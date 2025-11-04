ETV Bharat / state

దాదాపు 5 గంటలపాటు ప్రజాదర్బార్‌ - 2,000 మంది నుంచి వినతులు స్వీకరించిన మంత్రి లోకేశ్​

ప్రజాదర్బార్ కోసం భారీగా వచ్చిన ప్రజలు, టీడీపీ కార్యకర్తలు - సమస్యలు పరిష్కరించాలని అప్పటికప్పుడే సిబ్బందికి ఆదేశాలిచ్చిన లోకేశ్​

Minister Nara Lokesh Praja Darbar At Mangalagiri
Minister Nara Lokesh Praja Darbar At Mangalagiri (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 7:35 PM IST

Minister Nara Lokesh Praja Darbar At Mangalagiri : మంగళగిరిలోని టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మంత్రి లోకేశ్​ నిర్వహించిన ప్రజాదర్బార్‌ ముగిసింది. దాదాపు 5 గంటలపాటు నిర్విరామంగా మంత్రి లోకేశ్​ ప్రజాదర్బార్‌ నిర్వహించారు. ప్రజాదర్బార్ కోసం రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి ప్రజలు, టీడీపీ కార్యకర్తలు భారీగా తరలివచ్చారు. సుమారు 2 వేల మందిని కలిసిన లోకేశ్​, వారిని అప్యాయంగా పలకరించి వారి ఇబ్బందులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. సమస్యలు పరిష్కరించాలని అప్పటికప్పుడే సిబ్బందికి ఆదేశాలిచ్చారు. ప్రతి ఒక్కరిని స్వయంగా కలిసి వినతులు స్వీకరించి కష్ట నష్టాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అందరినీ అప్యాయంగా పలకరించి వారి సమస్యలు తెలుసుకున్నారు. అడిగిన ప్రతి ఒక్కరితో ఫొటోలు దిగారు. చివరి వ్యక్తిని కలిసే వరకు ప్రజాదర్బార్ కొనసాగింది.

ఇద్దరు వృద్ధులు సొంత మనవడిలా మంత్రి లోకేశ్​ని హత్తుకుని వాత్సల్యం కనబరిచారు. అన్న ఎన్టీఆర్ మనవడు మన బాగోగులు చూసే మనవాడేనంటూ మురిసిపోయారు. మంగళగిరి టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ప్రజా దర్బార్ సందర్భంగా వృద్ధ దంపతులను మంత్రి లోకేశ్​ హత్తుకున్న తీరు, పెద్దలపట్ల ఉన్న గౌరవం, బాధ్యతకు నిదర్శనంగా నిలిచింది. భారీగా తరలి వచ్చిన ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా పార్టీ కార్యాలయం తగిన ఏర్పాట్లు చేసింది.

గుండె సంబంధిత సమస్యతో బాధపడుతున్న చిన్నారికి మంత్రి నారా లోకేశ్​ వైద్యసాయం అందించి ప్రాణాలు నిలిపారు. ప్రజా దర్బార్​లో తమ సమస్య విన్నవించుకున్న వెంటనే అధికారులు సాయం చేశారని చిన్నారి తల్లిదండ్రులు తెలిపారు. దీంతో మెరుగైన వైద్యం అందిందని నేడు వారి కమార్తె ఆరోగ్యం కుదుటపడిందని చిన్నారు తండ్రి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మంత్రి లోకేశ్​కు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

బాపట్ల జిల్లా నుంచి 30 మంది మంత్రి నారా లోకేశ్​ ప్రజాదర్బార్​కు వచ్చారు. ఇటీవల వచ్చివ తుపాను కారణంగా తాము ఎంతో నష్టపోయామని వినతి అందజేశారు. లోకేశ్​ స్వయంగా వారితో మాట్లాడి సంబంధిత ఎమ్మెల్యే, సహా అధికారులతో మాట్లాడి రెండు మూడు రోజుల్లో సాయం చేస్తామని భరోసా ఇచ్చినట్లు బాధిత మహిళ తెలిపారు.

చిన్నారి ప్రాణాలు నిలిపిన లోకేశ్ - వైద్యానికి రూ.15 లక్షలు మంజూరు

గతంలో నిర్వహించిన ప్రజాదర్బార్​ కార్యక్రమానికి వచ్చిన అందరికీ తగిన సాయం అందేలా చర్యలు చేపట్టారు. పుట్టుకతోనే లివర్ సమస్యతో బాధపడుతున్న 6 నెలల చిన్నారికి మంత్రి నారా లోకేశ్​ వైద్యసాయం అందించి ప్రాణాలు నిలిపిన ఘటన అందుకు నిదర్శనమని చెప్పొచ్చు. చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరుకు చెందిన గజ్జల దీపూ అనే చిన్నారి పుట్టకతోనే లివర్ సమస్యతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోందని, మెరుగైన వైద్యం అందించాలని తల్లిదండ్రులు ప్రైవేటు ఆసుపత్రిని సంప్రదించారు. వైద్య ఖర్చులకు గాను రూ. 10 లక్షల వరకు ఎల్​వోసీ (Letter Of Credit) మంజూరు చేశారు. అధిక మొత్తం అవసరం కావడంతో చిన్నారి తల్లిదండ్రులు మంత్రి లోకేశ్​ను కలిసి విన్నవించడంతో వారికి మంత్రి లోకేశ్​ అండగా నిలిచారు.

58వ రోజు ప్రజాదర్బార్‌ - వినతులు స్వీకరించిన మంత్రి లోకేశ్

