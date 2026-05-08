ఏపీ ఈసెట్‌-2026 ఫలితాలు విడుదల - విద్యార్థులకు మంత్రి లోకేశ్‌ అభినందనలు

ఏపీ ఈసెట్‌-2026 ఫలితాలు విడుదల చేసిన మంత్రి లోకేశ్‌ - ఈసెట్‌ ఫలితాల్లో 91.72 శాతం ఉత్తీర్ణత - ఉత్తీర్ణత సాధించిన 29,750 మంది విద్యార్థులు

Minister Nara Lokesh Released AP ECET Results 2026
Published : May 8, 2026 at 3:55 PM IST

Minister Nara Lokesh Released AP ECET Results 2026 : ఏపీ పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమో పూర్తయిన విద్యార్థులు బీటెక్ ద్వితీయ సంవత్సర ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించిన ఏపీ ఈసెట్ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఈ ఫలితాలను మంత్రి నారా లోకేశ్ ఎక్స్ వేదికగా విడుదల చేశారు. ఫలితాల కోసం cets.apsche.ap.gov.in/ECETలో లేదా వాట్సాప్‌ (మన మిత్ర) 9552300009కు "Hi" అని మెసేజ్​ పంపి తెలుసుకోవచ్చు.

ఈసెట్ ఫలితాల్లో 91.72 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు. 32,434 మంది విద్యార్థులు పరీక్షకు హాజరు కాగా వారిలో 29,750 మంది అర్హత సాధించారు. ర్యాంక్ కార్డులు సంబంధిత వెబ్‌సైట్‌లో లేదా వాట్సప్‌ నంబర్‌ ద్వారా అందుబాటులో ఉంచినట్లు తెలిపారు. అర్హత సాధించిన విద్యార్థులందరికీ లోకేశ్​ అభినందనలు తెలిపారు.

ఇంజినీరింగ్ ద్వితీయ సంవత్సరం ప్రవేశానికి నిర్వహించే ఈసెట్‌ (ECET) ప్రవేశ పరీక్షను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు పరీక్ష కేంద్రాల్లో ఏప్రిల్‌ 23న విజయవంతంగా నిర్వహించారు. దాదాపు 32 వేల మందికి పైగా విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. ఏప్రిల్‌ 27న ప్రాథమిక ‘కీ’ని విడుదల చేశారు. ఆ తర్వాత అభ్యంతరాల స్వీకరణ నిర్వహించారు. అనంతరం మే 8న ఈసెట్​ ఫలితాలను మంత్రి నారా లోకేశ్ అధికారికంగా విడుదల చేశారు.

విద్యార్థులు అధికారిక వెబ్​సైట్ నుంచి తమ మార్కులు చూసుకోవచ్చు. ర్యాంక్ కార్డును డౌన్​లోడ్ చేసుకోవచ్చు. విద్యార్థులు హాల్ టికెట్ నంబర్, రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలు నమోదు చేసి వెబ్​సైట్ నుంచి ర్యాంక్ కార్డ్ డౌన్​లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఏపీ ఈసెట్ ఫలితాలు విడుదలైన నేపథ్యంలో త్వరలోనే కౌన్సిలింగ్ షెడ్యూల్ ఖరారు అయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం ఈ ప్రక్రియ జూన్​ నెలలో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.

