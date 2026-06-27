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మనమిత్ర వాట్సప్ గవర్నెన్స్‌పై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలి: మంత్రి లోకేశ్​

ఆర్‌టీజీఎస్‌పై మంత్రి లోకేశ్‌ సమీక్ష - కుల, ఆదాయ ధ్రువపత్రాల మంజూరులో అడ్డంకులు తొలగించాలని సూచన - రేషన్ కార్డుల విభ‌జ‌న‌ను మరింత సులభతరం చేయాలని ఆదేశం

Minister Nara Lokesh Review Over RTGS
Minister Nara Lokesh Review Over RTGS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 10:54 AM IST

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Minister Nara Lokesh Review Over RTGS: అరచేతిలోనే ప్రభుత్వ సేవలందించేలా రూపొందించిన మనమిత్ర - వాట్సాప్ గవర్నెన్స్‌ను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేయాలని మంత్రి లోకేశ్​ అధికారులను ఆదేశించారు. వినియోగాన్ని విస్తృతం చేయాలని సూచించారు. కుల, ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రాల మంజూరులో అడ్డంకులు తొలగించాలని స్పష్టం చేశారు. రేషన్‌కార్డుల విభ‌జ‌న‌ను మరింత సులభతరం చేయాలన్నారు. అభ్యర్థి ఆధార్ నంబర్‌తో సర్టిఫికెట్లన్నీ డిజీ వెరిఫై చేసేలా ఉండాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.

సుల‌ువుగా ప్రభుత్వ సేవ‌లు: స‌చివాల‌యంలోని ఆర్టీజీఎస్​ క‌మాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్‌లో ఆర్టీజీఎస్‌పై లోకేశ్​ స‌మీక్ష నిర్వహించారు. ఆర్టీజీఎస్ ల‌క్ష్యాలు, ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై ఆ శాఖ కార్యదర్శి కాటంనేని భాస్కర్​ పవర్​ పాయింట్​ ప్రజెంటేషన్​ ద్వారా వివ‌రించారు. మ‌న‌మిత్ర వాట్సాప్​ గ‌వ‌ర్నెన్స్​ వినియోగం దాని వల్ల ప్రయోజనాలు సుల‌ువుగా ప్రభుత్వ సేవ‌లు ఎలా పొంద‌వచ్చో ప్రజలకు వివరించాలని లోకేశ్​ సూచించారు. ప్రభుత్వ శాఖల సమాచారాన్ని క్రోడీకరించేందుకు చేపట్టిన డేటాలేక్ ప‌నుల‌న్నీ జులై నాటికి పూర్తికావాలని ఆదేశించారు.

మనమిత్ర వాట్సప్ గవర్నెన్స్‌పై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలి: మంత్రి లోకేశ్​ (ETV Bharat)

సంజీవని కార్యక్రమాన్నీ డేటా లేక్‌తో అనుసంధానించాలని సూచించారు. పాఠశాలల్లో డ్రాప్ అవుట్లను డేటా లేక్​ ద్వారా విశ్లేషించి, త‌గ్గించ‌డానికి గ‌ల‌ మార్గాలను అన్వేషించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. విద్యారంగంలో సమగ్ర సమాచారాన్ని ట్రాక్​ చేస్తున్నామన్న లోకేశ్​ అన్ని శాఖల సమాచారం డేటా లేక్ ద్వారా అనుసంధానం కావాలని సూచించారు.

ప‌క‌డ్బందీగా డీజీ వెరిఫై: విద్యార్థులు, క్రీడాకారులకు విద్యా, క్రీడా సంస్థలు ఇచ్చే స‌ర్టిఫికెట్లు, స్పోర్ట్స్ స‌ర్టిఫికెట్లనూ అభ్యర్థి ఆధార్​ సంఖ్య ఆధారంగా పార‌ద‌ర్శకంగా ప‌రిశీలించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని లోకేశ్​ సూచించారు. ఆధార్ నంబ‌ర్ నమోదు ద్వారా విద్యార్థి లేదా అభ్యర్థికి సర్టిఫికెట్లు ఏ సంస్థ, ఎప్పుడు, ఎవరు జారీ చేశార‌నే వివ‌రాలు కూడా రియ‌ల్​ టైమ్‌లో తెలిసేలా డీజీ వెరిఫైని ప‌క‌డ్బందీగా తీర్చిదిద్దాల‌ని ఆదేశించారు.

దీని వ‌ల్ల 99 శాతం అధికారుల ప‌ని కూడా సుల‌భ‌త‌రమవుతుందని వివరించారు. రాబోయే రోజుల్లో ఇచ్చే వేలాది పోస్టుల నోటిఫికేషన్లకు, లక్షల సంఖ్యలో అభ్యర్థులు ద‌ర‌ఖాస్తు చేసుకుంటార‌ని లోకేశ్​ తెలిపారు. వీరంద‌రి స‌ర్టిఫికెట్లు పొందుప‌ర‌చ‌డంలో ఇబ్బందులు లేకుండా డీజీ వెరిఫైని స‌మర్థంగా వినియోగించుకునేలా చర్యలు చేప‌ట్టాలని ఆదేశించారు.

పటిష్ట చర్యలు: రాష్ట్రంపై ఎల్‌నినో ప్రభావంపైనా మంత్రి లోకేశ్​ సమీక్షించారు. ఎల్‌నినో ప్రభావంతో ఎదుర‌య్యే వ‌ర్షాభావ ప‌రిస్థితుల‌ను జ‌ల‌వ‌నరులశాఖ‌, వ్యవసాయశాఖ‌, ఇత‌ర శాఖ‌ల‌న్నీ సమన్వయంతో ప్రణాళికబద్ధంగా ప‌నిచేసి స‌మ‌ర్థంగా ఎదుర్కొందామ‌న్నారు. నీటి వృథాను అరిక‌ట్టి, త‌క్కువ నీటితో ఎక్కువ పంట‌లు పండించే దిశ‌గా రైతులను ప్రోత్సహించాలని సూచించారు. రాయ‌లసీమ‌లో నీటి ఎద్దడి లేకుండా పటిష్ట చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. యూరియా సరఫరాపైనా మంత్రి ఆరా తీశారు.

పటిష్ట చర్యలు: వ‌ర్షాభావ ప‌రిస్థితుల దృష్ట్యా జ‌ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి త‌గ్గడంతో ఎదుర‌య్యే సమస్యలు అధిగ‌మించేందుకు ప్రణాళికాబ‌ద్ధంగా ప‌నిచేయాల‌ని మంత్రి లోకేశ్​ సూచించారు. జ‌లాశ‌యాల్లో నీటి మ‌ట్టాలు, పెరుగుతున్న విద్యుత్తు వినియోగం, భూగ‌ర్భ జ‌లాలు వీటన్నింటినీ క్రోడీక‌రించాలన్నారు. వీటిని ఆర్టీజీఎస్‌లోని అవేర్ విభాగం విశ్లేషించి అధికారుల‌కు ఎప్పటికప్పుడు స‌మాచారం అందజేయాలన్నారు. విద్యుత్‌ స‌ర‌ఫ‌రాకు ఎక్కడా ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా పటిష్ట చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి ఆదేశించారు.

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