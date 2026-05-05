AP POLYCET results: ఏపీ పాలిసెట్ ఫలితాలు విడుదల
ఏపీ పాలిసెట్ ఫలితాలు విడుదల చేసిన మంత్రి నారా లోకేశ్ - పాలిసెట్కు మొత్తం 1,77,581 మంది దరఖాస్తు చేయగా.. 1,63,008 మంది హాజరు - ఫలితాల్లో బాలికలదే పైచేయి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 10:45 AM IST
AP POLYCET results: ఏపీ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించిన పాలిసెట్-2026 ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. మంత్రి నారా లోకేశ్ మంగళవారం ఉదయం ఎక్స్ వేదికగా ఫలితాలు విడుదల చేశారు. ఫలితాల కోసం polycetap.ap.gov.in వెబ్సైట్లో కానీ, వాట్సాప్ (మన మిత్ర): 9552300009 కు "Hi" అని పంపి తెలుసుకోవచ్చు. ఈ ఏడాది రికార్డు స్థాయిలో పాలిసెట్కు మొత్తం 1,77,581 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వారిలో ఏప్రియల్ 25న జరిగిన పరీక్షకు 1,63,008 మంది హాజరుకాగా 1,48,950 మంది అర్హత సాధించారు. పాలిసెట్లోనూ బాలికలే పైచేయి సాధించారు. 93.57 శాతం మంది అర్హత సాధించారు. బాలురులో 89.88 మంది అర్హులయ్యారు. మొత్తంగా.. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో అత్యధికంగా 99.11 శాతం మంది అర్హత సాధించగా, తర్వాతి స్థానాల్లో పోలవరం (95.46శాతం), పార్వతీపురం మన్యం (93.45 శాతం) జిల్లాలు నిలిచాయి.