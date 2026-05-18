ఏపీ లాసెట్ ఫలితాలు విడుదల చేసిన విద్యశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్
‘ఎక్స్’ ద్వారా మంత్రి నారా లోకేశ్ ఏపీ లాసెట్ ఫలితాలు విడుదల - 80శాతం మంది ఉత్తీర్ణత
Published : May 18, 2026 at 4:43 PM IST
Minister Nara Lokesh Release APLAWCET Results 2026: ఏపీ లాసెట్ (AP LAWCET) , పీజీఎల్సెట్ (PGLCET) 2026 ఫలితాలను విద్యశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ విడుదల చేశారు. ‘ఎక్స్’ ద్వారా మంత్రి నారా లోకేశ్ ఏపీ లాసెట్ ఫలితాలు విడుదల చేశారు. ఈ ఫలితాల్లో 80శాతం మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు. మొత్తం 23వేల 996 మంది విద్యార్థులు హాజరుకాగా 19,197 మంది ఉత్తీర్ణత సాధించిన్నట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. ర్యాంక్ కార్డ్స్ను cets.apsche.ap.gov.in/LAWCET వెబ్ సైట్ లో ఉంచిన్నట్లు తెలిపారు. వాట్సాప్ ద్వారా 9552300009 పొందవచ్చునని వివరించారు. ఉత్తీర్ణత సాధించిన విద్యార్థులందరికీ లోకేశ్ అభినందనలు తెలిపారు.
📢 AP LAWCET / AP PGLCET -2026 Results Released!— Lokesh Nara (@naralokesh) May 18, 2026
✅ 23,996 students appeared | 19,197 students qualified | 80 % pass
📥 Rank cards at 👉 https://t.co/yu2bDcwG8B
📱 Also on WhatsApp: 9552300009
Kudos to all the qualified students! 🎉#APECET2026 #AndhraPradesh