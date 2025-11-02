ETV Bharat / state

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 7:50 PM IST

Nara Lokesh Sachin Tendulkar Selfie: క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్​తో తీసుకున్న సెల్ఫీని ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ తన సోషల్‌ మీడియా ఖాతాలో పంచుకున్నారు. “నా జీవితంలో ఇది ఒక ‘ఫ్యాన్ బాయ్ మూమెంట్‌’” అంటూ ఆయన తన ఎక్స్ (X) ఖాతాలో సచిన్‌తో దిగిన ఫొటోను పోస్టు చేశారు. లోకేశ్​ కుటుంబంతో సహా ముంబయిలో జరుగుతున్న మహిళ ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ వీక్షించారు.

సచిన్ వినయం, మానవత్వం గురించి విన్న ప్రతిదీ నిజమంటూ లోకేశ్ తన పోస్టులో తెలిపారు. “సచిన్ వినయం, మానవత్వం గురించి ఎన్నో సార్లు విన్నాను. కానీ అవన్నీ నిజమని ఈ రోజు ప్రత్యక్షంగా చూశాను. అద్భుతమైన వ్యక్తిత్వం, స్ఫూర్తిదాయక వ్యక్తి సచిన్‌” అని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. సచిన్‌ను కలవడం గౌరవంగా భావిస్తున్నానని లోకేశ్ అన్నారు.

క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యున్నత స్థానం సంపాదించిన సచిన్ టెండూల్కర్ కేవలం ఒక క్రీడాకారుడు మాత్రమే కాకుండా, వినయానికి, మానవత్వానికి ప్రతీక అని లోకేశ్ ప్రశంసించారు. సచిన్ తన కృషితో తరతరాల క్రికెటర్లకు ఆదర్శంగా నిలిచారని, ఆయనతో మాట్లాడటం ఒక ప్రేరణాత్మక అనుభవమని చెప్పారు.

అదే విధంగా నారా లోకేశ్ కుటుంబం ఐసీసీ ఛైర్మన్ జై షా కుటుంబాన్ని కూడా కలిశారు. జై షా, ఆయన తల్లి సోనల్ షాతో కలిసి జరిగిన ఆత్మీయ సమావేశంలో క్రికెట్‌, యువత పాత్ర, భారత క్రీడల భవిష్యత్తుపై సార్థకమైన చర్చలు జరిగాయని లోకేశ్ వెల్లడించారు. “బ్రాహ్మణి, దేవాంశ్‌తో కలిసి జై షా కుటుంబంతో గడిపిన సమయం ఎంతో మధురంగా అనిపించింది” అని లోకేశ్ తెలిపారు. జైషాతో క్రికెట్ అభివృద్ధి, యువతలో క్రీడాస్ఫూర్తి పెంపొందించడం వంటి అంశాలపై వారు చర్చించినట్లు చెప్పారు. జై షా కుటుంబం చూపిన ఆతిథ్యానికి లోకేశ్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

మహిళ ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ వీక్షించిన లోకేశ్: మహిళల ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌ సందర్భంగా లోకేశ్ కుటుంబంతో సహా స్టేడియంలో ప్రత్యక్షంగా మ్యాచ్‌ను వీక్షించారు. నవి ముంబైలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియంలో జరిగిన భారత్​-దక్షిణాఫ్రికా ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ను లోకేశ్ తన భార్య బ్రాహ్మణి, కుమారుడు దేవాంశ్‌తో కలిసి తిలకించారు. కుటుంబంతో కలిసి ఈ చారిత్రక క్షణాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూడడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని ఆయన చెప్పారు.

భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు ఎదుగుదల గర్వంగా ఉందని లోకేశ్ తెలిపారు. కుటుంబంతో కలిసి ఈ చారిత్రక క్షణాన్ని పంచుకోవడం ఆనందంగా ఉందని లోకేశ్ గుర్తుచేసుకున్నారు. తదుపరి తరం పెద్ద కలలు కనటానికి మహిళల క్రికెట్ జట్టు ప్రేరణగా నిలుస్తోందని స్పష్టంచేశారు.

స్టేడియంలో ఉత్సాహభరిత వాతావరణం నెలకొని ఉందని, కుటుంబంతో కలిసి ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలో భాగస్వామ్యం కావడం గౌరవంగా భావిస్తున్నానని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. ఈ విధంగా, మహిళ ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ వీక్షించడం నుంచి సచిన్ టెండూల్కర్‌ను కలవడం, జైషా కుటుంబంతో ఆత్మీయ సమావేశం ఇలా పలు అంశాలను మంత్రి నారా లోకేశ్ తన ఎక్స్ ఖాతాలో పంచుకున్నారు.

