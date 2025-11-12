ETV Bharat / state

2047 నాటికి 2.4 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ లక్ష్యంగా సాగుతున్నాం: మంత్రి లోకేశ్

దిల్లీలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్న మంత్రి నారా లోకేశ్ - సీఎం చంద్రబాబు వేగవంతమైన ప్రక్రియ, ఎకో సిస్టమ్‌ అని వెల్లడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 7:01 PM IST

Updated : November 12, 2025 at 7:47 PM IST

Minister Lokesh Press Meet in Delhi: నమో అంటే నరేంద్రమోదీ మాత్రమే కాదు, నాయుడు, మోదీ కలయిక అని మంత్రి నారా లోకేశ్‌ అన్నారు. ఈ రోజు దిల్లీలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మంత్రి మాట్లాడుతూ. పరిశ్రమలన్నీ ఏపీని ఎంచుకోవడానికి 3 కీలక కారణాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. ముఖ్యంగా సీఎం చంద్రబాబు, వేగవంతమైన ప్రక్రియ, ఎకో సిస్టమ్‌ అని వివరించారు. మంచి సంబంధాలు నెలకొల్పుతున్నందునే రాష్ట్రానికి పరిశ్రమలు వస్తున్నాయని లోకేశ్ గుర్తుచేశారు.

2047 నాటికి 2.4 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ లక్ష్యంగా సాగుతున్నాం: మంత్రి లోకేశ్ (ETV)

పెట్టుబడులకు వేగవంతమైన సౌకర్యాల కల్పన కీలకమని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. టీసీఎస్‌, కాగ్నిజెంట్‌ వంటి కంపెనీలు ఏపీని ఎంచుకున్నాయని అలానే ఐటీ, తయారీ, సేవలు, పర్యాటక రంగాలు చాలా కీలకమని వివరించారు. లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకుని ముందుకెళ్లాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారని వెల్లడించారు. పలు రాష్ట్రాల్లో డబుల్‌ ఇంజిన్‌ సర్కారు నడుస్తోందని వికసిత్‌ భారత్‌ విజన్‌ మేరకు ముందుకు సాగుతున్నామని పేర్కొన్నారు. ఉమ్మడి ఏపీ, తెలంగాణలో దాదాపు 50 శాతం సీఐఐ సదస్సులు ఉండనున్నాయని మంత్రి లోకేశ్ తెలియజేశారు.

2024 నాటికి 2.4 ట్రిలియన్‌ డాలర్లు: స్వర్ణాంధ్ర విజన్​లో భాగంగా 2047 నాటికి 2.4 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థే ప్రధాన లక్ష్యంగా సాగుతున్నామని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. స్పష్టమైన లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకుని ప్రగతి దిశగా పయనిస్తున్నామని వివరించారు. విశాఖ వేదికగా ఈనెల 14, 15 తేదీల్లో సీఐఐ సదస్సు జరగనుంది. సీఐఐ సదస్సులో పలు అవగాహన ఒప్పందాలు జరుగుతాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. సంక్షోభ సమయాలను భారత్‌ ఎప్పుడూ దీటుగా ఎదుర్కొందని గుర్తుచేసుకున్నారు.

సదస్సు నిర్వహణకు ఏపీకి అవకాశమిచ్చిన సీఐఐకి లోకేశ్ ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ప్రభుత్వం, విధాన రూపకర్తలు, పెట్టుబడిదారులకు ఇదో మంచి అవకాశమని అభిప్రాయపడ్డారు. క్వాంటమ్‌, ఏఐ, మెటీరియల్‌ సైన్స్‌ తదితర రంగాల్లో మంచి అవకాశాలున్నాయని అన్నారు. సీఐఐ సదస్సులో 410 ఎంవోయూలు జరుగుతాయని భావిస్తున్నామని తెలిపారు. 120 బిలియన్‌ డాలర్ల పెట్టుబడులు వస్తాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. వీటి ద్వారా వచ్చే పెట్టుబడులతో 7.5లక్షల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయని మంత్రి లోకేశ్‌ తెలిపారు.

"విశాఖలో ఈనెల 14, 15 తేదీల్లో సీఐఐ సదస్సు జరగబోతుంది. వికసిత్‌ భారత్‌ విజన్‌ మేరకు ముందుకు సాగుతున్నాం. ఏపీ ప్రభుత్వం డబుల్ ఇంజిన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ సర్కారుగా అభివృద్దిలో దూసుకుని వెళ్తుంది. నమో అంటే నరేంద్రమోదీ, చంద్రబాబు నాయుడు కలయిక. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, చంద్రబాబు విజన్​కు అనుగుణంగా ప్రగతి పథంలో ఏపీ దూసుకెళ్తుంది. స్వర్ణాంధ్ర విజన్​ 2047 నాటికి 2.4 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నాం"- నారా లోకేశ్, మంత్రి

