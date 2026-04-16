ETV Bharat / state

ప్రభుత్వ బడుల్లో అడ్మిషన్లు పెంచేందుకు డోర్ టు డోర్ ప్రచారం చేపట్టాలి: మంత్రి లోకేశ్‌

పాఠశాల, ఇంటర్‌ విద్యాశాఖ అధికారులతో మంత్రి లోకేశ్‌ సమీక్ష - పాఠశాలల్లో మౌలిక సౌకర్యాల పనులను ఎస్ఎంసీలకు అప్పగించాలిని అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలను 3 స్టార్‌కు చేర్చేలా చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశం

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 10:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Minister Lokesh Reviews on Education Departments: రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కనీస మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించిన పనులను స్కూలు మేనేజ్​మెంట్ కమిటీ (ఎస్ఎంసీ)లకు అప్పగించి త్వరిగతిన పూర్తిచేయాలని విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్​ అధికారులను ఆదేశించారు. అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 3 స్టార్ మౌలిక సదుపాయాలు ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో ప్రవేశాల పెంపుదలకు ఇంటింటి ప్రచారం(డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయిన్) చేపట్టాలని దిశానిర్థేశం చేశారు.

ఈ కార్యక్రమంలో శాసనసభ్యులు ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో మరింత పారదర్శకత కోసం వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి అమలుచేయనున్న ఫేస్ రికగ్నిషన్ అటెండెన్స్ విషయంలో పకడ్బందీ చర్యలుండాలని స్పష్టం చేశారు. పాఠశాల, ఇంటర్మీడియట్, ఉన్నత విద్య శాఖల ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి నారా లోకేశ్​ విడివిడిగా సమీక్షలు నిర్వహించారు.

5 స్టార్ సదుపాయాల కల్పనపై దృష్టి: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1000 మందికి పైబడి విద్యార్థులున్న 60 పాఠశాలల్లో 5 స్టార్ సదుపాయాల కల్పనపై దృష్టిసారించాలని ఆదేశించారు. మంగళగిరి నియోజకవర్గం నిడమర్రు ప్రాధమికోన్నత పాఠశాలలో సీట్ల కోసం పోటీ ఉండటం మంచి పరిణామంగా అభివర్ణించారు. లీక్ ప్రూఫ్ బిల్డింగ్స్, తాగునీరు, టాయ్ లెట్లు, పెయింట్స్, బల్లల ఏర్పాటు వంటి పనులను ఎస్ఎంసీలకు అప్పగించాలని సూచించారు. మోడల్ ప్రైమరీ స్కూళ్లలో అదనపు తరగతి గదుల నిర్మాణానికి రూ.143.27 కోట్లు అవసరమన్న మంత్రి ఆ పనులను మాత్రం రాష్ట్ర పాఠశాల మౌలిక సదుపాయాల సంస్థ ద్వారా చేపట్టాలని దిశానిర్థేశం చేశారు.

ఈ ఏడాది మోడల్ ప్రైమరీ స్కూళ్లలో కనీస మౌలిక సదుపాయాలకు రూ.571.11 కోట్లు అవసరమవుతాయని అధికారులు నివేదించారు. వివిధ విభాగాల ద్వారా నిధులను సేకరించి సాధ్యమైనంత త్వరగా పనులు పూర్తిచేయాలని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ఏజన్సీ, మారుమూల ప్రాంతాల్లో సొంత భవనాలు లేని పాఠశాలలను గుర్తించి వెంటనే పనులు చేపట్టాల్సిందిగా లోకేశ్​ ఆదేశించారు.

డ్రాపవుట్స్​ను జీరో స్థాయికి చేర్చాలి: ఈసారి 10 శాతం అడ్మిషన్ల పెంపుదల లక్ష్యాన్ని మంత్రి లోకేశ్ అధికారులకు నిర్థేశించారు. పాఠశాలల్లో డ్రాపవుట్స్​ను జీరో స్థాయికి చేర్చాలని స్పష్టం చేశారు. బడిఈడు గల పిల్లలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్కూలు బయట ఉండకూడదని తేల్చి చెప్పారు. పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల హాజరు శాతం పెంపుదలకు కృషి చేయాలని ఆదేశించారు. స్కూళ్లలో జెండర్ సెన్సిటివిటీకి సంబంధించి మహిళలను కించపర్చే పదాలు ఎక్కడా ఉపయోగించకుండా విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. రాష్ట్రంలో క్రీడాభివృద్ధికి సంబంధించి శాప్ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుని క్షేత్రస్థాయిలో విస్తృత చర్యలు చేపట్టాలని లోకేశ్​ తెలిపారు.

ఆసక్తిగల విద్యార్థులను గుర్తించి బ్యాడ్మింటన్, ఆర్చరీ, ఖోఖో వంటి ఆటల్లో ప్రోత్సహించాలని మంత్రి సూచించారు. కళాశాల స్థాయిలో లీగ్స్ నిర్వహించే అంశాన్ని పరిశీలించాలని రాష్ట్రంలో కొత్తగా ప్రైవేటు జూనియర్ కళాశాలలకు అనుమతులకు సంబంధించి మార్గదర్శకాలపై సమీక్షించారు. ఇంటర్మీడియట్​లో పలువురు ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థులు ప్రైవేటుకు ధీటుగా ఉత్తమ మార్కులు సాధించడంపై మంత్రి లోకేశ్​ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో అత్యుత్తమ మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులను గుర్తించి విస్తృత ప్రచారం నిర్వహించాల్సిందిగా​ ఆదేశించారు. అటువంటి వారిని షైనింగ్ స్టార్స్ కార్యక్రమంలో సత్కరించేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని అన్నారు.

ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్, ప్రైవేటు అన్ ఎయిడెడ్ డిగ్రీ, ఇంజనీరింగ్ తదితర ఉన్నత విద్యా సంస్థల వివరాలతో పాటు సిబ్బంది, విద్యార్థుల ముఖ ఆధారిత గుర్తింపు కోసం ఇప్పటివరకు చేపట్టిన చర్యలపై మంత్రి లోకేశ్​ ఆరా తీశారు. నాణ్యమైన విద్యా బోధనకు ముఖ ఆధారిత హాజరు ఉపయుక్తంగా ఉంటుందని తెలిపారు.

సోషల్‌ మీడియాకు దూరంగా 13 ఏళ్లలోపు పిల్లలు - విధివిధానాలు సిద్ధం చేయాలని లోకేశ్ ఆదేశం

యువతకు గుడ్​న్యూస్​ - జాబ్‌ క్యాలెండర్‌ విడుదల చేసిన మంత్రి లోకేశ్ - నోటిఫికేషన్లు ఎప్పుడంటే?

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.