యువతకు గుడ్న్యూస్ - జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేసిన మంత్రి లోకేశ్ - నోటిఫికేషన్లు ఎప్పుడంటే?
ఉగాది కానుకగా ఉద్యోగాల పండగ ప్రకటిస్తున్నామంటూ జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేసిన మంత్రి నారా లోకేశ్ - నిర్దేశిత సమయంలోనే పరీక్షలు నిర్వహించి పోస్టులన్నీ భర్తీ చేస్తామని వెల్లడి
Published : March 19, 2026 at 9:39 AM IST
Minister Nara Lokesh Releases Job Calendar: ఆంధ్రప్రదేశ్ యువత ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న జాబ్ క్యాలెండర్ వచ్చేసింది. రాష్ట్ర యువతకు ఉగాది కానుకగా ఉద్యోగాల పండగ ప్రకటిస్తున్నామంటూ 10,060 ఉద్యోగాల భర్తీకి విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్, ఆర్టీజీఎస్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేశారు. ఇక నుంచి ప్రతి ఉగాదికి జాబ్ కేలండర్ విడుదల చేయనున్నట్లు మంత్రి లోకేశ్ ప్రకటించారు. జాబ్ కేలండర్లోని పోస్టులతో పాటు వాటి భర్తీకి ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనున్నారో ముందుగా ప్రకటించారు.
మొదట ఉన్నత విద్యాశాఖలో 1,500 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది. విశ్వవిద్యాలయాల్లో అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీకి ఈ ప్రకటన మే 15వ తేదీన వెలువడనుంది. 91 గ్రూపు-1 పోస్టులకు, హోం శాఖలో 2,778 పోస్టులకు, ఇతర శాఖల్లో 928 పోస్టులకు ఆగస్టు 15వ తేదీన నోటిఫికేషన్ జారీ అవుతుంది. 750 గ్రూపు-2 పోస్టులకు, 503 ఏఈఈ పోస్టులకు, ఇతరత్రా 506 పోస్టులకు సెప్టెంబరు 15న నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తారు. పాఠశాల, ఇంటర్మీడియట్ విద్యకు చెందిన 3,004 పోస్టులకు అక్టోబరు 15న నోటిఫికేషన్ జారీ కానుంది. గత ఏడాది 16 వేల డీఎస్సీ పోస్టులను కూటమి ప్రభుత్వం భర్తీ చేసింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ యువతకు ఉగాది కానుకగా ఉద్యోగాల పండగ ప్రకటిస్తున్నాం. యువగళం పాదయాత్రలో జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేస్తామని నేను ఇచ్చిన హామీని ప్రజా ప్రభుత్వం నెరవేర్చడం చాలా సంతోషంగా ఉంది.
వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల్లో 10,060 ఉద్యోగాల భర్తీకి…
హామీని నెరవేర్చడం పట్ల సంతోషంగా ఉంది: యువగళం పాదయాత్రలో జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేస్తామని ఇచ్చిన హామీని ప్రజా ప్రభుత్వం నెరవేర్చడం పట్ల మంత్రి లోకేశ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల్లో 10,060 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్లు ఏ తేదీని వస్తాయో, ఎన్ని పోస్టులు భర్తీ చేస్తామో ప్రకటిస్తూ జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేశామని వెల్లడించారు. నిర్దేశిత సమయంలోనే పరీక్షలు నిర్వహించి ప్రకటించిన అన్ని పోస్టులు భర్తీ చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. సిలబస్ కూడా ముందుగానే ప్రకటిస్తామన్న మంత్రి లోకేశ్ ఉద్యోగార్థులందరూ నైపుణ్యం పోర్టల్లో వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోని అలర్ట్స్ పొందవచ్చని సూచించారు.
యువగళం పాదయాత్రలో ఇచ్చిన తన మాట తాను నిలబెట్టుకున్నానన్న లోకేశ్ ప్రజా ప్రభుత్వం జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేసిందని వెల్లడించారు. ఇక నిరుద్యోగులు పోటీపరీక్షలకు సిద్ధం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇకపై ఏటా ఉగాదికి ఉద్యోగాల ప్రకటన పండగ ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఇక యువత పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధం అవ్వండని సూచించారు. ఉద్యోగార్థులు అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మంత్రి ఇతరత్రా వివరాలు naipunyam.ap.gov.in/job-calendarలో తెలుసుకోవచ్చని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు.
