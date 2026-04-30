పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదల - బాలికలదే పైచేయి

పది ఫలితాలు వచ్చేశాయ్ - పైచేయి సాధించిన బాలికలు - బాలికల ఉత్తీర్ణత శాతం 87.90 - బాలురు ఉత్తీర్ణత 82.68 - 2161 స్కూళ్లలో 100 శాతం ఉత్తీర్ణత

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 11:36 AM IST

AP 10th Class 2026 Results Out: ఏపీలో 2026 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి పదో తరగతి ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. ఫలితాలను విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్‌ విడుదల చేశారు. పదో తరగతి ఫలితాల్లో ఉత్తీర్ణత శాతం 85.25గా నమోదైెంది. పదో తరగతి ఫలితాల్లో గతేడాది 81.14 ఉత్తీర్ణత శాతం నమోదు కాగా ఈ ఏడాది ఉత్తీర్ణత మరింత మెరుగైంది.

ఫలితాల్లో బాలికలదే పైచేయి: ఈ ఏడాది పదో తరగతి ఫలితాల్లో బాలికలే పైచేయి సాధించారు. బాలికల ఉత్తీర్ణత శాతం 87.90గా ఉండగా, బాలురు ఉత్తీర్ణత శాతం 82.68గా నమోదైంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 78.39 ఉత్తీర్ణత శాతం నమోదైంది. గతేడాది ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 72.8 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదు కావడం గమనార్హం. అయితే మొత్తంగా బాలురుతో పోలిస్తే 5.22 శాతం అధిక ఉత్తీర్ణత బాలికలు సాధించడం విశేషం. దాదాపు 2161 పాఠశాలల్లో వంద శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదు కాగా 16 పాఠశాలల్లో సున్నా శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైంది.

అభినందనలను తెలియజేసిన లోకేశ్: ఫలితాల్లో పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా 96.07 శాతంతో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది. చివరి స్థానంలో అల్లూరి జిల్లా 57.12 శాతంగా ఉంది. ఏపీ రెసిడెన్షియల్‌ పాఠశాలల్లో ఈసారి అత్యధికంగా 96.04 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైంది. ఫస్ట్‌ క్లాస్‌లో 83.69 శాతం విద్యార్థులు పాసయ్యారు. సెకండ్‌ క్లాస్‌లో 11.87 శాతం విద్యార్థులు, థర్డ్‌ క్లాస్‌లో పాసైన 4.44 శాతం విద్యార్థులు పాసయ్యారు. మే 25 నుంచి జూన్‌ 4 వరకు అడ్వాన్స్‌డ్‌ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. ఇందుకు సంబంధించి మే 1 నుంచి 9 వరకు పరీక్ష ఫీజు చెల్లించే అవకాశం ఉంది. రీకౌంటింగ్‌, రీవెరిఫికేషన్‌కు మే 1 నుంచి దరఖాస్తుకు అవకాశం ఉంది. పదో తరగతి పరీక్ష ఫలితాల్లో విజయం సాధించిన విద్యార్థులకు మంత్రి లోకేశ్‌ అభినందనలను తెలియజేశారు. ఫెయిల్ అయినవారు నిరాశ చెందకుండా మళ్లీ ప్రయత్నించాలని సూచించారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని హామీ ఇచ్చారు.

విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను తెలుసుకోండిలా!: మరిన్ని వివరాల కోసం results.bsc.ap.gov.in లో, అదే విధంగా www.eenadu.net, www.eenadupratibha.net లోనూ పదో తరగతి పరీక్ష ఫలితాలను తెలుసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా వాట్సప్ నంబరు 9552300009 ద్వారానూ ఫలితాలు చూసుకునే అవకాశం ఉంది. మన మిత్ర (WhatsApp Governance): 9552300009 నంబర్‌కు హాయ్ అని సందేశం పంపి తెలుసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా సంబంధిత పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయుల లాగిన్‌లలో కూడా ఫలితాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఏపీ ఎడ్‌సెట్‌ ఫలితాలు విడుదల - ర్యాంక్ కార్డు డౌన్​లోడ్​ చేసుకోండిలా

ఏపీఈసెట్​, ఐసెట్​ ఫలితాలు విడుదల - AP ICET 2024 Results Out

