"నమో" డబుల్ ఇంజిన్ వేగం - ఏపీని గ్లోబల్ హబ్గా మార్చేందుకు లోకేశ్ సరికొత్త రోడ్మ్యాప్
భారీ పెట్టుబడుల అన్వేషణే లక్ష్యంగా రష్యాలో సాగుతున్న మంత్రి లోకేశ్ పర్యటన - గ్లోబల్ టెక్ దిగ్గజాలు, ఫార్మా పారిశ్రామికవేత్తలతో భేటీ - స్మార్ట్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ ఏర్పాటుపై లోకేశ్ ప్రత్యేక దృష్టి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 10:42 AM IST
Minister Nara Lokesh Russia Tour Latest Updates : ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖచిత్రాన్ని మార్చే సరికొత్త సాంకేతికత, భారీ పెట్టుబడుల అన్వేషణే లక్ష్యంగా మంత్రి లోకేశ్ రష్యా పర్యటన కొనసాగుతోంది. మాస్కో వేదికగా గ్లోబల్ టెక్ దిగ్గజాలు, ఫార్మా పారిశ్రామికవేత్తలతో పాటు ప్రవాస భారతీయులతో జరిపిన ఉన్నతస్థాయి భేటీలు రాష్ట్ర యువతకు ఉపాధి ద్వారాలు తెరిచేలా అడుగులు వేశాయి. ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబుల 'నమో' డబుల్ ఇంజిన్ స్పీడ్తో రాష్ట్రాన్ని గ్లోబల్ డెస్టినేషన్గా మార్చేందుకు లోకేశ్ సరికొత్త రోడ్మ్యాప్ సిద్ధం చేశారు.
రాజధాని అమరావతితో పాటు సాగరతీర నగరం విశాఖలో స్మార్ట్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ ఏర్పాటుపై మంత్రి లోకేశ్ ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. మాస్కోలోని 'స్బేర్ సిటీ'లో ప్రముఖ రష్యన్ టెక్ దిగ్గజం'యాండెక్స్' ఉన్నతస్థాయి ప్రతినిధి బృందంతో ఆయన సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. రాష్ట్రంలో క్విక్-కామర్స్, డెలివరీ రంగాల్లో లాస్ట్-మైల్ రవాణా ఖర్చులు తగ్గించేందుకు యాండెక్స్ అధునాతన అటానమస్ వెహికల్ స్టాక్ ప్రిడిక్టివ్ రూటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగించుకునేలా అధ్యయనం చేయాలని లోకేశ్ సూచించారు.
రష్యా పర్యటనలో భాగంగా మాస్కోలోని భారత రాయబార కార్యాలయంలో ప్రవాస భారతీయులతో సమావేశమై ప్రసంగించాను. సంక్షోభంలోనూ అవకాశాలను సృష్టించడమే అసలైన నాయకత్వం. ఏపీ యువతకు అవకాశాలు కల్పించేందుకే రష్యా పర్యటన చేపట్టాను. భారత్- రష్యా బంధం విడదీయలేనిది. అంతర్జాతీయ వేదికపై దేశ కీర్తి… pic.twitter.com/oyr79MZgEX— Lokesh Nara (@naralokesh) June 6, 2026
కామన్ వెల్త్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ స్టేట్స్(CIS) రీజియన్, రష్యా మార్కెట్లలో బలమైన ఎక్స్పోర్ట్ నెట్వర్క్ ఉన్న ఆర్ఎంఎం ఫార్మా డైరెక్టర్ ముఖేష్ కుమార్ గారితో మాస్కోలో భేటీ అయ్యాను. విశాఖపట్నాన్ని సీఐఎస్/రష్యా మార్కెట్లకు ఎక్స్పోర్ట్ హబ్గా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నామని,… pic.twitter.com/qs7AmJZDsQ— Lokesh Nara (@naralokesh) June 6, 2026
ప్రధాన ఎగుమతి హబ్గా విశాఖ: దేశంలో వేగంగా విస్తరిస్తున్న ఏఐ, హై-పెర్ఫార్మెన్స్ క్లౌడ్ ఫ్రేమ్వర్క్ల లైసెన్సింగ్ అంశాలపై యాండెక్స్ డిప్యూటీ సీఈవోలతో కీలక అవగాహన కుదిరింది. రష్యా, కామన్వెల్త్ దేశాల మార్కెట్లకు విశాఖను ప్రధాన ఎగుమతి హబ్గా మార్చడమే ఏపీ ప్రభుత్వ సంకల్పమని మంత్రి లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. ఇందులో భాగంగా రష్యాలో బలమైన ఎక్స్పోర్ట్ నెట్వర్క్ ఉన్న ఆర్ఎంఎం ఫార్మా డైరెక్టర్ ముఖేష్ కుమార్తో ఆయన సమావేశమయ్యారు.
స్థానిక యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు: విశాఖలో 200 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మాణంలో ఉన్న ఫార్మా యూనిట్ పనులను సాధ్యమైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని లోకేశ్ కోరారు. ఈ యూనిట్ ద్వారా ఇంజెక్టబుల్స్, టాబ్లెట్లు, క్యాప్సూల్స్ తయారవుతాయని ఆర్ఎంఎం ఫార్మా తెలిపింది. 2027 మార్చి నాటికి పూర్తిస్థాయి వాణిజ్య ఉత్పత్తి ప్రారంభమై 300 మంది స్థానిక యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయని వెల్లడించింది.
భారత్-రష్యా స్నేహబంధం విడదీయరానిది: రష్యా పర్యటనలో భాగంగా మాస్కోలోని భారత రాయబార కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన రష్యా-ఇండియన్ డయాస్పోరా సమావేశంలో మంత్రి లోకేశ్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. దశాబ్దాల పరస్పర గౌరవం, వ్యూహాత్మక విశ్వాసంతో కూడిన భారత్-రష్యా స్నేహబంధం విడదీయరానిదని కొనియాడారు. రక్షణ, అంతరిక్షం, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రంగాల్లో ఇరుదేశాల సహకారం అద్భుతమని గుర్తుచేశారు.
సీఎం చంద్రబాబు విజనరీ లీడర్షిప్: ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ పరిణామాల మధ్య ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ నాయకత్వంలో ఈ దౌత్య సంబంధాలు నూతన శిఖరాలకు చేరాయన్నారు. ప్రపంచ వేదికపై ప్రధాని మోదీ దేశ కీర్తిప్రతిష్టలను మరింత పెంచారని లోకేశ్ తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు విజనరీ లీడర్షిప్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే అత్యంత ఆకర్షణీయమైన పెట్టుబడి గమ్యస్థానంగా అవతరించిందని మంత్రి లోకేశ్ డయాస్పోరా వేదికగా ప్రకటించారు.
ప్రతి కుటుంబానికీ అందేలా ప్రణాళికలు: రెండేళ్లలో రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఏఐ, డేటా సెంటర్స్, ఏరోస్పేస్ వంటి రంగాల్లో రాష్ట్రానికి భారీగా పెట్టుబడులు వచ్చాయని తెలిపారు. కేవలం పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే కాకుండా వాటిని స్థానిక యువతకు ఉపాధిగా మార్చడమే తమ ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమన్నారు. టెక్నాలజీ ఎకో సిస్టమ్ ద్వారా వచ్చే అభివృద్ధి ఫలాలు రాష్ట్రంలోని ప్రతి కుటుంబానికీ అందేలా ప్రణాళికలు అమలు చేస్తున్నామని వివరించారు.
స్వదేశానికి వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నప్పటికీ మాతృభూమిపై ప్రేమను చాటుకుంటున్న ప్రవాసాంధ్రులు, భారతీయ నిపుణులు ఏపీ అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని లోకేశ్ పిలుపునిచ్చారు. ప్రవాస తెలుగువారంతా రాష్ట్రానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా మారి ఏపీని ప్రమోట్ చేయాలని కోరారు. కనీసం ఒక్క పరిశ్రమ లేదా పెట్టుబడిని రాష్ట్రానికి తీసుకువచ్చి యువతకు ఉద్యోగకల్పనలో భాగస్వామ్యం కావాలని కోరారు. ప్రధాని మోదీ, చంద్రబాబు కలయిక రాష్ట్ర శ్రేయస్సుకు దిక్సూచి అన్నారు.
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