ఈఏఎఫ్ స్టీల్ప్లాంట్ను ఏపీలో నిర్మించండి - నోవోస్టల్-ఎమ్ ఛైర్మన్తో మంత్రి లోకేశ్
ప్రముఖ మెటలర్జికల్ హోల్డింగ్ కంపెనీ నోవోస్టల్ – ఎం సంస్థతో లోకేశ్ కీలక భేటీ - ఏపీలో స్టీల్ ప్లాంట్, రోలింగ్ మిల్లు ఏర్పాటుకు మంత్రి లోకేశ్ విజ్ఞప్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 5:12 PM IST|
Updated : June 4, 2026 at 5:30 PM IST
Minister Nara Lokesh Russia Tour Day 3 : రష్యాలో పర్యటిస్తున్న విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా దూసుకుపోతున్నారు. ఇందులో భాగంగా రష్యాకు చెందిన ప్రముఖ మెటలర్జికల్ హోల్డింగ్ కంపెనీ నోవోస్టల్ – ఎం (Novostal-M) సంస్థ ఛైర్మన్ ఇవాన్ డెమ్చెంకోలతో మంత్రి లోకేశ్ సెయింట్ పీటర్స్ బర్గ్లో కీలక సమావేశమయ్యారు.
రాష్ట్రంలో పరిశ్రమల స్థాపనకు ఉన్న అనుకూలతలను లోకేశ్ వివరించారు. దేశంలో వేగవంతమైన పర్యావరణ అనుమతులు, శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న మౌలిక సదుపాయాల మార్కెట్ మద్దతుతో భారత్ దూసుకుపోతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో ఉన్నత శ్రేణి రీబార్, వైర్ రాడ్లను తయారుచేసే ఒక అత్యాధునిక ఈఏఎఫ్ (Electric Arc Furnace) స్టీల్ ప్లాంట్ను ఏపీలో నిర్మించాలని డెమ్చెంకోకు లోకేశ్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
#InvestInAP #ChooseSpeedChooseAP— Lokesh Nara (@naralokesh) June 4, 2026
Had a productive discussion in Moscow with Anton Zakharov (Head of international commercial projects Element Group) and Julia Suhoroslova (CEO Nanotronica). Element Group is one of Russia’s leading microelectronics companies and a major… pic.twitter.com/Fk4ryys3gj
శ్రీసిటీలో ప్లాంట్లకు ప్రతిపాదనలు: రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ పారిశ్రామిక హబ్ శ్రీసిటీలో తక్షణ రైల్వే సైడింగ్ కనెక్టివిటీతో కూడిన స్ట్రక్చరల్ సెక్షన్, రైల్వే ట్రాక్ రోలింగ్ మిల్లును ఏర్పాటు చేయాలని మంత్రి కోరారు. అలాగే, చెన్నై–బెంగళూరు పారిశ్రామిక కారిడార్ పరిధిలోని ప్రాంతీయ ఆటోమోటివ్, షిప్బిల్డింగ్ పరిశ్రమలకు నేరుగా మెటీరియల్ సరఫరా చేసేలా ఒక ప్రత్యేకమైన హార్డ్వేర్ గాల్వనైజ్డ్ వైర్ ఫ్యాక్టరీని నిర్మించాలని ప్రతిపాదించారు.
దీనితో పాటు నోవోస్టల్-ఎమ్ సప్లయ్ చైన్ భాగస్వామ్యంతో, ప్రత్యేక వాటర్ ఫ్రంట్ బెర్త్లతో కూడిన ముడి పదార్థాల లాజిస్టిక్స్ హబ్ను అభివృద్ధి చేయడానికి జాయింట్ వెంచర్ ఏర్పాటు చేసేందుకు చొరవ చూపాలని కోరారు. భారత్లోని సౌర, పవన విద్యుత్ కారిడార్లతో అనుసంధానిస్తూ లో-కర్బన్ ఉక్కు తయారీలో సహకార భాగస్వామ్యం వహించాల్సిందిగా లోకేశ్ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ ప్రతిపాదనలను సానుకూలంగా పరిశీలిస్తామని ఇవాన్ డెమ్చెంకో లోకేశ్కు హామీ ఇచ్చారు.
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు ప్రపంచస్థాయి సాఫ్ట్వేర్, ఏఐ ఇంజినీర్లకు వేగంగా శిక్షణ ఇచ్చేందుకు, స్బేర్ బ్యాంక్ గేమిఫైడ్, పీర్-టు-పీర్ ‘‘స్కూల్ 21’’ కోడింగ్ అకాడమీలను భారతదేశంలోని ప్రధాన విద్యాకేంద్రాలలో ఏర్పాటు చేయాలని లోకేశ్ కోరారు. వేగవంతంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న విశాఖలో ఫార్మా, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ఎగుమతిదారుల సౌలభ్యం కోసం దూర ప్రాంతాలకు రూపాయి-రూబుల్ వాణిజ్య అనుమతులు, వ్యవస్థీకృత రుణాలు అందించాలని లోకేశ్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
తమ బ్యాంక్ భారత్లోని న్యూదిల్లీ కార్యాలయం ద్వారా ద్వైపాక్షిక కమర్షియల్ ఫైనాన్స్, కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలు, భారత్-రష్యా క్లయింట్ డెలివరీ సేవలను అందిస్తున్నట్లు స్బేర్ బ్యాంక్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆల్బర్ట్ యెఫిమోవ్ చెప్పారు. మంత్రి లోకేశ్ చేసిన ప్రతిపాదనలను పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు.
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