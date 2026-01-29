ETV Bharat / state

సోషల్​ మీడియాకు దూరంగా మైనర్లు - విధివిధానాలు రూపొందించాలని మంత్రి లోకేశ్​ ఆదేశం

మత్తు నిర్మూలనకు ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యలతో 70 శాతం సంతృప్తిగా ఉన్నారని వెల్లడి - డీఅడిక్షన్ కేంద్రాల నిర్వహణకు కార్యాచరణ రూపొందించాలని ఆదేశం - పిల్లలను సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉంచే విషయంపై విధివిధానాలు

Minister Lokesh Review On Drugs And Social Media
Minister Lokesh Review On Drugs And Social Media (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 1:33 PM IST

3 Min Read
Minister Lokesh Review On Drugs And Social Media : కేజీ నుంచి పీజీ వరకు డ్రగ్-ఫ్రీ ఏపీ కరిక్యులమ్ అమలుకు చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి నారా లోకేశ్​ ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలో పూర్తిగా అరికట్టే వరకు అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన దిశానిర్దేశం చేశారు. చిన్నారులను సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉంచాల్సిందేనని తేల్చి చెప్పారు. సచివాలయంలో విద్య, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్​ నేతృత్వంలో డ్రగ్స్‌, గంజాయి నియంత్రణ, సోషల్‌ మీడియా నియంత్రణపై మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సభ్యులతో విడివిడిగా సమావేశమయ్యారు.

రాష్ట్రంలో గంజాయి, డ్రగ్స్ నిర్మూలనకు కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యల పట్ల 70శాతం మంది ప్రజలు సంతృప్తిగా ఉన్నారని, మిగిలిన 30 శాతంపై కూడా దృష్టి పెట్టాలని అధికారులను లోకేశ్​ ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలో గంజాయి, డ్రగ్స్ నియంత్రణకు ప్రభుత్వం చేపట్టిన కఠిన చర్యలు సత్ఫలితాలను ఇస్తున్నాయని చెప్పారు. పూర్తిగా అరికట్టే వరకు అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. ఎన్జీవోల ఆధ్వర్యంలో డీ అడిక్షన్ కేంద్రాల నిర్వహణకు కార్యాచరణ రూపొందించాలని సూచించారు.

డ్రగ్-ఫ్రీ ఏపీ కరిక్యులమ్ అమలుకు చర్యలు చేపట్టాలన్న మంత్రి లోకేశ్​ - సచివాలయంలో మంత్రివర్గ ఉపసంఘం భేటీ (ETV)

40 వేల ఈగల్ క్లబ్స్ : ఈగల్ యాప్​ను లీప్ యాప్​న​కు అనుసంధానించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. గంజాయి, డ్రగ్స్ నియంత్రణకు ఈగల్ (ఎలైట్ యాంటీ-నార్కోటిక్స్ గ్రూప్ ఫర్ లా ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్) ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటివరకు చేపట్టిన చర్యలను అధికారులు మంత్రులకు వివరించారు. ఎన్ కార్డ్ (NCORD-Narco-Coordination Centre) ప్రణాళికతో పూర్తిగా అనుసంధానం చేసినట్లు తెలిపారు. ప్రణాళికాబద్ధంగా గంజాయి, డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణ నెట్​వర్క్​లను ధ్వంసం చేసినట్లు అధికారులు చెప్పారు. 40 వేల ఈగల్ క్లబ్స్ ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు 35,400 అవగాహనా కార్యక్రమాల ద్వారా విద్యార్థులు, ప్రజల్లో గంజాయి, డ్రగ్స్ వల్ల కలిగే దుష్ప్రభావాలను వివరించినట్లు తెలిపారు. ఈ సమీక్షలో ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్, డీజీపీ హరీశ్​ కుమార్ గుప్తాతో పాటు ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.

సోషల్ మీడియా యాక్సెస్ : నిర్ణీత వయసుకు లోబడిన మైనర్లను సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉంచే విషయమై విధివిధానాలను రూపొందించాలని మంత్రి నారా లోకేశ్​ అధికార యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించారు. చిన్నారులపై సోషల్ మీడియా నిషేధం విధించే అంశంపై సింగపూర్, ఆస్ట్రేలియా, మలేషియా, ఫ్రాన్స్​లో అనుసరిస్తున్న విధానాలను అధ్యయనం చేయాలని సూచించారు. ఈ విషయంపై సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్​ను పరిగణలోకి తీసుకుని మార్గదర్శకాలు రూపొందించాలని అన్నారు. మలేషియాలో మై డిజిటల్ ఐడీ, పాస్ పోర్టు వివరాలతో ఈ-కేవైసీ అనుసంధానం ద్వారా 16 సంవత్సరాల పైబడిన వారికి మాత్రమే సోషల్ మీడియా యాక్సెస్ ఉందని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ మంత్రివర్గ ఉపసంఘం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. చిన్నారులను సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉంచాలన్న విషయమై మంత్రుల బృంద సమావేశంలో ఏకాభిప్రాయం వ్యక్తమైంది. అయితే ఎంత వయోపరిమితి విధించాలనే విషయమై వివిధ దేశాల్లో చట్టాలను పరిశీలించాల్సిందిగా మంత్రుల బృందం అధికారులకు సూచించింది.

విద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యలు చేసేవారిపై చర్యలు : సోషల్ మీడియాలో ఫేక్ న్యూస్ పోస్టు చేసే వారితో పాటు కులం, మతం, ప్రాంతం పేరుతో విద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యలు చేసే హెబిచ్యువల్ అఫెండర్స్​ను కట్టడి చేసేందుకు కఠిన చర్యలు చేపట్టాలని లోకేశ్​ స్పష్టం చేశారు. దీనిపై చర్చించేందుకు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ ఫాం కంప్లయన్స్ ఆఫీసర్లను కూడా వచ్చే జీవోఎం సమావేశానికి రప్పించాలని సూచించారు. సోషల్ మీడియాలో విద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యలు చేసేవారిపై చర్యలు తీసుకునేందుకు సెక్షన్-46 ఐటీ యాక్ట్ ప్రకారం రాష్ట్రస్థాయి అడ్జుడికేటింగ్ ఆఫీసర్ నియామకంపై నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలని సమావేశంలో నిర్ణయించారు.

కేంద్రప్రభుత్వ అధీనంలోని సహయోగ్ పోర్టల్ ద్వారా కొన్ని కేసుల విషయంలో చర్యలకు ఉపక్రమిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ ఎఫెండర్స్, సైబర్ లా ఎఫెండర్స్ కట్టడి, సైబర్ పోలీస్ స్టేషన్ల ఏర్పాటు తదితర అంశాలపై సమావేశంలో చర్చ జరిగింది. ఈ సమావేశంలో మంత్రులు కొలుసు పార్థసారధి, వంగలపూడి అనిత, నాదెండ్ల మనోహర్, సత్యకుమార్ యాదవ్​లు పాల్గొన్నారు. అనంతరం సచివాలయంలోని తన చాంబర్​లో మంత్రి నారా లోకేశ్​ ప్రజలను కలుసుకున్నారు. వివిధ సమస్యలపై వారి నుంచి వినతులు స్వీకరించారు. ఆయా విజ్ఞప్తులను పరిశీలించి సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. అనంతరం అందరితో కలిసి ఫొటోలు దిగారు.

