఈ రెండింటినీ కలిపి ప్రజల్లో, విద్యార్థుల్లో గందరగోళం సృష్టించడం ఎంతమాత్రం సరికాదని హితవు పలికారు. ఏ త్రైమాసికంలో ఎంత మొత్తం చెల్లించామో తమ నివేదికలో అత్యంత స్పష్టంగా చూపించామని తెలిపారు. నిధుల విడుదలకు అనుగుణంగా బడ్జెట్లో అవసరమైన సర్దుబాట్లు జరుగుతాయని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో విద్యార్థులకు తిప్పలు : గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ నిధులు ఎప్పుడూ సకాలంలో విడుదల కాలేదని మంత్రి లోకేశ్ విమర్శించారు. ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు ఎప్పుడు వస్తాయో తెలియక, అప్పటివరకు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులే అప్పులు చేసి మరీ కళాశాలలకు ఫీజులు చెల్లించాల్సిన దుస్థితి ఉండేదని గుర్తుచేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ పరిస్థితిని పూర్తిగా మార్చామని స్పష్టం చేశారు. విద్యార్థులపై, వారి తల్లిదండ్రులపై ఎలాంటి ఫీజుల భారం పడకుండా నేరుగా కళాశాలల ఖాతాలకే నిధులు జమ చేసే పారదర్శక విధానాన్ని తీసుకొచ్చామని వెల్లడించారు.
విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు తమ ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. పెండింగ్ బకాయిల భారాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రతి నెలా రూ.200 కోట్ల నుంచి రూ.300 కోట్ల చొప్పున ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ నిధులను క్రమం తప్పకుండా చెల్లిస్తున్నామని వెల్లడించారు. ఇంకా పెండింగ్లో ఉన్న బకాయిలన్నింటినీ వీలైనంత త్వరగా పూర్తిస్థాయిలో చెల్లించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని భరోసా ఇచ్చారు. విద్యార్థుల ప్రయోజనాలే తమ ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని చెప్పారు. కేవలం రాజకీయ స్వార్థం కోసం విద్యార్థులను పావుగా వాడుకోవద్దని, వారిని అనవసర ఇబ్బందులకు గురిచేయవద్దని జగన్కు మంత్రి లోకేశ్ హితవు పలికారు.
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