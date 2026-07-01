ఏపీ ఈఏపీసెట్ అభ్యర్థుల నిరీక్షణకు తెర - ఫలితాలు విడుదల
ఫలితాలను విడుదల చేసిన మంత్రి నారా లోకేశ్ - ఇంజినీరింగ్లో 70.52 శాతం, అగ్రి, ఫార్మసీలో 89.59 శాతం ఉత్తీర్ణత - బాలురను వెనక్కి నెట్టి ఇంజినీరింగ్లో సత్తా చాటిన బాలికలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 3:09 PM IST
AP EAPCET 2026 Results : లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్న ఏపీ ఈఏపీసెట్-2026 ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. బుధవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు రాష్ట్ర విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ ఈ ర్యాంకులను అధికారికంగా వెల్లడించారు. ఈ ఏడాది ఫలితాల్లో బాలికలు పైచేయి సాధించగా, ఉత్తరాంధ్రకు చెందిన విద్యార్థులు టాపర్లుగా నిలిచారు. విజయనగరం జిల్లా రాష్ట్ర స్థాయిలో మొదటి ర్యాంకు సాధించి సత్తా చాటింది.
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ఉత్తీర్ణత వివరాలు ఇవే : ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో మొత్తం 1,82,317 మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఇది 70.52 శాతంగా నమోదైంది. అలాగే అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ విభాగాల్లో 63,546 మంది అభ్యర్థులు అర్హత సాధించారు. ఈ విభాగంలో ఏకంగా 89.59 శాతం అత్యుత్తమ ఉత్తీర్ణత నమోదైంది. ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో అమ్మాయిలు ప్రతిభ కనబరిచారు. బాలుర కంటే బాలికలే ఎక్కువ శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించి ముందంజలో నిలిచారు. ఈ విభాగంలో బాలురు 1,00,844 (69.63 శాతం) మంది పాస్ అయ్యారు. కానీ బాలికలు 71.65 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు.
టాపర్లు వీరే : ఈఏపీసెట్ ఫలితాల్లో మొదటి మూడు స్థానాల్లో నిలిచిన విద్యార్థుల వివరాలను మంత్రి వెల్లడించారు. అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీలో జస్వంత్ నాయుడు (విజయనగరం) ప్రథమ ర్యాంకు, వెంకటమహంత్ (కూకట్పల్లి) ద్వితీయ ర్యాంకు, హారికా దేవి (కృష్ణా జిల్లా), తృతీయ ర్యాంకు హారికా దేవి (కృష్ణా జిల్లా) సాధించారు. ఇంజినీరింగ్లో రోషన్ మణిదీప్ (తాడేపల్లి) ప్రథమ ర్యాంకు, శ్రావ్య (శ్రీకాకుళం జిల్లా) ద్వితీయ ర్యాంకు, ప్రవీణ్ కుమార్ (పల్నాడు జిల్లా) తృతీయ ర్యాంకు సాధించారు.
విద్యార్థులకు మంత్రి లోకేశ్ శుభాకాంక్షలు : ఈఏపీసెట్లో ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులకు మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఇంజినీరింగ్లో 71.65 శాతం ఉత్తీర్ణతతో బాలికలు ముందంజలో నిలవడం గర్వకారణం అని ఆయన కొనియాడారు. విద్యార్థులు సాధించిన ఈ విజయం ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తుకు సరికొత్త ఉత్తేజాన్ని ఇస్తుందని మంత్రి హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
ఫలితాలు ఎలా చూసుకోవాలంటే? : విద్యార్థులు తమ ర్యాంకు కార్డులను అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. cets.apsche.ap.gov.in/EAPCET వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి వివరాలు నమోదు చేసి ర్యాంకు కార్డులు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం ఫలితాల కోసం ప్రత్యేకంగా వాట్సప్ నంబర్ను కూడా అధికారులు అందుబాటులోకి తెచ్చారు. 95523 00009 నంబర్కు మెసేజ్ చేయడం ద్వారా కూడా విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను పొందవచ్చు.
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లైన్ క్లియర్ అవ్వడంతో ముందే : వాస్తవానికి ఈ ఫలితాలు గురువారం విడుదల కావాల్సి ఉంది. సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి విద్యార్థులకు సంబంధించి ఇంకా కొంతమంది మార్కులు రావాల్సి ఉండటం, అలాగే ఇంటర్మీడియట్లో ఒక సబ్జెక్టు ఫెయిలై అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులకు ఈఏపీసెట్లో 25 శాతం వెయిటేజీ ఇవ్వాల్సి ఉండటంతో ఫలితాలను వాయిదా వేశారు. అయితే తాజాగా ఈ ప్రక్రియ పూర్తై లైన్ క్లియర్ అవ్వడంతో బుధవారం మధ్యాహ్నమే ర్యాంకులను వెల్లడించారు.
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